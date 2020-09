Tour de France 2020 :

16/09/2020

Le cycliste français Arnaud Dmare (Groupama-FDJ) a remporté la deuxième étape de la 80e édition du Skoda-Tour de Luxembourg, une journée initialement prévue avec 160,8 kilomètres entre les villes de Remich et Hesperange qui restaient à 100 km de piste neutralisée et 42 km de compétition.

Avec un temps de 50 minutes et 6 secondes, Dmare s’est imposé à l’arrivée à Hesperange devant le Belge Jasper Philipsen (Emirats Emirats Arabes Unis) et l’Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix), respectivement deuxième et troisième.

L’Italien Diego Ulissi (Emirats EAU), qui a enfilé le maillot jaune de leader après avoir remporté la victoire dans la première étape, est resté en tête du classement général individuel de la manche luxembourgeoise.

L’étape a été marquée par la contestation des cyclistes qui, après 18 kilomètres d’étape, ont décidé d’arrêter la course et de dénoncer les conditions dans lesquelles la première journée s’est jouée et la seconde a commencé, avec de nombreuses voitures arrêtées dans la voie opposée à la marche et même des situations de circulation ouvertes pour les cyclistes en retard sur le peloton le premier jour.

Le Tour du Luxembourg se poursuivra ce jeudi avec le différend de sa troisième étape, de 164,3 kilomètres, partant de Rosport et se terminant à Schifflange.

Classifications [Clasificaciones completas]

Classement de l’étape:

1. Arnaud Dmare (FRA / Groupama-FDJ) – 50:06

2. Jasper Philipsen (BEL / Émirats arabes unis) – mt

3. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) – mt

4. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

5. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

6. Jacopo Guarnieri (ITA / Groupama-FDJ) – mt

7. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) – mt

8. Rui Oliveira (POR / Émirats arabes unis) – mt

9. Martijn Budding (NED / Riwal-Securitas) – mt

10. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA / NTT) – mt

Classification générale:

1. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) – 3:13:15

2. Jasper Philipsen (BEL / Émirats arabes unis) à 0:04

3. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:04

4. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) à 0:04

5. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) à 0:06

6. Rui Oliveira (POR / UAE Emirates) à 0:07

7. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) à 0:10

8. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA / NTT) à 0:10

9. Petr Vakoc (CZE / Alpecin-Fenix) à 0:12

10. JON ABERASTURI (ESP / CAJA RURAL-RGA) à 0:13

Étape suivante, 3: Rosport – Schifflange / 164,3 km.

