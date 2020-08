Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 28/08/2020

Le Français Arnaud Dmare (Groupama-FDJ) a répété la victoire au sprint de la deuxième étape du Tour Poitou-Charentes, disputée entre Royan et Echir, sur 186 kilomètres de parcours.

Le sprinter français, avec un temps de 4:07:43, a battu l’Espagnol Ivn García Cortina (Bahrin-McLaren) et l’Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix).

Dmare a conservé le maillot blanc du classement général avec douze secondes d’avance sur l’Allemand Krieger et quinze sur le Français Silvan Dillier (AG2R)

Ce samedi la course est divisée en deux secteurs, le premier en ligne, de 97,9 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny et le second un contre-la-montre de 22,5 kilomètres qui unissent le Futuroscope et Jaunay-Marigny.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Arnaud Dmare (FRA / Groupama-FDJ) – 4:07:43

2. IVN GARCA CORTINA (ESP / Bahreïn-McLaren) – mt

3. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) – mt

4. Luca Mozzato (ITA / B & B-Vital Concept) – mt

5. Tosh Van der Sande (BEL / Lotto-Soudal) – mt

6. Lorrenzo Manzin (FRA / Total-Direct Energie) – mt

7. Thomas Boudat (FRA / Arka-Samsic) – mt

8. Pierre Barbier (FRA / Nippo Delko One Provence) – mt

9. Emiel Vermeulen (BEL / Natura4Ever-Roubaix) – mt

10. Davide Martinelli (ITA / Astana) – mt

Classification générale:

1. Arnaud Dmare (FRA / Groupama-FDJ) – 9:07:21

2. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) à 0h12

3. Silvan Dillier (SUI / AG2R-La Mondiale) à 0:15

4. Joey Rosskopf (USA / CCC) à 0:15

5. Laurens de Vreese (BEL / Astana) à 0:16

6. Benjamin Thomas (FRA / Groupama-FDJ) à 0:18

7. Tosh Van der Sande (BEL / Lotto-Soudal) à 0:20

8. Attilio Viviani (ITA / Cofidis) à 0h20

9. Lorrenzo Manzin (FRA / Total-Direct Energie) à 0:20

10. Thomas Boudat (FRA / Arka-Samsic) à 0:20

