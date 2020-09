Tour de France 2020 :

Ce sont les classements après la treizième étape du Tour de France 2020, une journée de profil montagneux et 191,5 kilomètres dans le massif central qui relie la ville française de Chtel-Guyon avec le sommet indite du Puy Mary, un col dur mais court première catégorie.

La victoire d’étape a été remportée par le cycliste colombien Daniel Felipe Martnez (Education First) devant les Allemands Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe) et Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est resté en tête du classement général individuel de la manche française.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) – 5:01:47

2. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:04

3. Maximilian Schachmann (GER / Bora-Hansgrohe) à 0:51

4. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) à 1h33

5. Pierre Rolland (FRA / B & B-Vital Concept) à 1:42

6. Nicolas Edet (FRA / Cofidis) à 1:53

7. Simon Geschke (GER / CCC) à 2 h 35

8. MARC SOLER (ESP / MOVISTAR) à 2:43

9. Hugh Carthy (GBR / Education First) à 3 h 18

10. DAVID DE LA CRUZ (ESP / UAE Emirates) à 3:52

11. Daniel Martin (IRL / Israel Start-Up Nation) à 4 h 31

12. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 6:05

13. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 6h05

14. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 6h18

15. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 6:18

16. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 6:21

17. Neilson Powless (USA / Education First) à 6h29

18. Egan Bernal (COL / Ineos) à 6:43

19. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 6h43

20. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 6h45

21. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 6:45

22. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 6:57

23. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 7h15

24. Richard Carapaz (ECU / Ineos) à 7h34

25. Sepp Kuss (USA / Jumbo-Visma) à 7h34

26. Romain Sicard (FRA / Total-Direct Energie) à 7h49

27. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 8:35

28. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) à 8h44

29. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 8:51

30. Warren Barguil (FRA / Arka-Samsic) à 9:25

31. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 9h25

32. PELLO BILBAO (ESP / Bahreïn-McLaren) à 10h14

33. GORKA IZAGIRRE (ESP / Astana) à 10h14

34. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) à 10:26

35. Pavel Sivakov (RUS / Ineos) à 10 h 26

Classification générale:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 56:34:35

2. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

3. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:59

4. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 1:10

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 1:12

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:31

7. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:42

8. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:55

9. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 2:06

10. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 2:54

