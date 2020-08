Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 28/08/2020

Le cycliste espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) est clair que ce Tour peut être l’occasion d’une vie, car il arrive à pleine maturité physique et mentale, et se sent soutenu par son équipe pour répondre aux attentes.

“Je crois que ce Tour est l’opportunité de ma vie, j’ai 30 ans, je suis dans un bon moment physiquement et mentalement. Au Bahreïn, ils m’ont donné l’opportunité d’être le leader, ils me soutiennent et avec leur soutien je sens que c’est l’occasion de ma vie », lance Seal à Nice à la veille du départ de la course.

Le cycliste Alavs a travaillé le contre-la-montre, son point faible, puisque l’avant-dernier jour le chronomètre peut être déterminant dans le temps qui se termine en haut de La Planche des Belles Filles.

“J’ai travaillé le chrono, qui est mon talon d’Achille. Je me suis bien adapté à la moto contre la montre, j’ai amélioré la position pour être plus aérodynamique. Cela a été de nombreuses heures de travail.”

Dans un Tour de France atypique, Mikel Landa espère que le coronavirus n’aura pas de rôle de premier plan et que la course se concentrera sur la lutte contre les rivaux.

“J’espère que les rivaux sont les cyclistes. Dans la bulle, il y a beaucoup de mesures de sécurité, une situation étrange pour tout le monde. Nous devrons nous adapter, et une fois que nous commencerons, il y aura concurrence, comme toujours, avec des rivalités sportives.”

Selon le leader bahreïni, l’objectif est de se battre pour une place sur le podium, sans pour autant éliminer le mot victoire de leurs aspirations. “

“Le podium sera le but, mais il faut essayer de gagner. On travaille pour un bon général, c’est ce que je veux. On va pour le général, pas seulement par étapes.”

Landa a assuré qu ‘”il y a plusieurs favoris, mais la course dira qui ils sont. Ce sera une course plus agressive depuis le début.”

Le combat commencera dans les premiers stades de Nice, où il faut déjà se concentrer, a expliqué Landa.

“C’est un itinéraire avec beaucoup de montagnes, de nombreux mètres de dénivelé, il y a 5 arrivées, il faut toujours être attentif, dès le début, et ne rien donner à partir de la première semaine.”

