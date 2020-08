Tour de France 2020 :

Ensemble Jumbo-Visma a annoncé sur les réseaux sociaux que Steven Kruijswijk ne participerait pas à la ronde de gala bien qu’il espère pouvoir participer au Giro d’Italia. Te remplacer Amund Grondahl Jansen.

La chute a souffert dans la quatrième étape du Dauphin dans la descente du Plan Bois Il a été définitif pour que le cycliste ne soit pas sur la ligne de départ à Nice. Le coureur lui-même a offert sa vision sur le site officiel de l’équipe.

«Malheureusement, les conséquences de ma chute sur le Dauphin sont devenues plus graves que ce à quoi je m’attendais. Avec une grande déception, il ne pourra pas participer au Tour de France en raison d’une épaule cassée et de plusieurs écorchures.. Maintenant, je vais d’abord travailler sur ma récupération et ensuite définir le Giro d’Italia comme un nouvel objectif. Je souhaite bonne chance à l’équipe sur le Tour. Je suis très déçu de ne pas pouvoir faire partie de l’équipe », a déclaré quelqu’un clé au sein d’une équipe où je connais Roglic (toujours en convalescence de Dauphin) et Dumoulin. Toute l’équipe sera composée de Roglic, Dumoulin, Van Aert, Kuss, Tony Martin , Bennett et Gesink.