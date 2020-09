Tour de France 2020 :

Ce sont les classements complets du Pars-Camembert 2020, épreuve 1.1 du calendrier européen qui se déroule ce mardi sur une piste de 194,5 kilomètres qui relie Pont-Audemer et Livarot-Pays-d´Auge.

La victoire est revenue au cycliste français Dorian Godon (AG2R La Mondiale) devant le Néerlandais Maurits Lammertink (Circus-Wanty Gobert) et également le Français Nacer Bouhanni (Arka-Samsic).

Classifications

Classification du Pars-Camembert:

1. Dorian Godon (FRA / AG2R-La Mondiale) – 4:23:41

2. Maurits Lammertink (NED / Circus-Wanty Gobert) – mt

3. Nacer Bouhanni (FRA / Arka-Samsic) à 0:08

4. Andrea Vendrame (ITA / AG2R-La Mondiale) à 0:08

5. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) à 0:08

6. Luca Mozzato (ITA / B & B-Vital Concept) à 0:08

7. Viacheslav Kuznetsov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 0:08

8. Anthony Maldonado (FRA / St Michel-Auber93) à 0:08

9. Axel Zingle (FRA / Nippo Delko One Provence) à 0:08

10. Tom Wirtgen (LUX / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:08

11. Fabian Lienhard (SUI / Groupama-FDJ) à 0:08

12. Ivan Centrone (LUX / Natura4Ever-Roubaix) à 0:08

13. Jonas Iversby Hvideberg (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 0:08

14. Maurelet Flavien (FRA / St Michel-Auber93) à 0:08

15. Cyril Lemoine (FRA / Cofidis) à 0:08

16. Simone Velasco (ITA / Gazprom-RusVelo) à 0:08

17. Joel Suter (SUI / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:08

18. Simon Guglielmi (FRA / Groupama-FDJ) à 0:08

19. Fabien Doubey (FRA / Circus-Wanty Gobert) à 0:08

20. Nicola Bagioli (ITA / Androni Giocattoli) à 0:08

21. Valentin Ferron (FRA / Total-Direct Energie) à 0:08

22. Marco Canola (ITA / Gazprom-RusVelo) à 0:08

23. Markus Hoelgaard (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 0:08

24. Biniam Ghirmay Hailu (ERI / Nippo Delko One Provence) à 0:08

25. Tom-Jelte Slagter (NED / B & B-Vital Concept) à 0:13

26. Sebastian Schnberger (AUT / B & B-Vital Concept) à 0:13

27. Jonathan Hivert (FRA / Total-Direct Energie) à 0:13

28. Jnos Pelikn (HUN / Androni Giocattoli) à 0:13

29. Kristian Aasvold (NOR / Riwal-Securitas) à 0:13

30. Stphane Rossetto (FRA / Cofidis) à 0:13

31. Franois Bidard (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:13

32. Anthony Delaplace (FRA / Arka-Samsic) à 0:19

33. Alexis Gougeard (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:19

34. Sergei Chernetski (RUS / Gazprom-RusVelo) à 0:19

35. Denis Nekrasov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 0:19

36. Evgeny Shalunov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 0:22

37. Kvin Ledanois (FRA / Arka-Samsic) à 0:25

38. Nicola Venchiarutti (ITA / Androni Giocattoli) à 0:58

39. Idjouadiene Pierre (FRA / Natura4Ever-Roubaix) à 0:58

40. Jeremy Bellicaud (FRA / Circus-Wanty Gobert) à 0:58

41. Pier-Andr Cot (CAN / Rallye cycliste) à 0:58

42. Romain Combaud (FRA / Nippo Delko One Provence) à 0:58

43. Eddy Fin (FRA / Cofidis) à 0:58

44. Hideto Nakane (JPN / Nippo Delko One Provence) à 0:58

45. Mathijs Paasschens (NED / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 0:58

46. ​​Natnael Berhane (ERI / Cofidis) à 0:58

47. Nicolas Prodhomme (FRA / Cofidis) à 0:58

48. Alexys Brunel (FRA / Groupama-FDJ) à 0:58

49. Alexandre Geniez (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0:58

50. Damien Touze (FRA / Cofidis) à 0:58

51. Romain Hardy (FRA / Arka-Samsic) à 0:58

