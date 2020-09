Tour de France 2020 :

Ce sont les classements après la deuxième étape du Skoda-Tour de Luxembourg 2020, une journée réduite à 100 kilomètres neutres et 42 km de compétition, partant de Remich et se terminant à Hesperange.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste français Arnaud Dmare (Groupama-FDJ) au sprint devant le Belge Jasper Philipsen (Emirats EAU) et l’Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix), respectivement deuxième et troisième.

L’Italien Diego Ulissi (Emirats Arabes Unis) est resté en tête du classement général individuel de la manche luxembourgeoise.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Arnaud Dmare (FRA / Groupama-FDJ) – 50:06

2. Jasper Philipsen (BEL / Émirats arabes unis) – mt

3. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) – mt

4. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

5. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

6. Jacopo Guarnieri (ITA / Groupama-FDJ) – mt

7. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) – mt

8. Rui Oliveira (POR / Émirats arabes unis) – mt

9. Martijn Budding (NED / Riwal-Securitas) – mt

10. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA / NTT) – mt

11. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:03

12. Davide Martinelli (ITA / Astana) à 0:03

13. JAUME SUREDA (ESP / BURGOS-BH) à 0:03

14. Thomas Boudat (FRA / Arka-Samsic) à 0:03

15. Markus Hoelgaard (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 0:03

16. Mark Cavendish (GBR / Bahreïn-McLaren) à 0:03

17. Lawrence Naesen (BEL / AG2R-La Mondiale) à 0:03

18. Marco Benfatto (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) à 0:03

19. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) à 0:03

20. Alessandro Fedeli (ITA / Nippo Delko One Provence) à 0:03

21. Tosh Van der Sande (BEL / Lotto-Soudal) à 0:03

22. Umberto Marengo (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:03

23. Romain Hardy (FRA / Arka-Samsic) à 0:03

24. Vincenzo Albanese (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) à 0:03

25. Matteo Busato (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:03

26. Arjen Livyns (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:03

27. Matthew Gibson (GBR / BURGOS-BH) à 0:03

28. Mathias De Witte (BEL / Natura4Ever-Roubaix) à 0:03

29. Franois Bidard (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:03

30. Aaron Van Poucke (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:03

31. Pieter Vanspeybrouck (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 0:03

32. Ryan Mullen (IRL / Trek-Segafredo) à 0:03

33. John Degenkolb (GER / Lotto-Soudal) à 0:03

34. August Jensen (NOR / Riwal-Securitas) à 0 h 03

35. Quinn Simmons (USA / Trek-Segafredo) à 0:03

36. Kevin Deltombe (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:03

37. Petr Vakoc (CZE / Alpecin-Fenix) à 0:03

38. Mauro Schmid (SUI / Leopard) à 0:03

39. Jan Bakelants (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 0:03

40. Roland Thalmann (SUI / Vorarlberg-Santic) à 0:03

41. Evaldas Siskevicius (LIT / Nippo Delko One Provence) à 0:03

42. Jrmy Leveau (FRA / Natura4Ever-Roubaix) à 0:03

43. Tom Dernies (BEL / Natura4Ever-Roubaix) à 0:03

44. Aurlien Paret-Peintre (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:03

45. Romain Le Roux (FRA / Arka-Samsic) à 0:03

46. ​​James Shaw (GBR / Riwal-Securitas) à 0:03

47. Eros Capecchi (ITA / Bahreïn-McLaren) à 0:03

48. Laurens de Vreese (BEL / Astana) à 0:03

49. Ivan Centrone (LUX / Natura4Ever-Roubaix) à 0:03

50. Lukasz Owsian (POL / Arka-Samsic) à 0:03

51. JESS EZQUERRA (ESP / BURGOS-BH) à 0:03

52. Ramon Sinkeldam (NED / Groupama-FDJ) à 0:03

53. Jetse Bol (NED / BURGOS-BH) à 0:03

54. SERGIO ROMN MARTN (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:03

55. Romain Combaud (FRA / Nippo Delko One Provence) à 0:03

56. Santiago Buitrago (COL / Bahreïn-McLaren) à 0:03

57. Yevgeniy Gidich (KAZ / Astana) à 0:03

58. Laurent Pichon (FRA / Arka-Samsic) à 0:03

59. Senne Leysen (BEL / Alpecin-Fenix) à 0:03

60. Philippe Gilbert (BEL / Lotto-Soudal) à 0:03

61. Clment Champoussin (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:03

62. Lucas Eriksson (SWE / Riwal-Securitas) à 0:03

63. Vadim Pronskiy (KAZ / Astana) à 0:03

64. Jelle Vanendert (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:03

65. Thomas Sprengers (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:03

66. Aim De Gendt (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 0:03

67. Juan Felipe Osorio (COL / BURGOS-BH) à 0:03

68. Xandro Meurisse (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 0:03

69. Torjus Sleen (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 0:03

70. Thomas Degand (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 0:03

71. Andreas Kron (DEN / Riwal-Securitas) à 0:03

72. Axel Zingle (FRA / Nippo Delko One Provence) à 0:03

73. Nick van der Lijke (NED / Riwal-Securitas) à 0:03

74. Charlie Quarterman (GBR / Trek-Segafredo) à 0:03

75. Tomasz Marczynski (POL / Lotto-Soudal) à 0:03

76. Tim Wellens (BEL / Lotto-Soudal) à 0:03

77. Jan Maas (NED / Leopard) à 0:03

78. Grega Bole (SLO / Bahreïn-McLaren) à 0:23

79. Harm Vanhoucke (BEL / Lotto-Soudal) à 0:23

80. NGEL FUENTES (ESP / BURGOS-BH) à 0:23

81. Tom Wirtgen (LUX / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:23

82. HCTOR SEZ (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:23

83. Manuel Senni (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) à 0h23

84. JON IRISARRI (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:23

85. Ben Gastauer (LUX / AG2R-La Mondiale) à 0:23

86. JUAN PEDRO LPEZ (ESP / Trek-Segafredo) à 0:23

87. Dmitriy Gruzdev (KAZ / Astana) à 0:23

88. Danilo Wyss (SUI / NTT) à 0:23

89. Michael Carbel (DEN / NTT) à 0:23

90. Benjamin King (USA / NTT) à 0:23

91. Dylan Sunderland (AUS / NTT) à 0:23

92. Laurens Huys (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:23

93. Michel Ries (LUX / Trek-Segafredo) à 0:23

94. JOEL NICOLAU (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:23

95. Luc Wirtgen (LUX / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0h23

96. Thibault Ferasse (FRA / Natura4Ever-Roubaix) à 0:23

97. Tony Gallopin (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:23

98. Alexis Guerin (FRA / Vorarlberg-Santic) à 0:23

99. Marcel Sieberg (BEL / Bahreïn-McLaren) à 0:23

100. Miles Scotson (AUS / Groupama-FDJ) à 0:23

Plus sous peu.

Classification générale:

1. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) – 3:13:15

2. Jasper Philipsen (BEL / Émirats arabes unis) à 0:04

3. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:04

4. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) à 0:04

5. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) à 0:06

6. Rui Oliveira (POR / UAE Emirates) à 0:07

7. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:10

8. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA / NTT) à 0:10

9. Petr Vakoc (CZE / Alpecin-Fenix) à 0:12

10. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:13

Plus sous peu.

