Ce sont les classements complets après la première étape du Giro d’Italia international féminin 2020, un contre-la-montre par équipe disputé ce vendredi sur une piste de 16,8 kilomètres dans la ville de Grosseto.

La victoire dans le contre-la-montre est revenue à l’équipe Trek-Segafredo devant Boels Dolmans et Mitchelton-Scott.

L’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), quant à elle, a enfilé le maillot rose de leader du classement général individuel de la manche italienne.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Trek-Segafredo – 20h05

2. Boels-Dolmans à 0:03

3. Mitchelton-Scott à 0:05

4. Paule Ka à 0:10

5. Sunweb à 0:14

6. Canyon-Sram à 0:16

7. CCC-Liv à 0:42

8. Ceratizit-WNT à 0:43

9. Al-BTC Ljubljana à 0:49

10. Valcar à 0:51

11. FDJ-Nouvelle Aquitaine à 1h20

12. MOVISTAR à 1:22

13. Bepink à 1:23

14. Lotto-Soudal à 1:38

15. Cogeas-Mettler à 1:56

16. Top Girls Fassa Bortolo à 2:13

17. Astana à 2 h 13

18. MAISON CRONOS-GOLDEN à 2h20

19. Aromitalia-Vaiano à 2:32

20. BIZKAIA-DURANGO à 2 h 50

21. Eurotarget-Bianchi à 2:51

22. Lviv à 15h00

23. Servetto-Piumate à 3 h 05

Classification générale:

