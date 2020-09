Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/01/2020

Après la première arrivée en montagne du Tour de France, quatre cyclistes colombiens, Egan Bernal (Ineos), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Nairo Quintana (Arka-Samic) et Miguel ngel Lpez (Astana), sont dans le Top-10 au général, tandis que Rigoberto Urn (EF) occupe la 15e place.

Tous sont au même temps, à 17 secondes du leader, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), après ce mardi ils ont franchi la ligne d’arrivée dans le groupe de favoris emmené par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Quintana, qui avait veillé le matin à ne pas s’attendre à finir parmi les meilleurs, a terminé quatrième de l’étape, seulement distancé par Roglic, son compatriote Tadej Pogacar et le Français Guillaume Martin.

Le pilote Arkea a montré que si la montée vers Orcires-Merlette ne correspondait pas à ses caractéristiques, faute de la ténacité qui lui permet de faire la différence, il a tenu bon même sur le sprint final.

QUINTANA, QUATRIÈME

Une belle performance pour celui de Boyac, qui a l’ambition de monter sur le podium pour la quatrième fois de sa carrière et, si possible, de le faire sur la plus haute marche.

Quintana est désormais neuvième au classement général, avec le même temps que Bernal, le premier Colombien.

Le défenseur du titre a terminé septième de l’étape et a vu son principal rival, le Slovène Roglic, prendre les 10 secondes du bonus pour avoir remporté l’étape.

“Ce n’est pas bon pour un autre coureur de vous prendre quelques secondes, mais il faut être très patient et être conscient que notre objectif est d’atteindre la troisième semaine sans avoir renoncé à beaucoup de revenus, d’essayer après l’avoir récupéré en haute montagne”, a déclaré le Cycliste Ineos.

Bernal est sixième au général, 17 secondes derrière Alaphilippe et 10 derrière Roglic.

“L’objectif était de minimiser le temps perdu et d’arriver le plus frais possible dans la troisième semaine”, a insisté le Colombien.

Le huitième au général est Esteban Chaves, qui a terminé douzième dans la première grande finale et qui, sans faire de bruit, reste parmi les meilleurs.

Le cycliste Mitchelton est à l’affût de ce que fait son leader des rangs, le Britannique Adam Yates, pour l’instant deuxième au général.

SUPERMNE LPEZ, RÉCUPÉRÉ

Miguel ngel Lpez, pour sa part, a terminé sixième du but des Orcires et dixième au général, après avoir subi une frayeur le premier jour, un chacun spectaculaire qui ne semble pas avoir laissé de séquelles.

À la 15e place se trouve Rigoberto Urn, deuxième en 2017, avec le même temps que ses compatriotes, après avoir également terminé quinzième de l’étape.

Son coéquipier et compatriote Sergio Higuita, parti quatrième du général et qui s’était assuré qu’il pouvait attaquer le maillot jaune si la course était favorable, a néanmoins abandonné 28 secondes sur l’étape et occupe désormais la position 20 à 45 du leader. .

Son compatriote et coéquipier Daniel Martnez, vainqueur du récent Dauphin, a terminé à ses côtés sur la scène et est désormais à plus de 4 minutes du maillot jaune.

Luis Miguel Pascual

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.