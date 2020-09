Tour de France 2020 :

Ce sont les classements complets après la quatrième étape du Tour de Hongrie 2020, une journée de 180 kilomètres organisée ce mardi entre les villes hongroises de Srospatak et Kazincbarcika.

La victoire d’étape est revenue au cycliste italien Jakub Mareczko (CCC) devant le Letton Emils Liepins (Trek-Segafredo) et le Belge David van der Poel (Alpecin-Fenix), respectivement deuxième et troisième.

L’Australien Kaden Groves (Michelton-Scott) est resté en tête du classement général individuel de l’épreuve.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Jakub Mareczko (ITA / CCC) – 3:55:53

2. Emils Liepins (LAT / Trek-Segafredo) – mt

3. David van der Poel (BEL / Alpecin-Fenix) – mt

4. Sasha Weemaes (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

5. Andrea Guardini (ITA / Giotti Victoria) – mt

6. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) – mt

7. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) – mt

8. Julien Mortier (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) – mt

9. Alexander Konychev (ITA / Mitchelton-Scott) – mt

10. dm Kristf Karl (HUN / Sel. De Hungary) – mt

11. Adam Toupalik (CZE / Elkov-Kasper) – mt

12. Jonas Abrahamsen (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

13. Gasper Katrasnik (SLO / Adria Mobil) – mt

14. Matteo Moschetti (ITA / Trek-Segafredo) – mt

15. Alois Kankovsky (CZE / ALOIS Elkov-Kasper) – mt

16. Colin Stssi (SUI / Vorarlberg-Santic) – mt

17. Rudy Barbier (FRA / Israel Start-Up Nation) – mt

18. Roland Thalmann (SUI / Vorarlberg-Santic) – mt

19. Mrton Dina (HUN / KOMETA-XSTRA) – mt

20. Torjus Sleen (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

21. Loris Rouiller (SUI / Alpecin-Fenix) – mt

22. Lukasz Wisniowski (POL / CCC) – mt

23. Josip Rumac (CRO / Androni Giocattoli) – mt

24. Attila Valter (HUN / CCC) – mt

25. Tobias Foss (NOR / Jumbo-Visma) – mt

26. Marcel Meisen (GER / Alpecin-Fenix) – mt

27. Charles Planet (FRA / Novo Nordisk) – mt

28. Alex Kirsch (LUX / Trek-Segafredo) – mt

29. Itamar Einhorn (ISR / Israel Start-Up Nation) – mt

30. Pter Kusztor (HUN / Novo Nordisk) – mt

31. Gergo Orosz (HUN / Sel. De Hungra) – mt

32. Omer Goldstein (ISR / Israel Start-Up Nation) – mt

33. Ryan Mullen (IRL / Trek-Segafredo) – mt

34. Viktor Filuts (HUN / Giotti Victoria) – mt

35. Matteo Badilatti (SUI / Israel Start-Up Nation) – mt

36. Simone Sano (ITA / Novak) – mt

37. Yegor Dementyev (UKR / Novak) – mt

38. Sam Brand (GBR / Novo Nordisk) – mt

39. Andras Szatmary (HUN / Sel. De Hungary) – mt

40. James Mitri (GBR / Vini Zab-KTM) – mt

41. Leonardo Tortomasi (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

42. ARTURO GRVALOS (ESP / KOMETA-XSTRA) – mt

43. Damien Howson (AUS / Mitchelton-Scott) – mt

44. Francesco Manuel Bongiorno (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

45. Maximilian Kuen (AUT / Vorarlberg-Santic) – mt

46. ​​CRISTIN RODRGUEZ (ESP / CAJA RURAL-RGA) – mt

47. Antwan Tolhoek (NED / Jumbo-Visma) – mt

48. Roberto Carlos Gonzlez (PAN / Vini Zab-KTM) – mt

49. Joonas Henttala (FIN / Novo Nordisk) – mt

50. Julian Mertens (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

51. Zsombor Palumby (HUN / Sel. De Hungary) – mt

