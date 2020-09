Tour de France 2020 :

L’organisation de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo a annoncé qu’elle avait décidé de reporter sa réunion cycliste dans le nord de Pitiusa au pont Hispanidad Day en octobre 2021, compte tenu des nouvelles mesures décrétées par le gouvernement des Baléares, qui indiquent un un scénario encore plus restrictif avec l’intention de contenir l’avance de Covid-19.

Les promoteurs de l’événement ont pris cette décision douloureuse, qui rejoint le report de la Vuelta a Ibiza en MTB Scott, “en raison de la responsabilité de tous les participants”.

«La Vuelta est un rassemblement unique et familial où le vélo respire à chaque kilomètre de route. Être uni et profiter de notre île, montrer aux visiteurs tous ses charmes, est sa raison d’être. L’idiosyncrasie de cet événement n’est pas peut maintenir dans ces circonstances », a déclaré le président du club cycliste de Sant Antoni, Juan Jos Planells.

Les inscrits peuvent conserver leur dossard pour 2021 ou demander le remboursement de leur inscription.

Le tour à vélo par étapes a déplacé sa date d’origine au 31 octobre et aux 1er et 2 novembre, pour faire place au calendrier à sa sœur de VTT. A cette époque, Ibiza devrait à nouveau être l’épicentre du cyclisme espagnol dans une édition destinée à rendre hommage aux cyclistes féminines. Le concours avait réservé un cadeau pour toutes les femmes participantes, pour lequel les premiers numéros avaient été réservés et ce serait donc la première ligne de toutes les sorties et dans les cérémonies de remise des trophées.

De même, on s’attendait à ce que le peloton accueille à nouveau la crème du cyclisme adapté espagnol, après que 2019 soit devenue la tournée la plus inclusive d’Espagne avec le champion du monde Ricardo Ten comme épée principale.

Procédure pas à pas 2021

Concernant le parcours, la prochaine édition récupérera le Mémorial Bartolo Planells, une épreuve qui sera disputée sur un parcours, avec départ et arrivée à la ville de Sant Rafel. Trois tours vers les plaines de Santa Agns et Sant Mateu, en plus d’une ascension vers le col de Ses Marrades, un effort d’un peu plus de trois kilomètres pour marquer l’avenir de l’épreuve. Le Tour à vélo d’Ibiza Campagnolo ajoute à ce jour un prologue et deux itinéraires cyclables avec les sections chronométrées habituelles.

