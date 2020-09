Tour de France 2020 :

Les journalistes colombiens n’ont pas pu venir au Tour cette année. Ils n’ont pas été autorisés à quitter leur pays où la pandémie continue de les frapper. Leurs cris ne sont pas entendus au but. Eux qui avaient déjà l’habitude de gagner, et pas seulement les étapes de montagne, mais le Tour, messieurs, le Tour, de grands mots! Ils n’étaient plus les narrateurs des exploits des “ scarabées ”, ces mythiques coureurs sud-américains qui gravissaient les montagnes comme des chèvres et les descendaient comme des escargots. Non monsieur. Ils ont remporté le Tour 2019 avec Egan Bernal. C’est pourquoi, ce dimanche, s’il y avait eu des journalistes colombiens postés au sommet du Grand Colombier, ils les auraient entendus pleurer, des larmes chargées de tristesse sur le naufrage d’Egan Bernal.

C’était, jusqu’à ce dimanche, la plus grande et on pourrait presque dire la seule menace pour le duo slovène, pour un Primoz Roglic qui a un maillot jaune qui fait déjà sa taille bien attaché et qui n’a pas l’intention de l’abandonner avant Paris, et pour Tadej Pogacar, qui court comme un héros non seulement du présent mais du futur, un garçon de seulement 21 ans qui a déjà remporté deux victoires, le dernier au Grand Colombier, et qui est deuxième au général sur les talons de son «grand frère».

À 7,20 minutes de Pogacar

Bernal a perdu pas moins de 7,20 minutes, non seulement touché, mais coulé sur le grand sommet du Jura, et devant trois étapes clés dans les Alpes, à partir de mardi, depuis ce lundi tout le monde se reposera, Tests PCR utilisant, à Grenoble.

Terrible, sans plus. Le Tour qui est un livre ouvert sur l’histoire et la culture du cyclisme, un texte extraordinaire avec des pages qui ne virent qu’au jaune en l’honneur du ‘maillot’ du premier classé, il se souvient des très rares fois où le champion de l’année précédente, celui qui porte fièrement le numéro un numéro un, sombre irrémédiablement lorsqu’il est venu annoncer qu’il revenait en France pour gagner, pour continuer à faire de la légende colombienne une grande.

Le livre d’histoire

Si vous ouvrez ce livre, vous ne voyez que trois cas au cours des 30 dernières années. En 1991, lors du grand jour de Miguel Induráin sur le Tourmalet en route vers Val Louron, Greg Lemond succomba et fit ses adieux à un quatrième Tour. En 1996, les yeux encore rougis, comme cela arrive aux Colombiens, en se rappelant comment le rêve d’un sixième Tour d’Induráin s’est évanoui. Et en 2012, Cadel Evans a explosé contre Sky, alors qu’il était plus puissant que maintenant, après sa victoire l’année précédente, parce que En 2015, Vincenzo Nibali est venu sur le Tour trop épuisé après avoir remporté le Giro. Il n’y a plus de cas. Cela ne s’était plus reproduit, jusqu’à ce dimanche, alors qu’à 13 kilomètres du sommet du Grand Colombier, Bernal était libéré du groupe de favoris.

Et il n’y avait rien à faire, ce n’était pas de lever le pied, de respirer et de lier à nouveau. Ce n’était pas mettre les grégaires, en particulier Michal Kwiatkowski, à imposer un rythme qui sauverait le continent et le contenu d’un Tour en feu. C’était une crise à part entière, aussi surprenante qu’inattendue, car même si elle avait déjà montré des faiblesses minimes dans le Massif Central, La réaction de Bernal dans les Alpes était presque annoncée. En Colombie, ils étaient déjà prêts à crier leurs actes alpins pour qu’il puisse entendre avec imagination ce tribunal de journalistes qui sont restés chez eux à cause du maudit covid-19 et des restrictions de voyage avec l’Amérique du Sud. Un coup dur.

Landa et Mas, avec les favoris

Car, en plus, son autre grande référence, Nairo Quintana, qui semblait ressuscité après avoir quitté Movistar, s’est également effondrée mais pas de manière aussi spectaculaire. 3,50 minutes perdues au Grand Colombier, où au moins la consolation colombienne était de voir comment Rigo Urán et Superman López, étaient toujours avec les meilleurs, où Mikel Landa et Enric Mas étaient aussi … et presque Alejandro Valverde.

Mais personne, pas même Pogacar, n’a expliqué ce qui aurait pu arriver à Bernal. Le rythme étouffant du Jumbo, peut-être. Et le Tour qui ne connaît pas le mot miséricorde.