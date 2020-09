Tour de France 2020 :

Le Tour de France se termine ce dimanche à Paris, mais en même temps cette semaine se déroule le Tour du Luxembourg. Une ronde en proie aux incidents qui ont fait réagir l’UCI, l’Union cycliste internationale, qui a annoncé qu’elle allait prendre des mesures à ce sujet.

Les multiples incidents rapportés tout au long de l’épreuve liés aux carences de l’organisation de la course ne sont pas acceptables et feront l’objet d’une enquête et d’un examen au Comité Directeur de l’UCI la semaine prochaine. Les mesures appropriées seront prises pour assurer la sécurité des coureurs lors des épreuves. – UCI_media (@UCI_media) 19 septembre 2020

Le plus grave et qui aurait pu se terminer par une tragédie s’est produit ce dimanche, lorsque un camion est apparu au milieu de la route après un virage aveugle, provoquant un accident massif, apparemment sans conséquences graves.

pic.twitter.com/K4DbOf8FlC – Paul Moutarde (@PaulMoutarde) 19 septembre 2020

Déjà mercredi dernier, dans la deuxième étape, le peloton a roulé dans les derniers kilomètres entre de nombreuses voitures en stationnement, avec la course lancée et des situations de réel danger. Le lendemain, les cyclistes ont protesté avec une centaine de kilomètres de course neutralisée exigeant une plus grande sécurité.