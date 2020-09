Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/05/2020

Le cycliste colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a émis quelques signes de faiblesse dans la première étape pyrénéenne, bien qu’il ait remporté le but parmi les meilleurs, parmi lesquels son compatriote Nairo Quintana (Arka-Samic), qui était plus offensif et a fait de son mieux. version.

Miguel ngel Lpez (Astana) et Rigoberto Urn (EF) ont également terminé dans le groupe des plus importants, qui restent dans le top-10 du général, à 13 secondes du leader, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Les attaques ont finalement atteint le Covid-19 Tour de France et il y avait du mouvement dans le groupe des favoris. Lors de l’ascension vers le port de Bals, de catégorie spéciale, le Jumbo du Slovène Primoz Roglic, deuxième au général, accélère le rythme et démonte complètement l’Ineos de Bernal.

Le vainqueur de la dernière édition s’est retrouvé seul, à la merci des attaques de ses rivaux, qui ont été suivis par le Slovène Tadej Pogacar et Quintana lui-même, sans que Bernal réagisse avec solvabilité.

Au port suivant, celui de Peyresourde, le leader d’Ineos a récupéré l’Equatorien Richard Carapaz, ce qui lui a permis de mieux contrôler la course.

Mais Bernal ne semblait pas non plus avoir la facilité de la dernière édition et a été lent à répondre aux attaques. Il a laissé le poids de la course au Roglic Jumbo, qui s’est avéré être l’équipe la plus forte. Après la victoire remportée par les Slovènes lors du premier sommet, mardi dernier, ils sont consolidés comme les plus forts de la première partie du Tour.

Le Colombien a relativisé la journée, malgré le fait que, pour la première fois depuis de nombreuses années, l’équipe n’apparaisse pas comme la plus forte de l’équipe. Bernal a souligné qu’il n’avait pas perdu de temps sur la ligne d’arrivée avec les autres favoris et qu’il continuait de considérer le Tour comme un test de trois semaines.

“C’était une très bonne journée. Nairo a attaqué, Roglic et López ont attaqué aussi. C’est une course très intéressante parce que tout le monde a un niveau élevé”, a déclaré Bernal.

Quintana a essayé plusieurs fois et a fait preuve de force pour répondre aux infractions des autres rivaux.

Le pilote Arkea, qui a perdu un coéquipier à la suite du retrait de l’Italien Diego Rosa, victime d’une chute dans laquelle une clavicule s’est fracturée, montre une bonne forme.

“Ce fut une étape très difficile, mais au final je me suis senti fort et j’ai essayé. Je ne pouvais pas me séparer du groupe mais l’équilibre est positif parce que j’étais avec les meilleurs”, a-t-il déclaré.

“Je me sens bien et j’espère continuer dans cette ligne, il y a encore beaucoup de Tour et d’étapes importantes et l’idée est de continuer dans cette ligne”, a déclaré l’homme Boyac.

Miguel ngel Lpez était également solide et a même tenté une attaque, bien que pendant la majeure partie de la journée, il se soit limité à rester parmi les meilleurs.

Quelque chose de similaire à ce que Rigoberto Urn a fait. La deuxième de 2017 est à nouveau dans le “top 10” du général, à la veille de la deuxième étape pyrénéenne dimanche.

Une fois de plus les montagnes favorisent les Colombiens, avec une journée de cinq ports, dont deux de première classe, le dernier, la redoutable Marie Blanque, avec un sommet à 18 kilomètres pour l’arrivée.