52. Fabio Van Den Bossche (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

53. Emiel Planckaert (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

54. Emil Dima (ROM / Giotti Victoria) – mt

55. Andrea Peron (ITA / Novo Nordisk) – mt

56. Riccardo Verza (ITA / KOMETA-XSTRA) – mt

57. Michael Kukrle (CZE / Elkov-Kasper) – mt

58. DAVID LOZANO (ESP / Novo Nordisk) – mt

59. Mattia Viel (ITA / Androni Giocattoli) – mt

60. Markus Hoelgaard (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

61. Torstein Traen (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

62. Kristian Kulset (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

63. Michal Schlegel (CZE / Elkov-Kasper) – mt

64. Antoine Benoist (FRA / Alpecin-Fenix) – mt

65. Karel Hnik (CZE / Elkov-Kasper) – mt

66. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) – mt

67. Jhojan Garca (COL / CAJA RURAL-RGA) – mt

68. Laurens Huys (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) – mt

69. Lennard Hofstede (NED / Jumbo-Visma) – mt

70. Chris Harper (AUS / Jumbo-Visma) – mt

71. Gilles De Wilde (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

72. Koen Bouwman (NED / Jumbo-Visma) – mt

73. Aksel Nommela (EST / Bingoal-Wallonie Bruxelles) – mt

74. Quinn Simmons (États-Unis / Trek-Segafredo) – mt

75. Luke Durbridge (AUS / Mitchelton-Scott) – mt

76. Giacomo Garavaglia (ITA / KOMETA-XSTRA) – mt

77. James Piccoli (CAN / Israel Start-Up Nation) – mt

78. Sander De Pestel (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

79. Matej Zahalka (CZE / Elkov-Kasper) – mt

80. Kevin Rivera (CRC / Androni Giocattoli) – mt

81. David Per (SLO / Adria Mobil) à 0:40

82. Mathias Larsen (DEN / KOMETA-XSTRA) à 0:00

83. Bert-Jan Lindeman (NED / Jumbo-Visma) à 0:00

84. Kamil Gradek (POL / CCC) à 1:13

85. Alexis Guerin (FRA / Vorarlberg-Santic) à 1:13

86. William Clarke (AUS / Trek-Segafredo) à 1:25

87. Diether Sweeck (BEL / Alpecin-Fenix) à 1:41

88. Niels Vandeputte (BEL / Alpecin-Fenix) à 2:04

89. Erlend Blikra (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 0:00

90. Alexander Edmondson (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:00

91. Janez Brajkovic (SLO / Adria Mobil) à 0h00

92. Kristjan Hocevar (SLO / Adria Mobil) à 0h00

93. Ziga Horvat (SLO / Adria Mobil) à 0h00

94. Kaden Groves (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:00

95. Riccardo Stacchiotti (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:00

96. Veljko Stojnic (SRB / Vini Zab-KTM) à 0:00

97. Laurenz Rex (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:00

98. Marko Kump (SLO / Adria Mobil) à 0h00

99. Gergely Szarka (HUN / Giotti Victoria) à 0:00

100. Jnos Pelikn (HUN / Androni Giocattoli) à 0:00

101. Rory Sutherland (AUS / Israel Start-Up Nation) à 0:00

102. Andras Szentpeteri (HUN / Novak) à 0h00

103. Michal Paluta (POL / CCC) à 0h00

104. Martin Meiler (GER / Vorarlberg-Santic) à 0:00

105. CARMELO URBANO (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:00

106. Lukas Meiler (GER / Vorarlberg-Santic) à 0:00

107. DIEGO PABLO SEVILLA (ESP / KOMETA-XSTRA) à 0:00

108. Barnabs Pek (HUN / Mitchelton-Scott) à 0:00

109. Balzs Rzsa (HUN / Novak) à 0h00

Pas sorti: Alessandro Bisolti (ITA / Androni Giocattoli)

Pas fini: Alejandro Osorio (COL / CAJA RURAL-RGA)

Classification générale:

