Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 30/08/2020

Le Britannique Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France 2012, a souligné à propos des nombreux accidents survenus lors de la première étape que «ce sont les cyclistes qui rendent la course dangereuse».

“Les coureurs sont prêts à prendre plus de risques pour gagner, mais le cyclisme est un sport difficile et si vous ne l’aimez pas, vous serez probablement à la retraite”, a déclaré Wiggins, commentateur chez Eusrosport.

La première étape a été chaotique, avec de nombreuses chutes et de graves conséquences pour certains. L’Espagnol Raphael Valls (Bahreïn-McLaren) n’a pas pris le départ aujourd’hui en raison d’une fracture de la hanche, le Belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) avec une rotule cassée et l’Allemand John Degenkolb (Lotto-Soudal) pour avoir perdu le contrôle.

“La route est large et ce sont les couloirs qui rendent la course à pied dangereuse. Quand tu seras plus âgé, tu ne veux plus tomber. Tu veux rentrer chez toi avec tes enfants sans cicatrices. C’est un sport difficile. La vie est dure, c’est comme ça.” .

