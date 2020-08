Tour de France 2020 :

À une semaine seulement du départ du Tour de France, la société ASO (organisatrice de l’événement) révèle les détails du protocole à appliquer pour que la course la plus importante du calendrier cycliste puisse se dérouler avec le moins de chocs possible au milieu de la pandémie. . Pour s’assurer qu’un cycliste s’habille le 20 septembre à Paris, depuis le gala, ils ont décidé de prendre une série de décisions innovantes.

Selon VeloNews, les équipes participantes qui ont deux positifs pour COVID-19 seront exclues, selon un document que l’organisation a préparé sur la sécurité sanitaire. Le Tour précise que “si deux ou plusieurs personnes de la même équipe présentent des symptômes fortement suspects ou ont été testées positives au COVID-19, elles seront exclues de la course”. L’expulsion s’appliquera lorsque les deux cas seront enregistrés dans un délai de sept jours et que la mesure affectera à la fois les coureurs et le personnel de l’équipe en question.

Une cellule COVID composée de 15 personnes sera présente pendant les trois semaines, ainsi qu’un laboratoire mobile qui permettra “d’avoir des résultats dans un délai maximum de deux heures”. L’UCI a précisé il y a quelques semaines que les coureurs seront contrôlés deux fois avant le départ (six et trois jours avant la course) puis pendant les deux jours de repos. La nouvelle règle a créé des tensions entre les équipes puisque jusqu’à présent, l’équipe rentrait chez elle s’il y avait trois points positifs en 7 jours. Le risque de ne pas finir est réel.

Il existe de nombreux protocoles pour les équipements qui seront activés, mais il y en a un, qui concerne les amateurs, qui jettera des images inhabituelles sur les ports. Comme MARCA l’a appris, le Tour prévoit de fermer l’accès à la catégorie Hors en voiture, caravanes et autres véhicules motorisés deux jours avant le passage de l’événement. Une mesure pour éviter les foules dans les montées si classiques, voyantes, mais actuellement dangereuses pour l’accélération des infections. Le vélo et la marche seront gratuits, mais les coups sont garantis.

La course veut éviter que les fans se renversent sur les vélos des cyclistes, leur crient dans le cou, leur jettent de l’eau sur la tête dans les moments de tension maximale ou encore leur donnent un petit coup de pouce pour éviter la souffrance de la pente de ports comme Marie Blanc ou le Tourmalet. Le nombre d’agents de sécurité sera plus grand. tout avec masque

Le règlement impose l’utilisation de masques avant et après les étapes, qui incluent les bus et les voitures de l’équipe. Ces règles seront également adoptées par les fans et les médias, organisant les conférences de presse en ligne. Seuls les cyclistes et le personnel qualifié pourront accéder au parking du bus de l’équipe avant chaque étape. Une zone mixte sera créée pour les médias qui devront adopter des mesures de distanciation sociale. Les masques seront obligatoires pour tous les employés dans n’importe quel domaine de carrière.

Les hôtels où séjourneront les coureurs et leurs équipes devront également respecter des règles. Chaque équipe sera conservée dans son usine, avec des contrôles pour entrer dans certaines zones du bâtiment.

Cette année, ASO a décidé qu’il n’y aura pas deux hôtesses sur le podium à la fin de chaque journée. A partir de cette édition, il y aura un homme et une femme pour procéder à la remise des maillots et trophées.

En général, toute personne qui ne respecterait pas les règles sanitaires qui autorisent la tenue du Tour sera expulsée de la course. Cette réglementation est mise en œuvre pour lutter contre un virus qui, à ce jour, continue de faire de nombreuses victimes et dont l’augmentation des cas en France se multiplie chaque jour.

Ainsi, si la propagation du virus connaît une augmentation significative des cas dans les derniers jours précédant le début de l’événement, le gouvernement français aura le dernier mot lorsqu’il s’agira de donner le feu vert à l’événement. Une bulle sur roues a été créée pour que le Tour, l’événement cycliste le plus important de l’année, puisse habiller un nouveau champion en jaune pour un autre été. «Nous sommes confrontés à l’un de nos plus grands défis», a reconnu Christian Prudhomme, responsable de l’événement.