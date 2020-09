Tour de France 2020 :

Le cycliste colombien Daniel Martnez (Education First), vainqueur de la treizième étape du Tour de France, a assuré que les Alpes voisines, où il a forgé son triomphe dans le récent Dauphin, lui portent chance.

“Cette terre est spéciale pour moi, revenir après Dauphin est quelque chose d’incroyable. Je dédie cette victoire à mon fils qui est sur le point d’avoir deux ans”, a déclaré le cycliste Education First après être passé à la tête du but du Puy Mary. , un port dur de première catégorie.

Le jeune coureur de 24 ans originaire de Bogot a assuré que la victoire mettait fin à la mauvaise séquence avec laquelle il avait commencé le Tour, alors qu’il avait subi une chute.

“C’était un début de tournée très difficile, je suis tombé sous le charme, mes jambes n’allaient pas bien, mais mentalement ça allait, à tout moment je pouvais gagner une étape parce que les sensations étaient là”, at-il déclaré.

«J’avais fait une semaine qui n’était pas très bonne, mais je savais que je pouvais gagner une étape. Après avoir remporté Dauphin les sensations étaient très bonnes, j’ai très bien récupéré, mais au début du Tour je suis tombé, j’ai perdu beaucoup de temps, j’étais un peu bloqué et mentalement et j’ai renoncé à me battre pour bien finir au classement général. J’ai préféré miser sur une victoire d’étape et je cherchais laquelle pourrait faire mieux », a-t-il déclaré.

Le Colombien a reconnu que lors de la montée vers les deux derniers ports, il pensait ne pas pouvoir vaincre l’Allemand Maximilian Schachmann, qui a mis environ 40 secondes, mais lorsqu’il l’a rattrapé et est parti avec l’Allemand Lennard Kmna, il était confiant dans sa victoire. “Je savais que je ne pouvais pas battre” l’empreinte “”, a déclaré le Colombien.

