Bontrager, marque de composants et d’accessoires de la firme américaine Trek, vient de présenter sa gamme renouvelée de pneus route R3 Hard-Case Lite, en l’élargissant avec des options Tubeless Ready (TLR) dans de nouvelles dimensions désormais plus faciles à installer.

Le Bontrager R3 a gagné sa place sur le marché grâce à sa vitesse de compétition et son endurance au quotidien. La gamme renouvelée apporte les mêmes performances qui ont fait du R3 le pneu indispensable pour la course et l’entraînement, améliorant les performances du système tubeless sur route.

Les pneus ont été développés pour offrir une meilleure expérience sur route, en commençant par un processus d’installation simple grâce au système TLR complet de Bontrager de roues, pneus, bandes de jante et produits d’étanchéité.

Les nouveaux pneus R3 TLR sont disponibles en trois tailles (700×25, 700×28 et 700×32) pour offrir vitesse et stabilité sur l’asphalte, les routes les plus exigeantes et même le gravier.

«L’installation de pneus de route sans chambre à air a toujours été un problème», déclare Graham Wilhelm, chef de produit Bontrager pour les pneus et les roues. “Avec la nouvelle gamme R3 TLR, nous avons éliminé ce problème, étant désormais beaucoup plus facile à installer, sans sacrifier la vitesse, la résistance et la protection anti-crevaison qui en faisaient le meilleur choix pour les cyclistes sur route.”

Tous les pneus R3 TLR contiennent un composé exclusif TR-Speed ​​qui offre de la vitesse sur la route et une bande de roulement durable. Ils disposent également d’une protection anti-crevaison Hard-Case Lite optimisée qui offre également la meilleure sensation et n’ajoute pas de poids.

Les pneus R3 TLR ont un modèle de conception spécifique basé sur la taille. Cette conception est plus agressive à mesure que la largeur du pneu augmente. De cette façon, les pneus 700×25 ont un motif avec un léger vide sur la bande latérale, tandis que les pneus 700×28 et 700×32 ont un motif plus défini dans cette zone, étant plus agressifs dans la mesure la plus large.

Comme tous les pneus Bontrager, les pneus R3 TLR sont soutenus par le Bontrager Satisfaction Pledge, qui vous donne 30 jours pour tomber amoureux des pneus. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez les retourner. C’est si simple.

La housse R3 Hard-Case Lite TLR, au prix de détail suggéré de 59,99, est maintenant disponible dans les tailles 700×25, 700×28 et 700×32.

De nouvelles tailles R3 TLR complètent la gamme R3, qui comprend les populaires R3 Hard-Case Lite (34,99) et R3 Hard-Case Lite Reflective (34,99) de Bontrager.

Les nouveaux pneus Bontrager R3 TLR sont désormais disponibles auprès du réseau mondial de concessionnaires Trek.

