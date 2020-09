Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 13/09/2020

L’ancien cycliste espagnol Miguel Indurin a assuré que le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a encore une chance de remporter le Tour de France à sept étapes de la fin de l’épreuve.

“Bernal est le dernier vainqueur et il faut toujours en tenir compte”, a déclaré Indurin après l’expérience 123 a Correr organisée par Banco Santander et dans laquelle il a servi d’hôte.

“Ce n’est pas aussi beau que l’an dernier”, a prévenu le quintuple champion du Tour de France. De même, il a souligné l’importance du reste de l’itinéraire pour défendre les options du Colombien.

Indurin a souligné l’avantage que la suite du test peut donner au Colombien face à l’un de ses rivaux pour le maillot jaune, le Slovène de l’équipe Jumbo-Visma, Primoz Roglic.

“C’est un terrain qui peut être meilleur que Roglic, qui est plus une question de force et de moments explosifs. Bernal est le dernier vainqueur et il faut toujours en tenir compte”, ont commenté les villavs.

Il n’a pas non plus exclu la possibilité que Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) puisse monter sur le podium à l’issue du test sur les Champs Elysées. Surtout, après l’effondrement du classement des Français Guillaume Martin (Cofidis) et Romain Bardet (AG2R La Mondiale).

“Landa ne fait généralement pas très bien les contre-la-montre, mais, pour des raisons morales, comme il a l’équipe et tout, je crois que cette année il peut faire du pdium”, a-t-il déclaré. L’ancien champion est également venu évaluer les possibilités d’Alejandro Valverde (Movistar) face à la Coupe du monde qui se tiendra dans la ville italienne d’Imola.

“Voyons comment il récupère après cela et comment le Tour se termine”, a-t-il conseillé. Bien qu’il ait également précisé l’importance du «moral» pour se concentrer sur la compétition: «il a des qualités sur quelque circuit que ce soit parce qu’il a une vitesse de pointe, a de la résistance et s’adapte aux circuits durs et à ceux avec un peu plus de sprint. “.

Indurain, en tant qu’ambassadeur de Banco Santander, a conduit un groupe de fans sur un parcours promu par l’entité, d’environ 50 kilomètres, qui reliait Cercedilla (Madrid) et Ségovie.

