Tour de France 2020 : Wout van Aert célèbre sur le podium .

Journée à retenir pour l’atypique de la scène. Une attaque timide dans le premier kilomètre était le seul soupçon de combativité avant une arrivée de sprint dans laquelle le Belge Wout van Aert Il était en avance sur tous les sprinteurs. Le protagoniste du jour lui-même a reconnu qu’il n’avait qu’à faire un effort tout au long de la journée: “C’était la victoire la plus facile depuis que j’ai commencé ma carrière professionnelle. Il n’y a pas eu d’échappée ni de rythme élevé. Mais c’était très tactique au final, avec le vent et de nombreuses équipes disputant le classement général.”.

Un autre protagoniste inattendu de la journée a été Adam Yates (Mitchelton Scott), qui a pris le maillot jaune du classement général après Julian Alaphilippe a été pénalisé après avoir ramassé un jerrycan alors qu’il n’était pas autorisé. Le Britannique se dirigeait vers son hôtel lorsque l’organisation l’a appelé pour lui annoncer qu’il était le nouveau leader du Tour de France: “J’aurais aimé le battre par ma force, en course, pas de cette façon”a déclaré le pilote Mitchelton, qui a 3 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic et 7 avec un autre Slovène, Tadej Pogacar.

“A Orcires-Merlette j’ai essayé de gagner le maillot jaune, mais la montée n’a pas été assez difficile pour moi. Demain ce sera plus difficile, mais je ne suis pas là pour gagner le classement général, mon objectif est de gagner plus d’étapes et demain je réessayerai.“Il a commenté. Dans la perspective de l’étape de demain, le coureur est très clair que tout se jouera à la fin: “Rien dans le jaune ne va changer, l’approche sera la même, c’est une scène plate et il n’y aura plus d’histoire jusqu’à la fin.”