Egan Bernal, vainqueur de la dernière édition, dirige une armée colombienne qui arrive avec de grandes attentes sur le Tour le plus montagneux, dans lequel Nairo Quintana, Rigoberto Urn et Miguel ngel Lpez aspirent également à briller.

Les trois repartent avec l’affiche du chef de leurs équipes respectives, Ineos, Arkea, EF et Astana, un an après que Zapaquir’s soit devenu le premier Colombien à entrer dans le Campos Elseos en jaune.

Bernal commence comme le meilleur atout. Celui d’Ineos est le favori pour remporter une édition dans laquelle ses principaux rivaux militent dans l’équipe néerlandaise Jumbo, dans une édition dans laquelle il est difficile d’établir des prévisions car la pandémie Covid-19 a perturbé le calendrier et la préparation.

Le vainqueur de la dernière édition repart sans l’ombre des hommes qui ont mené son équipe lors des éditions précédentes, les Britanniques Chris Froome et Gerainth Thomas. Aucun n’est sur la grille de départ, qui inclut l’Équatorien Richard Carapaz comme lieutenant principal.

Quintana est, par son nom, toujours un prétendant à la ronde de gala. Celui de Boyac est monté trois fois sur le podium, deuxième en 2013 et 2015 et troisième en 2016, et rien ne l’empêche de continuer à poursuivre son «rêve jaune».

De plus, jusqu’à ce que la pandémie bouleverse le calendrier cycliste, l’ancien Movistar faisait sensation de la saison au sein de sa nouvelle équipe, l’Arkea française, qui pariait dur pour reprendre ses services.

Le cycliste de 30 ans a remporté le Paris-Nice, dernière course officielle avant la pandémie, cerise sur le début de saison où il a signé cinq victoires en 16 jours, en plus des victoires du Tour de Provence, celle des Alpes Maritimes et celle du Var.

Quintana est venu avec le soutien de deux compatriotes, son frère Dayer et Winner Anacona, qui l’ont suivi hors de Movistar.

Il souhaitait également s’entourer de ses compatriotes Rigoberto Urn, qui à 32 ans rêve de rééditer son Tour 2017, alors qu’il était deuxième. Le cycliste Education First est soutenu par deux jeunes promesses de son pays, Sergio Higuita, qui à 23 ans est le champion de son pays, et le récent vainqueur du Dauphin Daniel Martnez, 24 ans.

En plus de soutenir Urn, qui vient pour son 19e grand tour de trois semaines et accumuler une riche expérience, ses deux jeunes compatriotes peuvent être une solution de remplacement au cas où les choses ne se passeraient pas bien pour le chef d’équipe.

Il vient également avec des prétentions pour le général Miguel ngel Lpez, qui dirigera Astana à ses débuts sur le Tour de France, après avoir été troisième du Giro d’Italia et de la Vuelta a Espaa en 2018.

Le Pêcheur de 26 ans apparaît comme une assurance dans les grands tours et en France il sait déjà ce que signifie remporter une victoire, celle qu’il a remportée au Tour del Porvenir en 2014, ce qui lui a valu sa signature dans l’une des équipes. le plus puissant de l’équipe, avec la prétention déclarée de son patron, Alexander Vinokurov, de faire de lui un jour le vainqueur de l’épreuve gauloise.

Dans une édition où il y a peu de certitudes, car la préparation a été très perturbée par la pandémie, `Supermn Lpez dirige une équipe puissante, qui comprend son compatriote Harold Tejada, un prometteur de 23 ans qui aussi découvrez le Tour après avoir remporté le championnat U23 de votre pays en ligne et contre la montre lors de la dernière édition.

L’armée colombienne est complétée par Esteban Chaves, qui après ses débuts sur le Tour en 2017 revient en tant que co-chef de l’équipe Mitcheleton-Scott avec le britannique Adam Yates.

Le `chavito est conscient qu’après plusieurs années difficiles, il sera difficile de se battre pour le classement général, mais il ne renonce pas à poursuivre les victoires d’étape avec tout le prestige que cela implique dans le Tour.

