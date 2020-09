Tour de France 2020 :

Ce sont les classements après la cinquième étape du Tirreno-Adritico 2020, une journée de profil de montagne et 202 kilomètres qui relie la ville italienne de Norcia à la station de montagne de Sassotetto.

La victoire d’étape a été remportée seul par le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) devant également le Britannique Geraint Thomas (Ineos) et le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Simon Yates a également mené le classement général individuel de la Race of the Two Seas.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – 17 h 30 min 43 s

2. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:35

3. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0h35

4. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:39

5. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:54

6. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 0:58

7. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 1h00

8. Jai Hindley (AUS / Sunweb) à 1 h 05

9. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 1:11

10. Louis Meintjes (RSA / NTT) à 1:46

11. Michael Woods (CAN / Education First) à 1:46

12. SCAR RODRGUEZ (ESP / Astana) à 1:55

13. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 2 h 21

14. Jakob Fuglsang (DEN / Astana) à 2 h 21

15. Sam Oomen (NED / Sunweb) à 2 h 21

16. Ruben Guerreiro (POR / Education First) à 2:21

17. VCTOR OF THE PART (ESP / CCC) à 2:25

18. Louis Vervaeke (BEL / Alpecin-Fenix) à 2 h 43

19. Larry Warbasse (USA / AG2R-La Mondiale) à 3:09

20. DANIEL NAVARRO (ESP / Israel Start-Up Nation) à 3 h 20

21. Geoffrey Bouchard (FRA / AG2R-La Mondiale) à 3 h 27

22. Bruno Armirail (FRA / Groupama-FDJ) à 3 h 51

23. Giovanni Carboni (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) à 4 h 13

24. Tao Geoghegan Hart (GBR / Ineos) à 4 h 13

25. Vincenzo Nibali (ITA / Trek-Segafredo) à 4 h 13

26. Hermann Pernsteiner (AUT / Bahreïn-McLaren) à 4:13

27. Kilian Frankiny (SUI / Groupama-FDJ) à 4 h 13

28. Pieter Weening (NED / Trek-Segafredo) à 16 h 40

29. Denis Nekrasov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 5:05

30. Sergio Luis Henao (COL / Émirats arabes unis) à 5 h 24

31. Matthew Holmes (GBR / Lotto-Soudal) à 5 h 24

32. Davide Villella (ITA / MOVISTAR) à 5 h 28

33. Enrico Gasparotto (ITA / NTT) à 6 heures

34. Eduardo Seplveda (ARG / MOVISTAR) à 6h03

35. William Barta (USA / CCC) à 6:03

36. Jaakko Hnninen (FIN / AG2R-La Mondiale) à 6:20

37. SERGIO SAMITIER (ESP / MOVISTAR) à 6h20

38. Pvel Kochetkov (RUS / CCC) à 6h20

39. Christoph Pfingsten (GER / Jumbo-Visma) à 6h25

40. Chris Hamilton (AUS / Sunweb) à 7 h 17

41. Tanel Kangert (EST / Education First) à 7h38

42. Luca Wackermann (ITA / Vini Zab-KTM) à 7:58

43. Juan Diego Alba (COL / MOVISTAR) à 8:57

44. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI / NTT) à 8h57

45. Dylan Teuns (BEL / Bahreïn-McLaren) à 10:06

Classification générale:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – 23:36:59

2. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0h16

3. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:39

4. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0h49

5. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0:54

6. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 1h00

7. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 1:21

8. Michael Woods (CAN / Education First) à 1:22

9. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 2 h 28

10. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 2 h 44

11. Sam Oomen (NED / Sunweb) à 2 h 49

12. Louis Meintjes (RSA / NTT) à 2 h 52

13. Jai Hindley (AUS / Sunweb) à 3 h 24

14. Jakob Fuglsang (DEN / Astana) à 3 h 25

15. VCTOR OF THE PART (ESP / CCC) à 3:31

16. Louis Vervaeke (BEL / Alpecin-Fenix) à 3 h 49

17. Larry Warbasse (USA / AG2R-La Mondiale) à 4 h 47

18. Bruno Armirail (FRA / Groupama-FDJ) à 4 h 57

19. Vincenzo Nibali (ITA / Trek-Segafredo) à 5:51

20. Sergio Luis Henao (COL / UAE Emirates) à 6:49

21. Denis Nekrasov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 7:18

22. Hermann Pernsteiner (AUT / Bahreïn-McLaren) à 7:22

23. Jaakko Hnninen (FIN / AG2R-La Mondiale) à 7:58

24. Davide Villella (ITA / MOVISTAR) à 8h13

25. DANIEL NAVARRO (ESP / Israel Start-Up Nation) à 8h40

