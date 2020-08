Tour de France 2020 :

31/08/2020

Ce sont les classements complets après la troisième étape du Tour de France 2020, une journée de 198 kilomètres organisée ce lundi entre les villes françaises de Nice et Sisteron.

La victoire d’étape est revenue au cycliste australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) devant l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et l’Italien Giacomo Nizzolo (NTT), respectivement deuxième et troisième.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est resté en tête du classement général individuel de la manche française.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) – 5:17:42

2. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – mt

3. Giacomo Nizzolo (ITA / NTT) – mt

4. Hugo Hofstetter (FRA / Israel Start-Up Nation) – mt

5. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – mt

6. Edward Theuns (BEL / Trek-Segafredo) – mt

7. Cees Bol (NED / Sunweb) – mt

8. Matteo Trentin (ITA / CCC)

9. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

10. Niccolo Bonifazio (ITA / Total-Direct Energie) – mt

11. Luka Mezgec (SLO / Mitchelton-Scott) – mt

12. Tom Van Asbroeck (BEL / Israel Start-Up Nation) – mt

13. Jonas Koch (GER / CCC) – mt

14. Jack Bauer (NZL / Mitchelton-Scott) – mt

15. Alexander Kristoff (NOR / Émirats arabes unis) – mt

16. Hugo Houle (CAN / Astana) – mt

17. MARC SOLER (ESP / MOVISTAR) – mt

18. Alexey Lutsenko (KAZ / Astana) – mt

19. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) – mt

20. Simone Consonni (ITA / Cofidis) – mt

21. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) – mt

22. Tadej Pogacar (SLO / Emirats Arabes Unis) – mt

23. Jan Polanc (SLO / Émirats arabes unis) – mt

24. Clment Venturini (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

25. Oliver Naesen (BEL / AG2R-La Mondiale) – mt

26. Clment Russo (FRA / Arka-Samsic) – mt

27. Daniel Oss (ITA / Bora-Hansgrohe) – mt

28. OMAR FRAILE (ESP / Astana) – mt

29. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) – mt

30. Davide Formolo (ITA / Émirats arabes unis) – mt

31. Gregor Mhlberger (AUT / Bora-Hansgrohe) – mt

32. Michael Morkov (DEN / Deceuninck-Quick Step) – mt

33. Elia Viviani (ITA / Cofidis) – mt

34. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) – mt

35. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) – mt

36. Egan Bernal (COL / Ineos) – mt

37. Nikias Arndt (GER / Sunweb) – mt

38. LUIS LEN SNCHEZ (ESP / Astana) – mt

39. Anthony Turgis (FRA / Total-Direct Energie) – mt

40. Kvin Ledanois (FRA / Arka-Samsic) – mt

41. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – mt

42. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) – mt

43. Christophe Laporte (FRA / Cofidis) – mt

44. IMANOL ERVITI (ESP / MOVISTAR) – mt

45. Tiesj Benoot (BEL / Sunweb) – mt

46. ​​Cyril Gautier (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

47. Nelson Oliveira (POR / MOVISTAR) – mt

48. Warren Barguil (FRA / Arka-Samsic) – mt

49. Vegard Stake Laengen (NOR / UAE Emirates) – mt

50. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) – mt

51. Nans Peters (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

52. Thibaut Pinot (FRA / Groupama-FDJ) – mt

53. Emanuel Buchmann (GER / Bora-Hansgrohe) – mt

54. Joris Nieuwenhuis (NED / Sunweb) – mt

55. Felix Grobschartner (AUT / Bora-Hansgrohe) – mt

56. Soren Kragh Andersen (DEN / Sunweb) – mt

57. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) – mt

58. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) – mt

59. Esteban Chaves (COL / Mitchelton-Scott) – mt

60. Greg Van Avermaet (BEL / CCC) – mt

61. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) – mt

62. Matthieu Ladagnous (FRA / Groupama-FDJ) – mt

63. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) – mt

64. Jens Debusschere (BEL / B & B-Vital Concept) – mt

65. Connor Swift (GBR / Arka-Samsic) – mt

66. Cyril Barthe (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

67. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

68. Daryl Impey (RSA / Mitchelton-Scott) – mt

69. Sam Bewley (NZL / Mitchelton-Scott) – mt

70. Ryan Gibbons (RSA / NTT) – mt

71. Richard Carapaz (ECU / Ineos) – mt

72. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – mt

73. JOS JOAQUN ROJAS (ESP / MOVISTAR) – mt

74. George Bennett (NZL / Jumbo-Visma) – mt

75. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) – mt

76. Amund Grondahl Jansen (NOR / Jumbo-Visma) – mt

77. Diego Rosa (ITA / Arka-Samsic) – mt

78. GORKA IZAGIRRE (ESP / Astana) – mt

79. Stefan Kng (SUI / Groupama-FDJ) – mt

80. Niklas Eg (DEN / Trek-Segafredo) – mt

81. Bauke Mollema (NED / Trek-Segafredo) – mt

82. Dylan van Baarle (NED / Ineos) – mt

83. Sepp Kuss (États-Unis / Jumbo-Visma) – mt

84. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) – mt

85. Marco Haller (AUT / Bahreïn-McLaren) – mt

86. Pierre-Luc Prichon (FRA / Cofidis) – mt

87. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) – mt

88. Matej Mohoric (SLO / Bahreïn-McLaren) – mt

89. Fabio Aru (ITA / Émirats arabes unis) – mt

90. Pierre-Roger Latour (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

91. Romain Sicard (FRA / Total-Direct Energie) – mt

92. Alberto Bettiol (ITA / Education First) – mt

93. Sergio Higuita (COL / Education First) – mt

94. Neilson Powless (États-Unis / Education First) – mt

95. Nicolas Roche (IRL / Sunweb) – mt

96. Domenico Pozzovivo (ITA / NTT) – mt

97. Urne Rigoberto (COL / Education First) – mt

98. Toms Skujins (LAT / Trek-Segafredo) – mt

99. Hugh Carthy (GBR / Education First) – mt

100. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) – mt

101. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

102. JESS HERRADA (ESP / Cofidis) – mt

103. Max Walscheid (GER / NTT) – mt

104. Kvin Reza (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

105. ION IZAGIRRE (ESP / Astana) – mt

106. Robert Gesink (NED / Jumbo-Visma) – mt

107. Ilnur Zakarin (RUS / CCC) – mt

108. David Gaudu (FRA / Groupama-FDJ) – mt

109. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) – mt

110. MIKEL NIEVE (ESP / Mitchelton-Scott) – mt

111. Nicolas Edet (FRA / Cofidis) – mt

112. Tejay van Garderen (Etats-Unis / Education First) – mt

