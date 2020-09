Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 16/09/2020

La saison dernière, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) est devenu le plus jeune cycliste à remporter le Tour de France depuis 1909. A 22 ans, le cycliste de Zipaquir a montré une précocité aussi surprenante que sa progression, toujours à la hausse.

Un an et un confinement plus tard, le premier Colombien à triompher du Tour est apparu au départ de la course avec le numéro 1, un statut de leader incontesté, sans personne pour lui faire de l’ombre, et l’équipe dominante de ces dernières années. ton service.

Tout en sa faveur, Bernal a fini par abandonner la course avant le départ de la 17e étape et après avoir passé près de 20 minutes dans deux étapes de haute montagne, où il était censé se tailler la défense de son titre.

Souffrant de maux de dos, le Colombien ne s’est montré brillant à aucun moment dans une course où il n’a laissé qu’une légère attaque sur l’ascension de Marie Blanque dans la deuxième étape pyrénéenne.

Alors que tout le monde attendait sa réaction, lors de l’ascension du Grand Colombier, Bernal lâcha le masque dans lequel il avait caché ses difficultés et s’accordait plus de 7 minutes.

Après s’être assuré lors de la deuxième journée de repos qu’il se consacrerait à aider l’équipe à remporter la victoire d’étape, sur le chemin de Villard de Lans, il a confirmé sa mauvaise forme: des maux de dos lui faisaient tendre le genou. Tôt dans la matinée de ce mercredi, son équipe a annoncé qu’il ne partirait pas.

SAISON ATPIQUE

Le jeune cycliste colombien a subi le premier coup dur de sa carrière, au terme d’une saison atypique, marquée par les effets de la pandémie sur sa préparation.

Bernal a commencé son année aux championnats de son pays, où il a terminé troisième contre la montre et deuxième en ligne, une course dans laquelle il a subi une chute, qui peut être à l’origine de ses problèmes de dos.

Quelques semaines plus tard, il a joué le Tour Colombie, où malgré son prestige il s’est contenté d’une quatrième place.

Lorsqu’il s’est rendu en Europe pour commencer sa saison sur le Vieux Continent à Paris-Nice, son équipe a décidé d’abandonner cette course, compte tenu de l’avancée de la pandémie Covid-19.

Pour cette raison, il est retourné dans son pays, où l’emprisonnement était plus long qu’en Europe, ce qui a perturbé sa préparation.

Je suis rentré quatre mois plus tard, grâce à l’autorisation spéciale que le gouvernement colombien a accordée aux cyclistes pour commencer leur préparation en Europe le 20 juillet.

Installé en Andorre, Bernal a participé à la route occitane le 1er août, sa première compétition en quatre mois et demi, où le Colombien a donné des signes qu’il était en bon état. Il remporte l’étape reine avec une tête au col indien de Beyrde, après avoir vaincu ceux de Bals et Peyresourde, ce qui lui a permis de remporter le général.

Quelques semaines plus tard, sur le Tour de Ain, il était devancé par le Slovène Primoz Roglic, dans ce qui devait être la première étape d’une saison qui semblait destinée à mesurer sa force.

LDER NICO

Le premier tour en faveur du Slovène a été précédé d’un autre au Dauphin, un apéritif du Tour, dans lequel le Colombien a jeté l’éponge plus tôt après la quatrième étape, souffrant du même mal de dos. Roglic n’a pas non plus pris fin après avoir subi une chute.

Les alarmes étant déclenchées, son équipe a annoncé que les Britanniques Chris Froome et Geraint Thomas, avec cinq victoires sur le Tour à eux deux, ne participeraient pas au Tour, laissant Bernal seul devant les projecteurs. Tout le contraire de la saison dernière, quand il a été protégé derrière Thomas presque jusqu’à la fin.

Bernal doit maintenant digérer ce premier revers majeur de sa jeune carrière et apprendre de l’échec. Après quelques semaines de récupération, qui l’empêcheront de se rendre à la Coupe du monde d’Imola, le Colombien peut concentrer son objectif sur la Vuelta a Espaa, une course à laquelle il a toujours voué des éloges.

Luis Miguel Pascual

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.