1. Elisa Longo Borghini (ITA / Trek-Segafredo) – 20h05

2. Ruth Winder (États-Unis / Trek-Segafredo) – mt

3. Ellen van Dijk (NED / Trek-Segafredo) – mt

4. Elizabeth Deignan (GBR / Trek-Segafredo) – mt

5. Chantal Blaak (NED / Boels-Dolmans) à 0:03

6. Amy Pieters (NED / Boels-Dolmans) à 0:03

7. Jolien DHoore (BEL / Boels-Dolmans) à 0:03

8. Anna van der Breggen (NED / Boels-Dolmans) à 0:03

9. Karol-Ann Canuel (CAN / Boels-Dolmans) à 0:03

10. Eva Buurman (NED / Boels-Dolmans) à 0:03

11. Annemiek van Vleuten (NED / Mitchelton-Scott) à 0:05

12. Grace Brown (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:05

13. Amanda Spratt (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:05

14. Sarah Roy (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:05

15. Lizabeth Banks (GBR / Paule Ka) à 0:10

16. Marlen Reusser (SUI / Paule Ka) à 0:10

17. Emma Cecilie Norsgaard (DEN / Paule Ka) à 0:10

18. Elise Chabbey (SUI / Paule Ka) à 0:10

19. Mikayla Harvey (NZL / Paule Ka) à 0:10

20. Tayler Wiles (USA / Trek-Segafredo) à 0:13

21. Juliette Labous (FRA / Sunweb) à 0:14

22. Alison Jackson (CAN / Sunweb) à 0:14

23. Leah Kirchmann (CAN / Sunweb) à 0:14

24. Floortje Mackaij (NED / Sunweb) à 0:14

25. Liane Lippert (GER / Sunweb) à 0:14

26. Coryn Rivera (USA / Sunweb) à 0:14

27. Lisa Klein (GER / Canyon-Sram) à 0:16

28. Hannah Barnes (GBR / Canyon-Sram) à 0:16

29. Alena Amialiusik (BLR / Canyon-Sram) à 0:16

30. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) à 0:16

31. Elena Cecchini (ITA / Canyon-Sram) à 0:16

32. Omer Shapira (ISR / Canyon-Sram) à 0h16

33. Sabrina Stultiens (NED / CCC-Liv) à 0:42

34. Ashleigh Moolman (RSA / CCC-Liv) à 0 h 42

35. Marianne Vos (NED / CCC-Liv) à 0:42

36. Soraya Paladin (ITA / CCC-Liv) à 0h42

37. Sofia Bertizzolo (ITA / CCC-Liv) à 0:42

38. Pauliena Rooijakkers (NED / CCC-Liv) à 0:43

39. Maria Giulia Confalonieri (ITA / Ceratizit-WNT) à 0:43

40. Lisa Brennauer (GER / Ceratizit-WNT) à 0:43

41. Kirsten Wild (NED / Ceratizit-WNT) à 0:43

42. Erica Magnaldi (ITA / Ceratizit-WNT) à 0:43

43. ANE SANTESTEBAN (ESP / Ceratizit-WNT) à 0:43

44. Eugenia Bujak (SLO / Al-BTC Ljubljana) à 0:49

45. Tatiana Guderzo (ITA / Al-BTC Ljubljana) à 0:49

46. ​​Maaike Boogaard (NED / Al-BTC Ljubljana) à 0:49

47. MAVI GARCA (ESP / Al-BTC Ljubljana) à 0:49

48. Vittoria Guazzini (ITA / Valcar) à 0:51

49. Ilaria Sanguineti (ITA / Valcar) à 0:51

50. Marta Cavalli (ITA / Valcar) à 0:51

51. Elena Pirrone (ITA / Valcar) à 0:51

52. Teniel Campbell (TTO / Valcar) à 0:53

53. Barbara Malcotti (ITA / Valcar) à 0:53

54. Lucy Kennedy (AUS / Mitchelton-Scott) à 1:07

55. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:20

56. Eugnie Duval (FRA / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:20

57. Brodie Chapman (AUS / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:20

58. Emilia Fahlin (SWE / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:20

59. vita Muzic (FRA / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:20

60. Katrine Aalerud (NOR / MOVISTAR) à 1:22

61. Aude Biannic (FRA / MOVISTAR) à 1:22

62. Paula Patio (COL / MOVISTAR) à 1:22

63. GLORIA RODRGUEZ (ESP / MOVISTAR) à 1:22

64. Giorgia Catarzi (ITA / Bepink) à 1:23

65. Silvia Zanardi (ITA / Bepink) à 1:23

66. Silvia Valsecchi (ITA / Bepink) à 1:23

67. Simona Frapporti (ITA / Bepink) à 1:23

68. Abby-Mae Parkinson (GBR / Lotto-Soudal) à 1:38

69. Arianna Fidanza (ITA / Lotto-Soudal) à 1:38

70. Lotte Kopecky (BEL / Lotto-Soudal) à 1:38

71. Julie Van De Velde (BEL / Lotto-Soudal) à 1:38

72. Moniek Tenniglo (NED / Mitchelton-Scott) à 1:49

73. Marketa Hjkov (CZE / Bepink) à 1:55

74. Noemi Regg (SUI / Cogeas-Mettler) à 1 h 56

75. Olga Zabelinskaya (UZB / Cogeas-Mettler) à 1 h 56

76. Diana Klimova (RUS / Cogeas-Mettler) à 1:56

77. Mariia Novolodskaia (RUS / Cogeas-Mettler) à 1 h 56

78. Greta Marturano (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 2:13

79. Laura Tomasi (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 2 h 13

80. Giorgia Bariani (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 2:13

81. Debora Silvestri (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 2:13

82. Arlenis Sierra (CUB / Astana) à 2 h 13

83. Katia Ragusa (ITA / Astana) à 2 h 13