1. Kaden Groves (AUS / Mitchelton-Scott) – 14:10:38

2. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:02

3. Lennard Hofstede (NED / Jumbo-Visma) à 0:03

4. Emiel Planckaert (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:06

5. David van der Poel (BEL / Alpecin-Fenix) à 0:07

6. Andras Szatmary (HUN / Sel. De Hungary) à 0:07

7. Gilles De Wilde (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:07

8. DIEGO PABLO SEVILLA (ESP / KOMETA-XSTRA) à 0:07

9. Adam Toupalik (CZE / Elkov-Kasper) à 0:08

10. Itamar Einhorn (ISR / Israel Start-Up Nation) à 0:09

11. Kristian Kulset (NOR / Uno-X Pro Cycling à 0:09

12. Chris Harper (AUS / Jumbo-Visma) à 0:09

13. Quinn Simmons (USA / Trek-Segafredo) à 0:10

14. DAVID LOZANO (ESP / Novo Nordisk) à 0:11

15. ARTURO GRVALOS (ESP / KOMETA-XSTRA) à 0:11

16. Ziga Horvat (SLO / Adria Mobil) à 0:11

17. Mrton Dina (HUN / KOMETA-XSTRA) à 0:12

18. Josip Rumac (CRO / Androni Giocattoli) à 0:12

19. Tobias Foss (NOR / Jumbo-Visma) à 0:12

20. Aksel Nommela (EST / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:12

21. Attila Valter (HUN / CCC) à 0:12

22. Andrea Peron (ITA / Novo Nordis) à 0:12

23. Damien Howson (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:12

24. Pter Kusztor (HUN / Novo Nordisk) à 0:12

25. Omer Goldstein (ISR / Israel Start-Up Nation) à 0:12

26. Charles Planet (FRA / Novo Nordisk) à 0:12

27. Riccardo Stacchiotti (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:12

28. Roland Thalmann (SUI / Vorarlberg-Santic) à 0:12

29. Markus Hoelgaard (NOR / Uno-X Pro Cycling à 0:12

30. Lukasz Wisniowski (POL / CCC) à 0:12

31. Francesco Manuel Bongiorno (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:12

32. Alexander Konychev (ITA / Mitchelton-Scott) à 0:12

33. Roberto Carlos Gonzlez (PAN / Vini Zab-KTM) à 0:12

34. Julian Mertens (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:12

35. Leonardo Tortomasi (ITA / Vini Zab-KTM) à 0:12

36. Antwan Tolhoek (NED / Jumbo-Visma) à 0:12

37. Sam Brand (GBR / Novo Nordisk) à 0:12

38. Ryan Mullen (IRL / Trek-Segafredo) à 0:12

39. Matteo Badilatti (SUI / Israel Start-Up Nation) à 0:12

40. Koen Bouwman (NED / Jumbo-Visma) à 0:12

41. Torstein Traen (NOR / Uno-X Pro Cycling à 0:12

42. Marcel Meisen (GER / Alpecin-Fenix) à 0:12

43. Sander De Pestel (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:12

44. Jonas Abrahamsen (NOR / Uno-X Pro Cycling à 0:12

45. Torjus Sleen (NOR / Uno-X Pro Cycling à 0:12

46. ​​Michael Kukrle (CZE / Elkov-Kasper) à 0:12

47. Alexis Guerin (FRA / Vorarlberg-Santic) à 0:12

48. Colin Stssi (SUI / Vorarlberg-Santic) à 0:12

49. CRISTIN RODRGUEZ (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:12

50. Fabio Van Den Bossche (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:12

51. Karel Hnik (CZE / Elkov-Kasper) à 0h12

52. Bert-Jan Lindeman (NED / Jumbo-Visma) à 0:12

53. Jhojan Garca (COL / CAJA RURAL-RGA) à 0:12

