Voici les classements complets du Giro de la Toscana 2020, test 1.1, organisé ce mercredi en Italie sur une piste de 182,9 kilomètres avec départ et arrivée à Pontedera.

La victoire a été portée au sprint par le cycliste colombien Fernando Gaviria (Emirats Arabes Unis) devant l’Australien Robert Stannard (Mitchelton-Scott) et le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), deuxième et troisième complétant le pdium.

Classifications

Classification du Tour de la Toscane:

1. Fernando Gaviria (COL / Émirats arabes unis) – 4:14:36

2. Robert Stannard (AUS / Mitchelton-Scott) – mt

3. Ethan Hayter (GBR / Ineos) – mt

4. Biniam Ghirmay Hailu (ERI / Nippo Delko One Provence) – mt

5. Stefan Bissegger (SUI / Sel. De la Suisse) – mt

6. Luca Pacioni (ITA / Androni Giocattoli) – mt

7. Jurgen Roelandts (BEL / MOVISTAR) – mt

8. Florian Vermeersch (BEL / Lotto-Soudal) – mt

9. Andrea Pasqualon (ITA / Circus-Wanty Gobert) – mt

10. Imerio Cima (ITA / Gazprom-RusVelo) – mt

11. Alexander Konychev (ITA / Mitchelton-Scott) – mt

12. Nelson Soto (COL / Colombie-GW) – mt

13. CARLOS BARBERO (ESP / NTT) – mt

14. Jacopo Mosca (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

15. Nacer Bouhanni (FRA / Arka-Samsic) – mt

16. Simone Velasco (ITA / Gazprom-RusVelo) – mt

17. Enrico Battaglin (ITA / Bahreïn-McLaren) – mt

18. Filippo Fiorelli (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

19. Davide Gabburo (ITA / Androni Giocattoli) – mt

20. Omer Goldstein (ISR / Israel Start-Up Nation) – mt

21. Marco Tizza (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

22. Marino Amadori (ITASel. D’Italie) – mt

23. Mads Wrtz Schmidt (DEN / Israel Start-Up Nation) – mt

24. Lucas Ruegg (SUI / Sel. De Suisse) – mt

25. Nicola Venchiarutti (ITA / Androni Giocattoli) – mt

26. Antonio Di Sante (ITA / Sangemini Trevigiani) – mt

27. Alessandro Marinozzi (ITA / Sangemini Trevigiani) – mt

28. Barnabs Pek (HUN / Mitchelton-Scott) – mt

29. Donavan Grondin (FRA / Arka-Samsic) – mt

30. Orluis Aular (VEN / CAJA RURAL-RGA) – mt

31. Dion Smith (NZL / Mitchelton-Scott) – mt

32. GOTZON MARTN (ESP / Euskaltel-Euskadi) – mt

33. Nikolas Maes (BEL / Lotto-Soudal) – mt

34. IBAI AZURMENDI (ESP / Euskaltel-Euskadi) – mt

35. Nicolas Nesi (ITA / DAmico-Utensilnord) – mt

36. Mattia Bais (ITA / Androni Giocattoli) – mt

37. Antonio Tiberi (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

38. JORGE ARCAS (ESP / MOVISTAR) – mt

39. Josip Rumac (CRO / Androni Giocattoli) – mt

40. Francesco Manuel Bongiorno (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

41. Marco Murgano (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

42. Fabio Mazzucco (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

43. Samuele Battistella (ITA / NTT) – mt

44. Simone Petilli (ITA / Circus-Wanty Gobert) – mt