84. Francesca Pattaro (ITA / Astana) à 2 h 13

85. Olga Shekel (UKR / Astana) à 2 h 13

86. Barbara Guarischi (ITA / MOVISTAR) à 2 h 19

87. Anna Trevisi (ITA / Al-BTC Ljubljana) à 2 h 19

88. Malgorzata Jasinska (POL / CRONOS-CASA DORADA) à 2 h 20

89. SANDRA ALONSO (ESP / CRONOS-CASA DORADA) à 2 h 20

90. AINARA ELBUSTO (ESP / CRONOS-CASA DORADA) à 2 h 20

91. Asja Paladin (ITA / CRONOS-CASA DORADA) à 2 h 20

92. Rachel Neylan (AUS / CRONOS-CASA DORADA) à 2 h 20

93. Jelena Eric (SRB / MOVISTAR) à 14h30

94. Sofia Collinelli (ITA / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

95. Carmela Cipriani (ITA / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

96. Rasa Leleivyte (LTU / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

97. Letizia Borghesi (ITA / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

98. Gemma Sernissi (ITA / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

99. Giulia Marchesini (ITA / Aromitalia-Vaiano) à 2 h 32

100. Alice Maria Arzuffi (ITA / BIZKAIA-DURANGO) à 14 h 50

101. Elizabeth Holden (GBR / BIZKAIA-DURANGO) à 2 h 50

102. CARLA OBERHOLZER (ESP / BIZKAIA-DURANGO) à 2 h 50

103. Nadine Michaela Gill (GER / BIZKAIA-DURANGO) à 2 h 50

104. Martina Fidanza (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2 h 51

105. Francesca Pisciali (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2:51

106. Alice Gasparini (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2 h 51

107. Elena Franchi (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2:51

108. Beatrice Rossato (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2:51

109. Arianna Sessi (ITA / Eurotarget-Bianchi) à 2:51

110. Lara Vieceli (ITA / Ceratizit-WNT) à 2 h 55

111. Spela Kern (SLO / Lviv) à 15 heures

112. Olena Sharga (UKR / Lviv) à 15 heures

113. Julia Biryukova (UKR / Lviv) à 15 heures

114. Ievgeniia Vysotska (UKR / Lviv) à 15h00

115. Olivija Baleiyte (LTU / Astana) à 3 h 01

116. Anna Potokina (RUS / Servetto-Piumate) à 3 h 05

117. Francesca Baroni (ITA / Servetto-Piumate) à 3 h 05

118. Sara Casasola (ITA / Servetto-Piumate) à 3 h 05

119. Nicole Fede (ITA / Servetto-Piumate) à 3:05

120. Kseniya Dobrynina (RUS / Servetto-Piumate) à 3 h 05

121. ROSALIA ORTIZ (ESP / Servetto-Piumate) à 3:07

122. Naomi de Roeck (BEL / Lviv) à 3 h 26

123. Audrey Cordon-Ragot (FRA / Trek-Segafredo) à 3 h 26

124. Vania Canvelli (ITA / Bepink) à 3 h 32

125. Urska Zigart (SLO / Al-BTC Ljubljana) à 3 h 42

126. Teuntje Beekhuis (NED / Lotto-Soudal) à 3 h 47

127. Lone Meertens (BEL / Lotto-Soudal) à 3 h 47

128. Elisa Dalla Valle (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 3:50

129. Niamh Fisher-Black (NZL / Paule Ka) à 16 heures

130. Nadia Quagliotto (ITA / CRONOS-CASA DORADA) à 4:04

131. Stine Borgli (NOR / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 4:06

132. LUCA GONZLEZ (ESP / BIZKAIA-DURANGO) à 4 h 40

133. Mia Radotic (CRO / Cogeas-Mettler) à 5 h 27

134. Fiona Turnbull (GBR / Lviv) à 5 h 28

135. Blanca Liliana Moreno (COL / Astana) à 5 h 41

136. Michela Balducci (ITA / Top Girls Fassa Bortolo) à 5:59

137. ARIANA GILABERT (ESP / BIZKAIA-DURANGO) à 6:29

Classement général junior (Top-10):

1. Emma Cecilie Norsgaard (DEN / Paule Ka) – 20h15

2. Mikayla Harvey (NZL / Paule Ka) – mt

3. Juliette Labous (FRA / Sunweb) à 0:04

4. Liane Lippert (GER / Sunweb) à 0:04

5. Maaike Boogaard (NED / Al-BTC Ljubljana) à 0:39

6. Vittoria Guazzini (ITA / Valcar) à 0:41

7. Marta Cavalli (ITA / Valcar) à 0:41

8. Elena Pirrone (ITA / Valcar) à 0h41

9. Barbara Malcotti (ITA / Valcar) à 0:43

10. vita Muzic (FRA / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1:10

Classification générale de l’équipement:

1. Trek-Segafredo – 20h05

2. Boels-Dolmans à 0:02

3. Mitchelton-Scott à 0:04

4. Paule Ka à 0:09

5. Sunweb à 0:13

6. Canyon-Sram à 0:16

7. CCC-Liv à 0:41

8. Ceratizit-WNT à 0:42

9. Al-BTC Ljubljana à 0:48

10. Valcar à 0:50

11. FDJ -Nouvelle Aquitaine à 1h19

12. MOVISTAR à 1:21

13. Bepink à 1:22

14. Lotto-Soudal à 1:37

15. Cogeas-Mettler à 1:55

16. Top Girls Fassa Bortolo à 2:12

17. Astana à 2 h 12

18. CRONOS-GOLDEN HOUSE à 2:19

19. Aromitalia-Vaiano à 2:31

20. BIZKAIA-DURANGO à 2:49

21. Eurotarget-Bianchi à 2 h 50

22. Lviv à 2:59

23. Servetto-Piumate à 3:04

