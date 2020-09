Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 08/09/2020

Le cycliste colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier), défenseur du titre du Tour de France et actuel maillot blanc de la course, a souligné le stress qui a été vécu dans le peloton lors de la dixième étape, entre l’île d’Oléron et l’île de R, dans lequel il y avait peur d’un vent qui n’était pas non plus le protagoniste.

“Nous savions tous que ça allait être une journée stressante, nous savions qu’il y aurait du vent et qu’il pourrait y avoir des fractures, donc nous avons été très rapides toute la journée, avec beaucoup de nerfs et beaucoup de stress”, a commenté le leader d’Ineos sur la ligne d’arrivée.

La journée a apporté quelques chutes et quelques coupures dans le peloton à cause de certains supporters, mais Ineos est resté aux premières places à tout moment pour ne pas être surpris.

“C’était surtout des nerfs, car à la fin il n’y avait pas tellement de vent. Tout le monde voulait quand même être devant. Heureusement, aucun de nos coureurs n’a souffert de chute”, a-t-il déclaré.

Mikel Landa: “Ce fut une journée très stressante”

L’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) a passé une autre page du Tour de France sans nouvelles, pour une dixième journée marquée par un stress dès le début qui a à peine permis au cycliste basque de boire.

“Cela a été une journée très stressante depuis le début, donc je suis heureuse d’être en avance. Cela a été une journée tendue, je n’ai même pas eu le temps de boire”, a déclaré Landa à la ligne d’arrivée de Saint Martin sur l’île de R.

Landa a célébré le fait que les résultats du PCR réalisés sur le peloton ces deux derniers jours aient été négatifs pour l’ensemble des 165 coureurs du Tour de France.

“En ce sens, cela a également été une journée importante. Il y avait peur de quelque chose de positif, mais nous voyons que les choses sont bien faites. Nous devons continuer comme ça jusqu’à la fin.”

Avant le jour de ce mercredi, avec un profil plat, Landa s’attend à “une journée plus calme, mais on verra”.

Imanol Erviti: “Des jours comme aujourd’hui, le danger se fait sentir”

L’espagnol également Imanol Erviti (Movistar) a souligné dans le but de l’île de R que la dynamique de son équipe est à la hausse et il a enregistré qu’ils sont “des concurrents et” veulent toujours “être des protagonistes”.

«Nous sommes une équipe de concurrents et nous voulons toujours être des protagonistes. Ce n’était pas un jour pour gagner le Tour, mais pour le perdre, et nous voulons être très attentifs, unis, et que la force du groupe nous aide à sauver le mieux la situation. “il a déclaré.

“Nous avons été dans une bonne dynamique tout au long de ce Tour, en travaillant en groupe, en camaraderie, en nous sacrifiant … Les épées sont au top et nous devons continuer à nous battre dans cette seconde moitié de course”, at-il ajouté.

Le cycliste des Pampelons, 36 ans, avec 11 participations à l’épreuve française, a mis en évidence le danger du dixième jour, disputé entre l’île d’Oléron et l’île de R.

«Des jours comme aujourd’hui, le danger se fait sentir. Je ne sais pas combien de chutes il y aurait eu, mais il y avait beaucoup de mobilier urbain, de panneaux, d’îles … et ça a été un vrai stress. Nous avons travaillé toute la journée pour couvrir Enric (Mas) et dans cette dernière partie, nous devions aller prudemment, c’est pourquoi nous avons pris la tête de l’équipe, car il y avait beaucoup de tension, beaucoup de danger », a-t-il déclaré.

Erviti a souligné le travail de son équipe dans les derniers kilomètres, où la tension prévalait en raison d’éventuelles coupures. «C’était un domaine clé, Ineos l’avait déjà essayé quelques kilomètres auparavant. Nous connaissons tous les points où cela va couper … mais nous ne nous adaptons pas tous. Je pense que nous avons bien fait de nous y mettre, car la course a été très bouleversée. La journée s’est mise en tension, je ne sais pas si ça aurait pu être apprécié à la télévision, mais il y a eu beaucoup de guidon, beaucoup de stress … C’est très, très difficile, mais heureux de le sauver », a-t-il souligné.

