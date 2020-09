Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 09/11/2020

Daniel Martnez était un fils assidu qui aidait ses parents, des vendeurs de rue, un jeune travailleur et un bon élève, qui ne pouvait pas se présenter à son examen de fin d’études parce qu’à ce moment-là il levait les bras dans une course.

Au jeu du choix des chemins que vous mène la vie, le vainqueur de la treizième étape du Tour de France a hésité entre le football et le cyclisme, mais a fini par parier sur le vélo, la passion que son frère Jeison lui a inculquée, qu’il a transformée en un métier qui a conduit à son triomphe le plus glorieux.

Le cycliste Soacha a signé sa plus longue victoire dans le massif central, près des Alpes où le prestigieux Dauphin s’est inscrit il y a un mois.

“C’est un rêve. J’ai d’autres triomphes, au Dauphin ou à Paris-Nice, mais c’est autre chose. Enfant j’ai regardé le Tour avec mes parents et je rêvais de le courir, de gravir ces montagnes que je vois à la télé”, le corridor Education First revendiqué.

Originaire d’une famille modeste, Martnez vend des bonbons pendant les vacances scolaires pour aider ses parents à payer leurs études. Sa responsabilité l’a conduit à se retirer de la mauvaise entreprise qui abondait dans son environnement.

VENDEUR DE BONBONS

A tout juste 24 ans, il est déjà devenu l’une des réalités du cyclisme colombien, en pleine expansion, comme on le voit sur le Tour, où quatre compatriotes figurent parmi les dix premiers du classement général en l’absence du plus dur de la course. .

“Nous n’avons jamais été aussi bons, avec quatre Colombiens dans le top 10 et avec des options pour gagner. Le cyclisme colombien montre qu’il y a beaucoup de talent, mais pas seulement pour ceux d’entre nous qui sont ici, mais aussi pour les enfants et les jeunes qui font du très bon travail. “, Soit le.

Il est venu sur le Tour avec deux mandats: accompagner son compatriote Rigoberto Urn, le chef d’équipe à la recherche de son deuxième podium, après la deuxième place en 2017; et exploiter ses propres options s’il prolongeait l’état de grâce qui a mis fin au Dauphin.

La route le remit rapidement à sa place. Un chacun l’a fait décrocher des premières places et, en même temps, lui a donné une certaine liberté, celle de chercher la victoire d’étape.

“Mes jambes se sont un peu bloquées et mentalement je n’étais pas très bon non plus. Mais je savais que j’allais bien physiquement, car je me remettais bien du Dauphin. J’ai donc commencé à voir quelle étape je pouvais mieux faire”, explique-t-il.

Ses directeurs l’ont envoyé à l’offensive pour servir d’éventuelle aide à Urn. Mais la fuite d’une dizaine de coureurs a gagné en force et en revenus qui leur permettent de jouer la victoire d’étape.

“NE ME VOYEZ PAS PERDRE LE SPRINT”

«À ce moment-là, j’ai pensé que je pouvais y parvenir, cette victoire était à ma portée. Quand nous avons commencé les dernières ascensions, Maximilian Schachmann m’a pris 40 secondes et j’ai pensé que ce serait deuxième. Mais quand je l’ai rattrapé, je ne me suis pas vu perdre le sprint et j’ai cru au victoire », dit-il.

Encore une fois, le pari était gagnant et sur les dernières rampes du Puy Mary, où chaque coup de pédale faisait à peine avancer la moto, Martinez ne s’est pas emporté et a battu un autre Allemand, Lennard Kmna, pour remporter l’étape.

Un triomphe qui prolonge l’idylle de ce cycliste combatif et combattant, après sa victoire au Dauphin.

Martnez court son deuxième Tour, après avoir eu 36 ans en 2018, lorsque l’équipe lui a donné les galons après le retrait d’Urn, qui défend le podium. De plus, il a participé deux fois au Giro d’Italia, bien qu’il n’ait terminé celui-ci qu’en 2016.

En 2018, il était sur le podium de la Vuelta a California, la première fois qu’il le faisait sur le circuit World Tour

Martnez, qui admet être un admirateur de l’Espagnol Alberto Contador, a montré ses talents de grimpeur sur le Tour, mais il est aussi un bon contre-la-montre, comme il l’a démontré lors des championnats dans son pays.

En 2019 j’ai également remporté l’étape reine de Paris-Nice en montagne, avec un sommet sur la montagne de Turini.

Cette même année, il a dû abandonner le Tour pour une chute à l’entraînement au cours de laquelle il s’est fracturé son scaphoïde. Mais il a récupéré à temps pour remporter l’or contre la montre aux Jeux panaméricains.

Luis Miguel Pascual

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.