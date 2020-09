Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 06/09/2020

Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a montré ses griffes dans la deuxième étape pyrénéenne du Tour de France, avec une attaque sur l’ascension de Marie Blanque, dernier point de la journée, qui a provoqué la sélection finale, dans laquelle ses compatriotes Nairo ne sont pas entrés. Quintana (Arka-Samic) et Rigoberto Urn (EF).

Auparavant, Miguel ngel Lpez (Astana), la grande victime du jour, était déjà resté, qui a perdu près d’une minute à l’arrivée et deux places au classement général, à la veille du premier jour de repos de l’édition.

Bernal, qui a terminé quatrième, a perdu du temps dans les bonus avec le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), nouveau leader de l’épreuve, son principal rival pour la victoire finale. Le vainqueur de la dernière édition est déjà deuxième, 21 secondes derrière le maillot jaune.

“C’est vrai que les autres ont été plus rapides sur la ligne d’arrivée, mais je suis très satisfait du résultat, surtout pour les sensations. Il faut accepter les choses et rester avec le positif: j’ai été meilleur que les jours précédents”, a déclaré le Cycliste Ineos, vainqueur de la dernière édition.

BERNAL OPTIMISTA

Optimiste, le responsable des rangs Ineos a minimisé le temps perdu et souligné qu’il a repris confiance pour le reste du Tour. Ses vues sont tournées vers la treizième semaine, au cours de laquelle les Alpes porteront un jugement.

Malgré le fait que Roglic a été plus fort dans le premier tiers et son équipe, le Jumbo, plus solide qu’Ineos, Bernal s’est engagé dans une course d’usure dans laquelle il devra maintenir ses forces jusqu’au bout.

“Le plus important à ce stade de la course est d’être calme, motivé et de bien récupérer. Je veux gagner la course, mais je dois garder les pieds sur terre”, a-t-il commenté.

L’autre grande menace pour le Colombien vient d’un autre Slovène, le jeune Tadej Pogacar, 21 ans, qui a remporté l’étape un jour après s’être remis 44 secondes du reste des favoris.

L’étoile montante des Emirats Arabes Unis est septième au classement général, après avoir chuté 1 minute et 21 secondes dans la septième étape dans un ventilateur.

QUINTANA DÉCOLLE

Quintana a remporté une place au classement général et est désormais cinquième, malgré une perte de 11 secondes sur la ligne d’arrivée par rapport aux favoris.

Le coureur Arkea n’a pas pu répondre à l’attaque de Bernal et est resté dans un groupe accompagné d’Urn et des Français Romain Bardet et Guillaume Martin, entre autres.

Si jusqu’à présent celui de Boyac avait réussi à suivre le rythme des meilleurs, dans l’ascension vers Marie Blanque il est resté décroché et est désormais 32 secondes derrière Roglic et 12 secondes derrière Bernal, un revenu similaire à celui donné par Uran.

Les choses étaient pires pour `Supermn López, qui a atteint le but 54 secondes derrière le vainqueur et est neuvième à 1 minute et 15 secondes.

“J’ai perdu plus d’une minute, mais il reste encore beaucoup de Tour et l’important est de ne pas être loin au classement général. Nous avons atteint la journée de repos après avoir atteint cet objectif”, a déclaré le leader d’Astana.

“C’était une étape très rapide et difficile, et la vérité est que lors de la dernière montée sur la Marie Blanque, j’étais un peu exagéré. Avec Movistar, nous avons fait du bon travail et puis Ion Izagirre m’a très bien fait avancer”, a-t-il déclaré. .

Luis Miguel Pascual

