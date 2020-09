Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 23/09/2020

L’Américaine Chloe Dygert, actuelle championne, et la Néerlandaise Anna van der Breggen, médaillée d’argent lors des trois dernières éditions et de quatre des cinq dernières, émergent comme de grands candidats pour le premier titre mis en jeu dans les Coupes du monde d’Imola, la du contre-la-montre individuel féminin.

Le contre-la-montre individuel féminin est la première de quatre courses seulement, toutes de la catégorie élite, incluses dans les Coupes du monde de cette année, raccourcies et changées de sites – elles devaient être en Suisse – en raison de la pandémie de Covid-19.

Dygert est apparu l’an dernier dans le Yorkshire à l’âge de 22 ans pour submerger la puissante équipe néerlandaise, qui a de nouveau pris le podium et le Top 10, sans toutefois atteindre le sommet. Quelque chose que ce jeudi va tenter, en plus de Van der Breggen (30), Ellen van Dijk (33), médaille d’or en 2013, d’argent en 2016 et de bronze l’an dernier.

Van Dijk pourra courir en raison de l’absence d’Annemiek van Vleuten (37), d’or en 2017 et 2018 et de bronze en 2019.

La grande dominatrice de la saison, qui a signé pour Movistar pour 2021, ne fonctionnera finalement pas en raison de la blessure au poignet subie il y a une semaine au Giro Rosa et dont elle a subi une intervention chirurgicale, mais n’exclut pas d’être samedi en carrière en ligne.

La très vétéran et habituelle américaine Amber Neben (45), médaillée d’or en 2008 et 2016 et quatrième l’an dernier, arrive en tête de liste des autres espoirs pour briller sur un circuit presque complètement plat de 31,7 kilomètres de parcours.

Une liste dans laquelle vous pouvez inclure les Allemandes Lisa Klein et Lisa Brennauer et la Suisse Marlen Reusser, cinquième, dixième et sixième l’année dernière.

D’autres candidats à souligner sont l’Italienne Vitoria Bussi, record du temps actuel dans son pays, la troisième Américaine, Lauren Stephens, et la Biélorusse Alena Amialiusik, neuvième en 2019.

Lors du récent Championnat d’Europe, organisé à Plouay (France) fin août dernier, Van der Breggen s’est imposé devant son compatriote Van Dijk et Reusser.

Données du contre-la-montre individuel femmes

– Distance: 31,7 kilomètres.

– Départ du premier coureur: 14:40 heures (CEST)

– Arrivée prévue pour le dernier: 16h30.

