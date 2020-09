Tour de France 2020 :

09/09/2020

Une année de plus, Bizkaia-Durango sera l’une des équipes participant au Giro d’Italia Internazionale Femminile (du vendredi 11 au samedi 19 septembre), connu sous le nom de Giro Rosa, l’événement par étape le plus important de la saison féminine.

Lors de l’événement italien, Bizkaia-Durango sera présent avec Alice Maria Arzuffi, Ariana Gilabert, la nouvelle venue Nadine Gill, Luca Gonzlez, Lizzie Holden et Carla Oberholzer. Ce ne sera pas une simple course pour l’équipe, mais comme chaque saison, ils chercheront à se démarquer le plus possible, se montrant dans certaines étapes indiquées.

La course, cinquième du calendrier UCI Womens WorldTour pour la saison 2020, débutera le vendredi 11 septembre à 14h00 depuis la ville de Grosseto, en Toscane, avec un contre-la-montre par équipe de 16 km. Toutes les étapes, avec un total de neuf, ont des itinéraires complexes et des montées et des descentes constantes, même si les deux derniers jours se démarquent, avec des passes très difficiles, ainsi que la quatrième étape, qui se tiendra le mardi 14, avec 170 kilomètres inhabituels de Voyage.

