David Valero a ajouté ce dimanche son quatrième titre consécutif de Campen de Espaa de VTT XCO, en remportant le parcours du Cerro de las Conteiendas, à Valladolid, devant Sergio Mantecn et Pablo Rodrguez.

Sergio Mantecn était en charge de donner le rythme au premier tour avec Pablo Rodriguez dans son sillage. Kevin Surez a tenu en troisième position pour la première étape de la ligne d’arrivée, devant David Valero et Carlos Coloma, dans les cinq premières positions.

Coloma et Surez ont été les premiers à sortir d’un groupe de tête, tandis que Rodrguez et Valero ont succédé à Mantecn dans le deuxième tour, qui ont laissé les deux précédents gérer le rythme.

Dès le cinquième tour, le coureur du Kross Racing Team a de nouveau rejoint les leaders, pour se disputer les médailles dans une dernière séquence émotionnelle de la course.

Le résultat final est venu en l’absence d’un peu plus d’un tour et demi lorsque David Valero a changé de rythme, sans Rodrguez, le seul à le suivre à ce moment-là, qui ne tient pas. Le joueur né à Grenade a rapidement pris des distances, environ 30 secondes dans la dernière étape de la ligne d’arrivée, tandis que l’équipe de BH Cafs Templo devait penser plus à conserver la deuxième place qu’à viser l’or.

À l’arrière, Mantecn n’a jamais renoncé à améliorer la troisième place et a joué la médaille d’argent avec Rodriguez dans le dernier tour, où il avait plus de force que BH. Au final, le pilote MMR Factory Racing est entré avec 1: 32,23, vingt secondes derrière Mantecn, et Rodrguez troisième, avec Ismael Esteban, quatrième, et Kevin Surez, cinquième.

