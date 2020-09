Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 20/09/2020

Le cycliste barcelonais Diego Martn-Lzaro (CD El Tubular) a remporté ce dimanche lors de la première édition de l’Ascension à La Covatilla by CUPRA, preuve que dans la “nouvelle normalité” il est venu remplacer le VII mars Bedelalsa par Cupra par la pandémie mondiale de Covid-19.

Dans des conditions météorologiques défavorables, avec du brouillard et du vent sur une grande partie du parcours, Martn-Lzaro a terminé la difficile ascension de 9 kilomètres et des rampes jusqu’à 16% entre la municipalité de Salamanque La Hoya et la gare Esqu Sierra de Bjar-La Covatilla. en un temps de 27 minutes et 21 secondes, à une moyenne de 19,7 km / h. Deuxième, à 29 secondes, Alberto Hernndez (Valverde Team) a terminé et troisième, à 2 minutes et 9 secondes, Francisco Jos Hernndez (GC Villavieja de Yeltes).

Chez les femmes, la plus rapide a été Mara Pierna (GC Villavieja de Yeltes) avec un temps de 39 minutes et 5 secondes. Dans la catégorie des vélos électriques, Jorge Sánchez a été le plus rapide avec 21 minutes et 9 secondes.

Une centaine de cyclistes ont participé au test, le tout sous un protocole de sécurité strict incluant la distance sociale, la prise de température avant le départ et l’hygiène des mains.

Le Bedelalsa Sports Club, organisateur du test, a été très satisfait de la réponse des participants et du résultat du contre-la-montre, malgré les limites de la pandémie que nous traversons, et travaille déjà sur ce qui sera la huitième édition de la Marche Bedelalsa by Cupra qui se tiendra les 29 et 30 mai 2021.

