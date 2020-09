Tour de France 2020 :

Ce sont les classements après la quatrième étape du Tour de France 2020, une journée de 160,5 kilomètres disputée entre Sisteron et Orcires-Merlette, une première catégorie en haut.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) devant le Slovène Tadej Pogacar (Emirats EAU) et le Français Guillaume Martin (Cofidis), respectivement deuxième et troisième.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est resté en tête du classement général individuel de la manche française.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 4:07:47

2. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) – mt

3. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) – mt

4. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) – mt

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) – mt

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) – mt

7. Egan Bernal (COL / Ineos) – mt

8. Thibaut Pinot (FRA / Groupama-FDJ) – mt

9. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) – mt

10. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – mt

11. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) – mt

12. Esteban Chaves (COL / Mitchelton-Scott) – mt

13. Bauke Mollema (NED / Trek-Segafredo) – mt

14. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) – mt

15. Rigoberto Urn (COL / Education First) – mt

16. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

17. Emanuel Buchmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:09

18. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 0:09

19. Sepp Kuss (USA / Jumbo-Visma) à 0:09

20. Hugh Carthy (GBR / Education First) à 0:15

21. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) à 0:21

22. Nicolas Roche (IRL / Sunweb) à 0:28

23. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 0:28

24. Richard Carapaz (ECU / Ineos) à 0:28

25. Sbastien Reichenbach (SUI / Groupama-FDJ) à 0:28

26. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 0:28

27. Sergio Higuita (COL / Education First) à 0:28

28. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) à 0:38

29. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) à 0:57

30. Davide Formolo (ITA / UAE Emirates) à 0:57

31. Warren Barguil (FRA / Arka-Samsic) à 0:59

32. Pierre-Roger Latour (FRA / AG2R-La Mondiale) à 1:05

33. JESS HERRADA (Spa) Cofidis à 1h10

34. Kenny Elissonde (FRA / Trek-Segafredo) à 1:15

35. Domenico Pozzovivo (ITA / NTT) à 1:15

36. Fabio Aru (ITA / Émirats arabes unis) à 1:17

37. MARC SOLER (ESP / MOVISTAR) à 1:17

38. JONATHAN CASTROVIEJO (ESP / Ineos) à 1:26

39. ION IZAGIRRE (ESP / Astana) à 1:26

40. Romain Sicard (FRA / Total-Direct Energie) à 1:38

41. Thomas de Gendt (BEL / Lotto-Soudal) à 1:53

42. Vainqueur Anacona (COL / Arka-Samsic) à 1:53

43. PELLO BILBAO (ESP / Bahreïn-McLaren) à 2:06

44. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) à 2 h 12

45. Mickael Cherel (FRA / AG2R-La Mondiale) à 2 h 17

Plus sous peu.

Classification générale:

1. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) – 18:07:04

2. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0:04

3. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 0:07

4. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h11

5. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 0:13

6. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:17

7. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 0:17

8. Esteban Chaves (COL / Mitchelton-Scott) à 0:17

9. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 0:17

10. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 0:17

11. Bauke Mollema (NED / Trek-Segafredo) à 0:17

12. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:17

13. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 0:17

14. Thibaut Pinot (FRA / Groupama-FDJ) à 0h17

15. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 0:17

16. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 0:17

17. Emanuel Buchmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:26

18. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 0:26

19. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) à 0:38

20. Sergio Higuita (COL / Education First) à 0:45

21. Richard Carapaz (ECU / Ineos) à 0h45

22. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 0:45

23. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) à 0:45

24. Nicolas Roche (IRL / Sunweb) à 0:45

25. Davide Formolo (ITA / UAE Emirates) à 1:14

26. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) à 1:14

27. Pierre-Roger Latour (FRA / AG2R-La Mondiale) à 1:22

28. JESS HERRADA (Spa / Cofidis) à 1:27

29. Kenny Elissonde (FRA / Trek-Segafredo) à 1:32

30. PELLO BILBAO (ESP / Bahreïn-McLaren) à 2:23

31. Sepp Kuss (USA / Jumbo-Visma) à 2:33

32. MARC SOLER (ESP / MOVISTAR) à 2:44

33. Domenico Pozzovivo (ITA / NTT) à 14 h 46

34. Alexey Lutsenko (KAZ / Astana) à 3 h 21

35. Greg Van Avermaet (BEL / CCC) à 3 h 21

36. LUIS LEN SNCHEZ (ESP / Astana) à 3 h 39

37. Maximilian Schachmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 3 h 39

38. Fabio Aru (ITA / Émirats arabes unis) à 3 h 41

39. Hugh Carthy (GBR / Education First) à 4 h 08

40. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 4 h 21

41. George Bennett (NZL / Jumbo-Visma) à 4 h 35

42. Rudy Molard (FRA / Groupama-FDJ) à 5 h 28

43. Warren Barguil (FRA / Arka-Samsic) à 5 h 39

44. Sbastien Reichenbach (SUI / Groupama-FDJ) à 17 h 40

45. ION IZAGIRRE (ESP / Astana) à 6:06

46. ​​Romain Sicard (FRA / Total-Direct Energie) à 6h18

47. MIKEL NIEVE (Spa) Mitchelton-Scott à 7h44

48. Ilnur Zakarin (RUS / CCC) à 8 h 02

49. Harold Tejada (COL / Astana) à 8 h 02

50. JONATHAN CASTROVIEJO (ESP / Ineos) à 8:43

51. Michal Kwiatkowski (POL / Ineos) à 9h24

52. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) à 9h47

53. Niklas Eg (DEN / Trek-Segafredo) à 12 h 18

54. Vainqueur Anacona (COL / Arka-Samsic) à 14 h 21

55. Mickael Cherel (FRA / AG2R-La Mondiale) à 14 h 45

Plus sous peu.

