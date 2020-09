Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · · 16/09/2020

Ayant débuté dans un garage de Coblence sous le nom de Radsport Arnold en 1985, Canyon est aujourd’hui l’un des principaux fabricants mondiaux de vélos. La société a clôturé l’année fiscale qui se termine en septembre avec un résultat record: Canyon prévoit un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l’année précédente.

Le fabricant de vélos est devenu un leader mondial du numérique avec son modèle commercial de vente directe. «Technologie, expansion mondiale et succès sportifs – nous avons accompli beaucoup de choses et créé une véritable réussite avec nos employés», déclare le fondateur Roman Arnold. “Il est maintenant temps de passer à l’offensive, de profiter de chaque opportunité, et il y en a beaucoup.” Roman veut aider à façonner davantage la fortune et la croissance de Canyon. Même après plus de 30 ans, Canyon est toujours au centre de leur attention. “Canyon sera toujours Canyon, mais des changements sont en cours”, a-t-il ajouté.

Après près de cinq ans, TSG Consumer Partners LLC, l’actuel investisseur à côté de Canyon, étudie une recapitalisation en collaboration avec Canyon afin de faire appel à un nouveau partenaire pour la prochaine phase de l’expansion de la société. «Avec TSG, nous avons réalisé de grandes choses, nous avons créé une véritable histoire de croissance», déclare Arnold. «Je n’aurais pas pu imaginer un meilleur partenaire à nos côtés: nous avons développé avec succès le marché américain et lancé un site internet sans précédent dans le monde du e-commerce.

Les chiffres soutiennent fortement, depuis le début de l’association, le chiffre d’affaires a plus que doublé, passant de 150 à 400 millions d’euros. Avec TSG, Canyon a maintenant commencé la recherche d’un nouveau partenaire. Les critères sont clairs, la barre est très élevée: “Nous n’avons cessé de nous améliorer et de nous développer continuellement avec TSG. Ensemble, nous avons réussi à amener cette entreprise à un nouveau niveau”, a souligné Arnold. Avec un nouveau soutien, Canyon veut passer à l’étape suivante: “Nous avons déjà atteint une taille où nous avons besoin d’investisseurs supplémentaires pour nos plans de croissance et d’innovation.”

Renforcer la structure

La structure de gestion de Canyon s’adaptera également pour s’assurer que nous sommes bien préparés pour l’avenir: après plus de 30 ans dans la gestion opérationnelle, Roman Arnold passera au nouveau conseil consultatif de Canyon. À compter du 1er octobre 2020, cédez son poste de PDG à Armin Landgraf, qui était jusqu’à présent directeur des opérations. “Je suis toujours avec Canyon corps et âme, mais à l’avenir, je serai dans une nouvelle position”, a expliqué Arnold. “En tant que président du conseil consultatif, il jouera un rôle important chez Canyon, en soutenant la direction sur toutes les questions importantes pour le développement de Canyon et en aidant à définir la voie stratégique.”

Armin Landgraf, un manager expérimenté dans l’industrie du vélo et travaillant déjà chez Canyon, sera le nouveau PDG.

Le domaine de responsabilité de Lothar Arnold en tant que directeur financier (CFO) reste inchangé. Ensemble, ils forment la nouvelle équipe de direction. “Avec cette équipe stellaire, nous avons tracé la voie pour garder Canyon sur la voie du succès, pour maîtriser les défis futurs et pour saisir les opportunités de croissance. Conclusion: Nous sommes équipés pour rendre Canyon encore plus fort”, déclare Arnold.

Pour Landgraf, assumer le rôle de PDG est une étape logique et planifiée de longue date. En tant que COO, il est responsable de l’ensemble de la zone opérationnelle de Canyon depuis début 2019. Auparavant, il avait démontré un haut niveau d’expérience dans la gestion et le développement d’entreprises avec de nombreuses années d’expérience, en tant que directeur général dans des entreprises de l’industrie automobile. le vélo et en conseil stratégique. En tant que PDG de la division vélo du conglomérat néerlandais Pon Group, il a géré diverses marques dans diverses régions et accumulé des connaissances approfondies dans tous les segments de produits de l’industrie du vélo.

“Je suis très reconnaissant à Roman et honoré de m’avoir choisi pour ce poste. Canyon a une base solide, une équipe formidable et une merveilleuse communauté et j’ai hâte de continuer sur la voie du succès”, déclare Landgraf. Les prochaines étapes de Canyon sont déjà à l’horizon. «Nous continuerons à nous concentrer sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits, sur une expansion continue de notre portefeuille de vélos électriques, sur l’expansion de notre offre de services et sur le renforcement de notre présence en tant que marque mondiale», explique-t-il. “Investir beaucoup d’énergie pour renforcer davantage notre position de leader numérique et rester à la pointe de l’industrie.”

Roman Arnold: rôle important en tant que président du conseil consultatif

En tant que président du conseil consultatif, Roman Arnold continuera à aider à façonner et à guider la fortune de Canyon, en formulant des stratégies et des objectifs aux côtés du leadership et en apportant des approches entrepreneuriales. “Le temps que je gagnerai dans mon nouveau rôle, je pourrai le consacrer plus spécifiquement et de manière plus ciblée à Canyon et à ma passion pour le vélo.” À l’avenir, travailler davantage sur l’expérience «Pure Cycling» de Canyon et être à nouveau plus proche des innovations, de la technologie et des athlètes. “Je roule sur le grand plateau depuis plus de 30 ans. Je suis en train de passer la vitesse supérieure, mais je me débrouille bien sur la longue distance”, dit-il, expliquant sa motivation personnelle et comment il veut utiliser efficacement les prochaines années pour Canyon.