45. Lucas De Rossi (FRA / Nippo Delko One Provence) – mt

46. ​​Mathias Flckiger (SUI / Sel. De Suisse) – mt

47. Nicola Conci (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

48. Maurits Lammertink (NED / Circus-Wanty Gobert) – mt

49. Alexandr Riabushenko (BLR / Émirats arabes unis) – mt

50. Lorenzo Rota (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

51. Darwin Atapuma (COL / Colombie-GW) – mt

52. Yukiya Arashiro (JPN / Bahreïn-McLaren) – mt

53. Nic Dlamini (RSA / NTT) – mt

54. Francesco Romano (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

55. Mulu Hailemichael (ETH / KINFE Nippo Delko One Provence) – mt

56. Luca Covili (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

57. Tsgabu Grmay (ETI / Mitchelton-Scott) – mt

58. Odd Christian Eiking (NOR / Circus-Wanty Gobert) – mt

59. Edoardo Zardini (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

60. James Mitri (GBR / Vini Zab-KTM) – mt

61. Kevin Inkelaar (NED / Bahreïn-McLaren) – mt

62. DELIO FERNNDEZ (ESP / Nippo Delko One Provence) – mt

63. Leonardo Tortomasi (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

64. Alessandro Baroni (ITA / Sel. De l’Italie) – mt

65. Simone Ravanelli (ITA / Androni Giocattoli) – mt

66. Alessandro Covi (ITA / Émirats arabes unis) – mt

67. James Piccoli (CAN / Israel Start-Up Nation) – mt

68. Mauro Finetto (ITA / Nippo Delko One Provence) – mt

69. Leonardo Basso (ITA / Ineos) – mt

70. CRISTIN RODRGUEZ (ESP / CAJA RURAL-RGA) – mt

71. Gianni Moscon (ITA / Ineos) – mt

72. Hernn Ricardo Aguirre (COL / Colombie-GW) – mt

73. Filippo Colombo (ITA / Sel. De Suisse) – mt

74. JOS MANUEL DAZ (ESP / Nippo Delko One Provence) – mt

75. Nick Schultz (AUS / Mitchelton-Scott) – mt

76. Ivan Martinelli (ITA / DAmico-Utensilnord) – mt

77. Luca Raggio (ITA / DAmico-Utensilnord) – mt

78. ANTONIO PEDRERO (ESP / MOVISTAR) – mt

79. Sebastin Henao (COL / Ineos) – mt

80. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI / NTT) – mt

81. Anthony Delaplace (FRA / Arka-Samsic) – mt

82. Filippo Zana (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

83. Alessandro Tonelli (ITA / Bardiani-CSF-Faizan) – mt

84. Mathias Norsgaard Jorgensen (DEN / MOVISTAR) – mt

85. Connor Brown (NZL / NTT) – mt

86. Gino Mader (SUI / NTT) à 1:51

87. Stan Dewulf (BEL / Lotto-Soudal) à 1:51

88. Fabien Doubey (FRA / Circus-Wanty Gobert) à 1:51

89. CARLOS RODRGUEZ (ESP / Ineos) à 2:03

90. Raffaele Radice (ITA / Sangemini Trevigiani) à 2 h 15

91. Matthew Holmes (GBR / Lotto-Soudal) à 2:57

92. IIGO ELOSEGUI (ESP / MOVISTAR) à 2:57

93. Simon Vitzthum (SUI / Sel. De Suisse) à 3 h 28

94. Juri Hollmann (GER / MOVISTAR) à 3 h 28

95. Juan Sebastin Molano (COL / Émirats arabes unis) à 3 h 28

96. Rory Sutherland (AUS / Israel Start-Up Nation) à 3 h 28

97. Matteo Badilatti (SUI / Israel Start-Up Nation) à 3 h 28