52. Jake Stewart (GBR / Groupama-FDJ) à 0:58

53. Robin Carpenter (USA / Rally Cycling) à 0:58

54. Odd Christian Eiking (NOR / Circus-Wanty Gobert) à 1:08

55. Colin Joyce (USA / Rally Cycling) à 1:08

56. Clment Chevrier (FRA / AG2R-La Mondiale) à 1:12

57. Jordan Levasseur (FRA / Natura4Ever-Roubaix) à 1:16

58. Laurenz Rex (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 1:16

59. Charles Planet (FRA / Novo Nordisk) à 1:16

60. Arvid de Kleijn (NED / Riwal-Securitas) à 1:20

61. Wesley Kreder (NED / Circus-Wanty Gobert) à 1:32

62. Matis Louvel (FRA / Arka-Samsic) à 14 h 22

63. Julien Duval (FRA / AG2R-La Mondiale) à 2 h 22

64. August Jensen (NOR / Riwal-Securitas) à 14 h 38

65. Anders Skaarseth (NOR / Uno-X Pro Cycling) à 2:59

66. Julien Simon (FRA / Total-Direct Energie) à 4h25

67. Marlon Gaillard (FRA / Total-Direct Energie) à 4h25

68. Johan Le Bon (FRA / B & B-Vital Concept) à 4 h 25

69. Laurent Pichon (FRA / Arka-Samsic) à 16 h 25

70. Andrea Peron (ITA / Novo Nordisk) à 16 h 25

71. Jrmy Leveau (FRA / Natura4Ever-Roubaix) à 4:25

72. Evaldas Siskevicius (LIT / Nippo Delko One Provence) à 4:25

73. Aksel Nommela (EST / Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 16 h 25

74. Lo Vincent (FRA / Groupama-FDJ) à 4 h 25

75. Jacob Hindsgaul Madsen (DEN / Uno-X Pro Cycling) à 6h28

76. Sam Brand (GBR / Novo Nordisk) à 8h14

77. DAVID LOZANO (ESP / Novo Nordisk) à 8h14

78. Tobias Kongstad (DEN / Riwal-Securitas) à 8h14

79. Piotr Havik (NED / Riwal-Securitas) à 9h02

80. Nickolas Zukowsky (CAN / Rallye cycliste) à 9 h 02

81. Paul Ourselin (FRA / Total-Direct Energie) à 11:10

82. Jeremy Cabot (FRA / Total-Direct Energie) à 11:10

83. Mattia Viel (ITA / Androni Giocattoli) à 12 h 20

84. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) à 12 h 20

85. Matteo Dal-Cin (CAN / Rallye cycliste) à 12h20

86. Theo Delacroix (FRA / Circus-Wanty Gobert) à 12h20

87. Stephen Bassett (USA / Rally Cycling) à 12h20

88. Adrien Guillonnet (FRA / St Michel-Auber93) à 12h20

89. Tony Hurel (FRA / St Michel-Auber93) à 12h20

Pas sorti: Andreas Kron (DEN / Riwal-Securitas)

Pas fini: Marco Mathis (GER / Cofidis)

Pas fini: Gerd De Keijzer Novo Nordisk)

Pas fini: Julien Antomarchi (FRA / Natura4Ever-Roubaix)

Pas fini: Quentin Venner (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Pas fini: Manuel Belletti (ITA / Androni Giocattoli)

Pas fini: Clment Davy (FRA / Groupama-FDJ)

Pas fait: Justin Mottier (FRA / B & B-Vital Concept)

Pas fini: Samuel Leroux (FRA / Natura4Ever-Roubaix)

Pas fini: Louis Louvet (FRA / St Michel-Auber93)

Pas terminé: Alexander Evans (AUS / Circus-Wanty Gobert)

Pas terminé: Mal Gugan (FRA / Rally Cycling)

Pas fini: Imerio Cima (ITA / Gazprom-RusVelo)

Pas fini: Dusan Rajovic (SRB / Nippo Delko One Provence)

Pas fini: Bryan Alaphilippe (FRA / St Michel-Auber93)

Pas fini: Mattia Frapporti (ITA / Androni Giocattoli)

Pas fini: Anthony Roux (FRA / Groupama-FDJ)

Pas fini: Arnaud Courteille (FRA / B & B-Vital Concept)

Pas fini: Mehdi Benhamouda (FRA / Novo Nordisk)

Pas fini: Morne Van Niekerk (RSA / St Michel-Auber93)

Pas fini: Tom Paquot (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Pas fini: Torjus Sleen (NOR / Uno-X Pro Cycling)

Pas fini: Morten Hulgaard (DEN / Uno-X Pro Cycling)

Pas fini: Maxime Cam (FRA / B & B-Vital Concept)

Pas fini: Pter Kusztor (HUN / Novo Nordisk)

Pas fini: Benoit Jarrier (FRA / Arka-Samsic)

Pas fini: Simon Sellier (FRA / Total-Direct Energie)

Pas fini: Syver Waersted (NOR / Uno-X Pro Cycling)

