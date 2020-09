Tour de France 2020 :

Ce dimanche 27 septembre, la Coupe d’Espagne de Trial 2020 débutera à Carthagène, qui sera cette année composée de trois épreuves marquantes.

Les grands noms de la scène nationale se rendront à Carthagène ce week-end, se battant pour les premiers points de la saison. Parmi les favoris de la catégorie élite masculine figurent le vainqueur de l’année dernière, Alejandro Montalvo; Borja Conejos, champion d’Espagne en 2019; Sergi Llongueras, actuel champion du monde en 26 “, Abel Mustieles ou Eloy Palau, une liste de candidats qui pourrait bien être celle d’une Coupe du monde.

En revanche, dans les films, il convient de souligner la participation de la toute jeune Vera Barn, championne du circuit national en 2019, et Irene Caminos, qui partent comme les deux grandes favorites.

Le spectacle débutera à 8h30 avec la compétition dans les catégories jeunes hommes et femmes, enfants hommes et femmes juniors. À 10 h 20, ce sera le tour des débutants, hommes et femmes, promesses, filles et cadettes; Tandis qu’à 11 h 35 se dérouleront les catégories lite femmes, les cadets masculins, les maîtres 30 et les maîtres 40. De leur côté, les juniors et les qualificatifs légers auront lieu à 13 h 15, et la grande finale de la catégorie lite départ à 15h45 pour rencontrer les cyclistes qui occuperont le podium vers 18h00.

