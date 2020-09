Tour de France 2020 :

Ce sont les classements après la septième étape du Tirreno-Adritico 2020, une journée de 181 kilomètres disputée ce dimanche entre les villes italiennes de Pieve Torina et Loreto.

La victoire d’étape est revenue au cycliste néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), devant le Portugais Ruben Guerreiro (Education First) et l’Italien Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) est resté en tête du classement général individuel pour la manche italienne.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Mathieu van der Poel (NED / Alpecin-Fenix) – 4:19:23

2. Ruben Guerreiro (POR / Education First) à 0:04

3. Matteo Fabbro (ITA / Bora-Hansgrohe) à 0:04

4. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:09

5. ALEX ARANBURU (ESP / Astana) à 0:10

6. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0:10

7. Michael Woods (CAN / Education First) à 0:10

8. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:10

9. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:10

10. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0:10

11. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:13

12. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0:13

13. Sam Oomen (NED / Sunweb) à 0:15

14. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 0:15

15. Tao Geoghegan Hart (GBR / Ineos) à 0:15

16. Louis Vervaeke (BEL / Alpecin-Fenix) à 0:15

17. Jai Hindley (AUS / Sunweb) à 0:15

18. Enrico Gasparotto (ITA / NTT) à 0:15

19. Larry Warbasse (USA / AG2R-La Mondiale) à 0:15

20. Dylan Teuns (BEL / Bahreïn-McLaren) à 0:15

21. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 0:15

22. Louis Meintjes (RSA / NTT) à 0:15

23. Jonathan Hivert (FRA / Total-Direct Energie) à 0:24

24. Hermann Pernsteiner (AUT / Bahreïn-McLaren) à 0:26

25. Denis Nekrasov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 0:26

26. Jaakko Hnninen (FIN / AG2R-La Mondiale) à 0:26

27. Matteo Jorgenson (USA / MOVISTAR) à 0:26

28. Andrea Vendrame (ITA / AG2R-La Mondiale) à 0:26

29. Anthony Roux (FRA / Groupama-FDJ) à 0:29

30. Davide Villella (ITA / MOVISTAR) à 0:29

31. VCTOR OF THE PART (ESP / CCC) à 0:29

32. Davide Gabburo (ITA / Androni Giocattoli) à 0:31

33. Georg Zimmermann (GER / CCC) à 0:34

34. Giovanni Visconti (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:36

35. DANIEL NAVARRO (ESP / Israel Start-Up Nation) à 0:36

36. Dimitri Claeys (BEL / Cofidis) à 0:39

37. Jakob Fuglsang (DEN / Astana) à 0:40

38. SERGIO SAMITIER (ESP / MOVISTAR) à 0:40

39. Christoph Pfingsten (GER / Jumbo-Visma) à 0:43

40. Michael Matthews (AUS / Sunweb) à 0:43

Classification générale:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – 31:56:02

2. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0h16

3. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:39

4. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:49

5. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 0:57

6. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:59

7. Michael Woods (CAN / Education First) à 1:22

8. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 1:26

9. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 2 h 33

10. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 2 h 47

11. Sam Oomen (NED / Sunweb) à 2 h 54

12. Louis Meintjes (RSA / NTT) à 2 h 57

13. Jai Hindley (AUS / Sunweb) à 3 h 29

14. VCTOR OF THE PART (ESP / CCC) à 3:50

15. Louis Vervaeke (BEL / Alpecin-Fenix) à 3:54