54. Michal Schlegel (CZE / Elkov-Kasper) à 0:12

55. Laurens Huys (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:12

56. James Piccoli (CAN / Israel Start-Up Nation) à 0:12

57. Luke Durbridge (AUS / Mitchelton-Scott) à 0:12

58. Janez Brajkovic (SLO / Adria Mobil) à 0:12

59. Kristjan Hocevar (SLO / Adria Mobil) à 0h12

60. Michal Paluta (POL / CCC) à 0h12

61. David Per (SLO / Adria Mobil) à 0:52

62. Kamil Gradek (POL / CCC) à 1:25

63. Loris Rouiller (SUI / Alpecin-Fenix) à 1:49

64. Giacomo Garavaglia (ITA / KOMETA-XSTRA) à 1:56

65. Viktor Filuts (HUN / Giotti Victoria) à 2 h 20

66. Rory Sutherland (AUS / Israel Start-Up Nation) à 2 h 23

67. Antoine Benoist (FRA / Alpecin-Fenix) à 2 h 29

68. dm Kristf Karl (HUN / Sel. De Hungary) à 2:45

69. Kevin Rivera (CRC / Androni Giocattoli) à 14 h 48

70. Rudy Barbier (FRA / Israel Start-Up Nation) à 3 h 06

71. William Clarke (AUS / Trek-Segafredo) à 3 h 41

72. Veljko Stojnic (SRB / Vini Zab-KTM) à 17h30

73. XAVIER CAELLAS (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 5 h 36

74. Alex Kirsch (LUX / Trek-Segafredo) à 5 h 36

75. Gasper Katrasnik (SLO / Adria Mobil) à 5 h 36

76. Barnabs Pek (HUN / Mitchelton-Scott) à 6h02

77. Alexander Edmondson (AUS / Mitchelton-Scott) à 6h16

78. Riccardo Verza (ITA / KOMETA-XSTRA) à 6:32

79. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) à 7:12

80. Jnos Pelikn (HUN / Androni Giocattoli) à 7 h 15

81. Andrea Guardini (ITA / Giotti Victoria) à 7:16

82. Yegor Dementyev (UKR / Novak) à 7h16

83. Julien Mortier (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 7h16

84. Andras Szentpeteri (HUN / Novak) à 7h16

85. Maximilian Kuen (AUT / Vorarlberg-Santic) à 7h36

86. Niels Vandeputte (BEL / Alpecin-Fenix) à 7:40

87. Mattia Viel (ITA / Androni Giocattoli) à 8:14

88. Balzs Rzsa (HUN / Novak) à 8h14

89. Lukas Meiler (GER / Vorarlberg-Santic) à 8:14

90. James Mitri (GBR / Vini Zab-KTM) à 8 h 15

91. Emil Dima (ROM / Giotti Victoria) à 8h16

92. Gergely Szarka (HUN / Giotti Victoria) à 8h16

93. Sasha Weemaes (BEL / Sport Vlaanderen) à 9h41

94. Joonas Henttala (FIN / Novo Nordisk) à 9:41

95. Marko Kump (SLO / Adria Mobil) à 9 h 41

96. Mathias Larsen (DEN / KOMETA-XSTRA) à 9h41

97. Matej Zahalka (CZE / Elkov-Kasper) à 9h41

98. CARMELO URBANO (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 9:41

99. Emils Liepins (LAT / Trek-Segafredo) à 10 h 45

100. Zsombor Palumby (HUN / Sel. De Hungary) à 10 h 48

101. Martin Meiler (GER / Vorarlberg-Santic) à 11h18

102. Diether Sweeck (BEL / Alpecin-Fenix) à 12 h 31

103. Jakub Mareczko (ITA / CCC) à 12 h 57

104. Simone Sano (ITA / Novak) à 13:07

105. Matteo Moschetti (ITA / Trek-Segafredo) à 13h21

106. Gergo Orosz (HUN / Sel. De Hongrie) à 13:26

107. Alois Kankovsky (CZE / ALOIS Elkov-Kasper) à 13:27

108. Laurenz Rex (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 13:27

109. Erlend Blikra (NOR / Uno-X Pro Cycling 13:51