113. Nils Politt (GER / Israel Start-Up Nation) – mt

114. PELLO BILBAO (ESP / Bahreïn-McLaren) – mt

115. Bob Jungels (LUX / Deceuninck-Quick Step) – mt

116. Steff Cras (BEL / Lotto-Soudal) – mt

117. Sonny Colbrelli (ITA / Bahreïn-McLaren) – mt

118. Kasper Asgreen (DEN / Deceuninck-Quick Step) – mt

119. Dario Cataldo (ITA / MOVISTAR) – mt

120. Kenny Elissonde (FRA / Trek-Segafredo) – mt

121. Rudy Molard (FRA / Groupama-FDJ) – mt

122. Maxime Chevalier (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

123. Maximilian Schachmann (GER / Bora-Hansgrohe) – mt

124. Lilian Calmejane (FRA / Total-Direct Energie) – mt

125. Alexis Vuillermoz (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

126. Ben Hermans (BEL / Israel Start-Up Nation) – mt

127. Casper Pedersen (DEN / Sunweb) – mt

128. Thomas de Gendt (BEL / Lotto-Soudal) – mt

129. Simon Geschke (GER / CCC) – mt

130. Marco Marcato (ITA / Émirats arabes unis) – mt

131. Michael Valgren (DEN / NTT) – mt

132. Mathieu Burgaudeau (FRA / Total-Direct Energie) – mt

133. Guy Niv (ISR / Israel Start-Up Nation) – mt

134. Andr Greipel (GER / Israel Start-Up Nation) – mt

135. Daniel Martin (IRL / Israel Start-Up Nation) – mt

136. Krists Neilands (LAT / Israel Start-Up Nation) – mt

137. Andrey Amador (CRC / Ineos) – mt

138. Quentin Pacher (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

139. Michael Schar (SUI / CCC) – mt

140. Harold Tejada (COL / Astana) – mt

141. Jens Keukeleire (BEL / Education First) – mt

142. JONATHAN CASTROVIEJO (ESP / Ineos) – mt

143. Edvald Boasson Hagen (NOR / NTT) – mt

144. Dries Devenyns (BEL / Deceuninck-Quick Step) à 0:26

145. Jasper de Buyst (BEL / Lotto-Soudal) à 0:31

146. Sbastien Reichenbach (SUI / Groupama-FDJ) à 0:40

147. Roger Kluge (GER / Lotto-Soudal) à 1:11

148. Christopher Juul-Jensen (DEN / Mitchelton-Scott) à 1:23

149. Luke Rowe (GBR / Ineos) à 1:37

150. CARLOS VERONA (ESP / MOVISTAR) à 2 h 25

151. Roman Kreuziger (CZE / NTT) à 2 h 50

152. Frederik Frison (BEL / Lotto-Soudal) à 2 h 50

153. Michael Gogl (AUT / NTT) à 2 h 50

154. Fabien Grellier (FRA / Total-Direct Energie) à 2 h 50

155. William Bonnet (FRA / Groupama-FDJ) à 14 h 50

156. Tim Declercq (BEL / Deceuninck-Quick Step) à 2:50

157. Geoffrey Soupe (FRA / Total-Direct Energie) à 2 h 50

158. DAVID DE LA CRUZ (ESP / Émirats arabes unis) à 2 h 50

159. Jan Hirt (CZE / CCC) à 2:50

160. Alessandro De Marchi (ITA / CCC) à 3 h 42

161. Pavel Sivakov (RUS / Ineos) à 5 h 11

162. Michal Kwiatkowski (POL / Ineos) à 5 h 11

163. Vainqueur Anacona (COL / Arka-Samsic) à 5:11

164. Wout Poels (NED / Bahrain-McLaren) à 5 h 11

165. Benoit Cosnefroy (FRA / AG2R-La Mondiale) à 5 h 11

166. Rmi Cavagna (FRA / Deceuninck-Quick Step) à 5:11

167. Mickael Cherel (FRA / AG2R-La Mondiale) à 5 h 11

168. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) à 5:11

169. Tony Martin (GER / Jumbo-Visma) à 5:11

170. Jerome Cousin (FRA / Total-Direct Energie) à 5:11

171. Dayer Quintana (COL / Arka-Samsic) à 5 h 11

172. Lukas Pstlberger (AUT / Bora-Hansgrohe) à 7h32

Pas fini: Anthony Perez (FRA / Cofidis)

Classification générale:

1. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) – 13:59:17

2. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 0:04

3. Marc Hirschi (SUI / Sunweb) à 0:07

4. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) à 0 h 17

5. Davide Formolo (ITA / Émirats arabes unis) à 0h17

6. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:17

7. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 0:17

8. Sergio Higuita (COL / Education First) à 0:17

9. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 0:17

10. Esteban Chaves (COL / Mitchelton-Scott) à 0:17

11. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 0:17

12. Greg Van Avermaet (BEL / CCC) à 0:17

13. Alexey Lutsenko (KAZ / Astana) à 0:17

14. Richard Carapaz (ECU / Ineos) à 0:17

15. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 0:17

16. Emanuel Buchmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:17

17. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:17

18. Bauke Mollema (NED / Trek-Segafredo) à 0:17

19. LUIS LEN SNCHEZ (ESP / Astana) à 0:17

20. Pierre-Roger Latour (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:17

21. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 0:17

22. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 0:17

23. Alberto Bettiol (ITA / Education First) à 0:17

24. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 0:17

25. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) à 0:17

26. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 0:17

27. Thibaut Pinot (FRA / Groupama-FDJ) à 0:17

28. GORKA IZAGIRRE (Espagne / Astana) à 0:34

29. MARC SOLER (ESP / MOVISTAR) à 1:27

30. George Bennett (NZL / Jumbo-Visma) à 1:31

31. Sepp Kuss (USA / Jumbo-Visma) à 2:24

32. Fabio Aru (ITA / Émirats arabes unis) à 14 h 24

33. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) à 14 h 24

34. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 3:53

35. Warren Barguil (FRA / Arka-Samsic) à 16 h 40

36. Romain Sicard (FRA / Total-Direct Energie) à 4h40

37. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) à 5 h 50

38. Nelson Oliveira (POR / MOVISTAR) à 8:56

39. Niklas Eg (DEN / Trek-Segafredo) à 8h56

40. Diego Rosa (ITA / Arka-Samsic) à 10 h 10

41. Jan Polanc (SLO / UAE Emirates) à 10h12

42. Cyril Gautier (FRA / B & B-Vital Concept) à 10 h 34

43. Gregor Mhlberger (AUT / Bora-Hansgrohe) à 10:34

44. Felix Grobschartner (AUT / Bora-Hansgrohe) à 10:34

45. Clment Venturini (FRA / AG2R-La Mondiale) à 12:58

46. ​​Soren Kragh Andersen (DEN / Sunweb) à 14:07

47. Oliver Naesen (BEL / AG2R-La Mondiale) à 18h00

48. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) à 18 heures

49. Jonas Koch (GER / CCC) à 18 heures

50. Edward Theuns (BEL / Trek-Segafredo) à 18h00

51. Connor Swift (GBR / Arka-Samsic) à 18 heures

52. Daniel Oss (ITA / Bora-Hansgrohe) à 18 heures

53. Tiesj Benoot (BEL / Sunweb) à 18 heures

54. Amund Grondahl Jansen (NOR / Jumbo-Visma) à 18h00

55. Nans Peters (FRA / AG2R-La Mondiale) à 18 heures

56. OMAR FRAILE (ESP / Astana) à 18 heures

57. Dylan van Baarle (NED / Ineos) à 18 heures

58. Stefan Kng (SUI / Groupama-FDJ) à 18 heures

59. JOS JOAQUN ROJAS (ESP / MOVISTAR) à 18h00

60. Matteo Trentin (ITA / CCC) à 20h57

61. Jack Bauer (NZL / Mitchelton-Scott) à 20h57

62. Pierre-Luc Prichon (FRA / Cofidis) à 20h57

63. Daryl Impey (RSA / Mitchelton-Scott) à 20h57

64. Matej Mohoric (SLO / Bahreïn-McLaren) à 20:57

65. Hugo Houle (CAN / Astana) à 21:53

66. Tom Van Asbroeck (BEL / Israel Start-Up Nation) à 21:53

67. Joris Nieuwenhuis (NED / Sunweb) à 21:53

68. Cyril Barthe (FRA / B & B-Vital Concept) à 21:53

69. IMANOL ERVITI (ESP / MOVISTAR) à 21:53

70. Matthieu Ladagnous (FRA / Groupama-FDJ) à 21h53

71. Alexander Kristoff (NOR / Émirats arabes unis) à 28 h 20

72. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) à 28:24

73. Luka Mezgec (SLO / Mitchelton-Scott) à 28h30

74. Elia Viviani (ITA / Cofidis) à 28h30

75. Anthony Turgis (FRA / Total-Direct Energie) à 28h30

Plus sous peu.

