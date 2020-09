Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 06/09/2020

Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a déclaré que dans la deuxième étape pyrénéenne du Tour de France, il avait ressenti une amélioration de sa performance par rapport aux jours précédents, donc il a fait un bilan positif du premier tiers de la course.

“C’est vrai que les autres ont été plus rapides sur la ligne d’arrivée, mais je suis très satisfait du résultat, surtout pour les sensations. Il faut accepter les choses et rester avec le positif: j’ai été meilleur que les jours précédents”, a déclaré le Cycliste Ineos, vainqueur de la dernière édition.

Bernal est désormais deuxième au classement général, 21 secondes derrière le leader, le Slovène Primoz Roglic, après avoir terminé l’étape quatrième, avec le même temps que le vainqueur, également le Slovène Tadej Pogacar.

“J’ai perdu quelques secondes à cause des bonus mais j’ai gagné en confiance pour la deuxième partie de course, surtout lorsque nous atteignons les Alpes”, at-il déclaré.

Le Colombien a assuré qu’il s’était concentré dans la dernière ligne droite de l’étape pour prendre le plus d’avance possible sur le groupe des décrochés, qui comprenait ses compatriotes Nairo Quintana et Rigoberto Urán, car “ce sont de très bons coureurs”.

“Le plus important à ce stade de la course est d’être calme, motivé et de bien récupérer. Je veux gagner la course, mais je dois garder les pieds sur terre”, a-t-il déclaré.

Mikel Landa: “Il faut aspirer au maximum”

L’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), qui lors de la deuxième étape pyrénéenne du Tour de France est entré dans le groupe des favoris, a assuré qu’il aspire “au maximum” tout en reconnaissant que ses rivaux sont “plus forts”.

“Il faut aspirer au maximum, il est clair qu’il y a des gens plus forts, mais on va en rêver”, a déclaré le coureur bahreïnien, cinquième du but de Laruns et déjà dixième du général à 1 minute et 42 secondes. du leader, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Landa a regretté la minute et 21 secondes perdue il y a deux jours chez un fan et qui compromet ses chances de monter sur le podium final à Paris.

“J’ai passé une très mauvaise nuit, mais c’est le Tour, il ne pardonne pas”, a déclaré le cycliste espagnol, qui a également subi une chute le premier jour qui lui a endommagé les côtes.

“Je termine heureux la première semaine. Le premier jour où je suis tombé et je me suis vraiment blessé, puis j’ai perdu du temps sur les supporters et nous avons réussi à renverser la situation, je suis content”, a-t-il déclaré.

“Dans l’étape d’aujourd’hui, je me sentais bien, c’était une arrivée que j’aimais et que j’avais beaucoup de respect, nous avons eu une différence qui est très bonne”, a-t-il déclaré.

Landa a commenté que l’étape de ce dimanche montrait le plus fort du peloton, parmi lesquels se démarquent Roglic et le Colombien Egan Bernal, défenseur du titre.

“On doutait que Bernal allait bien ou pas et il a montré qu’il allait très bien. Roglic et Pogacar sont les plus forts de ce Tour”, a analysé Landa.

Concernant le jeune Slovène, qui a prévalu sur l’étape, Landa a assuré qu ‘”il est très explosif et ça coûte cher de monter sur sa roue”, mais il a fait confiance que “avec le passage des étapes cette explosivité diminuera un peu”.

Enric Mas: “Nous n’avons pas de résultats cohérents avec l’équipe, mais nous allons nous améliorer”

L’Espagnol Enric Mas (Movistar), douzième au général du Tour de France à 2 minutes et 2 secondes de Roglic, estime que pour le moment les résultats obtenus ne sont pas en phase avec la trajectoire de son équipe, mais il voit “une évolution” qui Cela “s’améliorera”.

“Après les résultats et les sensations que nous avons apporté de la reprise de cette saison, être ici, proche des meilleurs lors des journées difficiles, c’est être satisfait. Ce ne sont peut-être pas des résultats super-sensationnels pour ce que cette équipe a toujours été, mais je pense que les sensations Ils sont favorables en raison de l’évolution que nous avons. En théorie, nous devrions nous améliorer au fil des jours et j’espère que c’est le cas, j’espère et je souhaite », a-t-il souligné.

Concernant le déroulement de la deuxième journée pyrénéenne, le cycliste majorquin a souligné les difficultés dues au froid sur le trajet entre Pau et Laruns.

“Nous avons commencé au sommet et nous avons atteint le sommet. Une journée très difficile, avec une forte humidité, des descentes humides et dangereuses … J’ai eu très, très froid dans l’une des descentes. Satisfait malgré tout, avec les performances d’aujourd’hui et avec Ce premier bloc du Tour Avant la journée de repos de ce lundi, au cours de laquelle le peloton doit passer les contrôles de Covid-19, mais il espère qu’il n’y a pas de points positifs qui forceront la disqualification des coureurs ou des équipes.

“Nous connaissons tous la situation que nous avons en ce moment dans le monde, toute la ‘bulle’ du Tour doit passer ces tests et nous espérons sincèrement qu’il n’y a pas de problème, qu’aucune équipe ne doit rentrer chez elle ou que personne ne teste positif.” , il a déclaré.

“Nous étions déjà avertis dès le premier jour et nous sommes conscients de la façon dont les choses se passent. Lors des premiers tests, nous n’avons eu que quelques points positifs des assistants d’une autre équipe, et j’espère que cela ne va pas plus loin”, at-il ajouté.

Miguel Ángel López: “J’ai perdu une minute, mais il y a encore un long Tour

Le Colombien Miguel Ángel `Supermán´ López (Astana), neuvième au classement général du Tour de Frania, n’a pas accordé trop d’importance au fait d’avoir perdu 1,15 au classement général par rapport au leader, le Slovène Primoz Roglic, car il estime qu ‘” il y a encore beaucoup de Tour “pour pouvoir revenir en arrière.

“J’ai perdu un peu plus d’une minute, mais il reste encore beaucoup de Tour et l’important est de ne pas être loin au classement général. Nous avons atteint la journée de repos après avoir atteint cet objectif.”

Dans la deuxième étape pyrénéenne, Superman a atteint 54 secondes du vainqueur Tadej Pogacar.

“C’était une étape très rapide et difficile, et la vérité est que lors de la dernière montée sur la Marie Blanque, j’étais un peu exagéré. Avec Movistar, nous avons fait du bon travail et puis Ion Izaguirre m’a très bien fait avancer.”