98. Adam Hansen (AUS / Lotto-Soudal) à 3 h 28

99. Igor Boev (RUS / Gazprom-RusVelo) à 3 h 28

100. Luis Daniel Zea (COL / Sangemini Trevigiani) à 3 h 28

101. CARLOS GARCA (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 3:28

102. Simon Carr (GBR / Nippo Delko One Provence) à 3 h 28

103. Mathias Reutimann (SUI / Sel. De Suisse) à 3 h 28

104. Reto Hollenstein (SUI / Israel Start-Up Nation) à 3:28

105. Michal Golas (POL / Ineos) à 3 h 28

106. Domen Novak (SLO / Bahreïn-McLaren) à 3 h 28

107. Travis McCabe (USA / Israel Start-Up Nation) à 3 h 28

108. SEBASTIN MORA (ESP / MOVISTAR) à 3 h 28

109. Callum Scotson (AUS / Mitchelton-Scott) à 3 h 28

110. Niccol Salvietti (ITA / Sangemini Trevigiani) à 3 h 28

111. scar Adalberto Quiroz (COL / Colombia-GW) à 3:28

112. Maximiliano Richeze (ARG / Émirats arabes unis) à 3 h 28

113. Anton Kuzmin (KAZ / Gazprom-RusVelo) à 3 h 28

114. Damiano Cima (ITA / Gazprom-RusVelo) à 3 h 28

115. ANTONIO ANGULO (ESP / Euskaltel-Euskadi) à 3 h 28

116. Timothy Dupont (BEL / Circus-Wanty Gobert) à 3 h 28

117. Stephen Williams (GBR / Bahrain-McLaren) à 3 h 28

118. Christian Knees (GER / Ineos) à 7:03

119. JOAN BOU (ESP / Euskaltel-Euskadi) à 7:03

120. Vladislav Kulikov (RUS / Gazprom-RusVelo) à 7h31

121. MIKEL BIZKARRA (ESP / Euskaltel-Euskadi) à 7h31

122. MIKEL ITURRIA (ESP / Euskaltel-Euskadi) à 7h31

N’a pas sorti: Mikkel Bjerg (DEN / UAE Emirates)

Pas fini: JOKIN ARANBURU (ESP / Euskaltel-Euskadi)

Pas fini: CARMELO URBANO (ESP / CAJA RURAL-RGA)

Pas fini: JOSU ETXEBERRIA (ESP / CAJA RURAL-RGA)

Pas fini: Chun Kai Feng (TPE / Bahreïn-McLaren)

Pas fini: Nicholas Rinaldi (ITA / DAmico-Utensilnord)

Pas fini: Alan Riou (FRA / Arka-Samsic)

Pas fini: Manuel Belletti (ITA / Androni Giocattoli)

Pas fini: William David Muoz (COL / Colombie-GW)

Pas fini: Kvin Van Melsen (BEL / Circus-Wanty Gobert)

Pas fini: Luka Pibernik (SLO / Bahreïn-McLaren)

Pas fini: Edoardo Martinelli (ITA / Sangemini Trevigiani)

Pas fini: Daniel McLay (GBR / Arka-Samsic)

Pas fini: Giovanni Lonardi (ITA / Bardiani-CSF-Faizan)

Pas fini: Emanuele Amadio (ITA / DAmico-Utensilnord)

Pas fini: Veljko Stojnic (SRB / Vini Zab-KTM)

Pas fini: Nicol De Lisi (SUI / DAmico-Utensilnord)

Pas fini: Florian Vachon (FRA / Arka-Samsic)

Pas terminé: Edward Ravasi (ITA / Emirats Arabes Unis)

Pas fini: Omar Mendoza (COL / Colombie-GW)

Pas fini: Kobe Goossens (BEL / Lotto-Soudal)

Pas fini: Artur Sowinski (POL / Sangemini Trevigiani)

Pas fini: Cristian Scaroni (ITA / Gazprom-RusVelo)

Pas fini: Alejandro Osorio (COL / CAJA RURAL-RGA)

Pas fini: Marco Frapporti (ITA / Vini Zab-KTM)

Pas fini: Guido Draghi (ITA / DAmico-Utensilnord)

Pas terminé: Kevin Vauquelin (FRA / Arka-Samsic)

Pas fini: Shotaro Iribe (JPN / NTT)

Pas terminé: Damian Lscher (SUI / Sel. De Suisse)

Pas fini: Diego Andrs Camargo (COL / Colombie-GW)

