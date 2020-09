Tour de France 2020 :

20/09/2020

Ce sont les classements après la vingt et unième et dernière étape du Tour de France 2020, une journée festive et 122 kilomètres, partant de la ville française de Mantes-la-Jolie et se terminant sur les Champs Elysées à Paris.

Le classement général individuel a été remporté par le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), avec son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) complétant le podium.

La dernière victoire d’étape a été remportée par l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), devant le dans Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – 2:53:32

2. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) – mt

3. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – mt

4. Alexander Kristoff (NOR / Émirats arabes unis) – mt

5. Elia Viviani (ITA / Cofidis) – mt

6. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) – mt

7. Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) – mt

8. Hugo Hofstetter (FRA / Israel Start-Up Nation) – mt

9. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

10. Max Walscheid (GER / NTT) – mt

11. Sonny Colbrelli (ITA / Bahreïn-McLaren) – mt

12. Edvald Boasson Hagen (NOR / NTT) – mt

13. Luka Mezgec (SLO / Mitchelton-Scott) – mt

14. Niccolo Bonifazio (ITA / Total-Direct Energie) – mt

15. Clment Russo (FRA / Arka-Samsic) – mt

16. Clment Venturini (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

17. Matteo Trentin (ITA / CCC) – mt

18. Cees Bol (NED / Sunweb) – mt

19. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) – mt

20. Tom Van Asbroeck (BEL / Israel Start-Up Nation) – mt

21. Kvin Reza (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

22. Marco Haller (AUT / Bahreïn-McLaren) – mt

23. Jack Bauer (NZL / Mitchelton-Scott) – mt

24. Oliver Naesen (BEL / AG2R-La Mondiale) – mt

25. Anthony Turgis (FRA / Total-Direct Energie) à 0:04

26. Michael Morkov (DEN / Deceuninck-Quick Step) à 0:04

27. Matej Mohoric (SLO / Bahreïn-McLaren) à 0:04

28. Jonas Koch (GER / CCC) à 0:04

29. Simone Consonni (ITA / Cofidis) à 0:04

30. Jens Keukeleire (BEL / Education First) à 0:04

31. Geoffrey Soupe (FRA / Total-Direct Energie) à 0:04

32. JOS JOAQUN ROJAS (ESP / MOVISTAR) à 0:08

33. Cyril Barthe (FRA / B & B-Vital Concept) à 0:08

34. Rudy Molard (FRA / Groupama-FDJ) à 0:08

35. PELLO BILBAO (ESP / Bahreïn-McLaren) à 0:08

36. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 0:08

37. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 0:08

38. Jan Polanc (SLO / UAE Emirates) à 0:08

39. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 0:08

40. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) à 0:08

Plus sous peu.

Classification générale:

1. Tadej Pogacar (SLO / Emirats Arabes Unis) – 87:20:05

2. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 0:59

3. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 15h30

4. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 5 h 58

5. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 6h07

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 6:47

7. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 7h48

8. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 8h02

9. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 9h25

10. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 14:03

Plus sous peu.

Points de classement général (Top-10):

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – 380

2. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – 284

3. Matteo Trentin (ITA / CCC) – 260

4. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – 181

5. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) – 174

6. Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) – 170

7. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) – 150

8. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) – 143

9. Soren Kragh Andersen (DEN / Sunweb) – 138

10. Michael Morkov (DEN / Deceuninck-Quick Step) – 138

Classement général de la montagne (Top-10):

1. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) – 82

2. Richard Carapaz (ECU / Ineos) – 74

3. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 67

4. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) – 62

5. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) – 51

6. Benoit Cosnefroy (FRA / AG2R-La Mondiale) – 36

7. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) – 36

8. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) – 36

9. Nans Peters (FRA / AG2R-La Mondiale) – 32

10. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) – 27

Classement général junior (Top-10):

1. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) – 87:20:05

2. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 6h07

3. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) à 1:42:22

4. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 1:54:51

5. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) à 2:14:33

6. Harold Tejada (COL / Astana) à 2:36:41

7. Niklas Eg (DEN / Trek-Segafredo) à 2:49:43

8. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) à 2:51:29

9. Neilson Powless (USA / Education First) à 3:02:48

10. Pavel Sivakov (RUS / Ineos) à 4:13:09

