Ce sont les classements après la troisième étape du Tirreno-Adritico 2020, une journée de 217 kilomètres et un profil cassé disputés ce mercredi entre les villes italiennes de Follonica et Saturnia.

La victoire d’étape est revenue au cycliste canadien Michael Woods (Education First) devant le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb).

Woods a également revêtu le maillot de leader du classement général individuel de la manche italienne.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Michael Woods (CAN / Education First) – 5:19:46

2. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) – mt

3. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:20

4. Patrick Konrad (AUT / Bora-Hansgrohe) à 0h20

5. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:20

6. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) à 0:20

7. Tanel Kangert (EST / Education First) à 0:20

8. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0:20

9. Jakob Fuglsang (DEN / Astana) à 0:20

10. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:20

11. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0:20

12. Mathieu van der Poel (NED / Alpecin-Fenix) à 0:33

13. Giovanni Visconti (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:33

14. Andrea Vendrame (ITA / AG2R-La Mondiale) à 0:33

15. Simon Clarke (AUS / Education First) à 0:33

16. Sam Oomen (NED / Sunweb) à 0:33

17. ALEX ARANBURU (ESP / Astana) à 0:33

18. Bruno Armirail (FRA / Groupama-FDJ) à 0:33

19. Rui Costa (POR / UAE Emirates) à 0:33

20. Lucas Hamilton (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:33

21. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 0:33

22. Louis Meintjes (RSA / NTT) à 0:33

23. Vincenzo Nibali (ITA / Trek-Segafredo) à 0:33

24. Matteo Fabbro (ITA / Bora-Hansgrohe) à 0:33

25. Larry Warbasse (USA / AG2R-La Mondiale) à 0:33

26. Louis Vervaeke (BEL / Alpecin-Fenix) à 0:33

27. Luca Wackermann (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:33

28. VCTOR OF THE PART (ESP / CCC) à 0:33

29. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:33

30. Jaakko Hnninen (FIN / AG2R-La Mondiale) à 0:33

Classification générale:

1. Michael Woods (CAN / Education First) – 13:19:24

2. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0 h 05

3. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:26

4. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) à 0h30

5. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0h30

6. Patrick Konrad (AUT / Bora-Hansgrohe) à 0h30

7. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0h30

8. Tanel Kangert (EST / Education First) à 0h30

9. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0h30

10. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0h30

11. Jakob Fuglsang (DEN / Astana) à 0h30

12. Mathieu van der Poel (NED / Alpecin-Fenix) à 0:43

