EsCiclismo.com · Compétition sur route · 15/09/2020

Le cycliste italien Diego Ulissi (Emirats Arabes Unis) a enfilé le premier maillot de leader de la 80e édition du Skoda-Tour de Luxembourg en remportant ce mardi lors de sa journée d’ouverture, une étape de 133,5 kilomètres avec départ et arrivée dans la capitale. Luxembourgeois.

Avec un temps de 3 heures, 13 minutes et 16 secondes, Ulissi s’est imposé au sprint à l’arrivée au Luxembourg devant le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) et le Roumain Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence), deuxième et troisième respectivement. L’Espagnol Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) a terminé quatrième.

Avec l’évasion du jour neutralisée à 7 kilomètres de la ligne d’arrivée, l’équipe a affronté les derniers kilomètres regroupés pour résoudre le premier vainqueur avec un sprint réduit parmi les cyclistes ayant passé les rampes abruptes des 1500 derniers mètres en tête.

Ulissi défendra la tête ce mercredi dans la deuxième étape, 160,8 kilomètres, en partant de Remich et en terminant à Hesperange.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) – 3:13:16

2. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

3. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) – mt

4. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) – mt

5. Jasper Philipsen (BEL / Émirats arabes unis) – mt

6. Rui Oliveira (POR / UAE Emirates) – mt

7. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) – mt

8. Eros Capecchi (ITA / Bahreïn-McLaren) – mt

9. Markus Hoelgaard (NOR / Uno-X Pro Cycling – mt

10. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

Classification générale:

1. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) –

Étape suivante, 2: Remich – Hesperange / 160,8 km.

