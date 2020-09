Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 12/09/2020

Après avoir franchi la ligne d’arrivée du Puy Mary avec un geste cassé et des yeux perdus sur l’horizon de la déception, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a montré le visage du désespoir: «Je suis dans mes meilleurs registres, mais les autres sont plus forts “.

Depuis, le défenseur du titre persiste à retrouver l’optimisme et à s’accrocher aux raisons, qui existent, qui lui permettent d’espérer renverser le couple slovène formé par Primoz Roglic et Tadej Pogacar.

Le premier est que Bernal est un coureur de fond. L’année dernière, il a réalisé son triomphe sur le Tour lors de la troisième semaine de course, qui a également été la plus difficile, une caractéristique qui se répète dans cette édition.

“C’est la course la plus difficile du monde et je cours contre les meilleurs, donnant le meilleur de moi-même. Je ne suis pas du tout déçu!”, A déclaré le Zapaquir avant le départ de la quatorzième étape.

EN ATTENTE DES HAUTEURS

Élevé sur les pentes abruptes de son pays natal, habitué à rouler quand l’oxygène se raréfie, Bernal attend son moment. En 2019, le Tour a choisi de multiplier les sommets au-dessus de 2000 mètres, ce qui a fini par se frayer un chemin vers la plus haute marche du podium à Paris.

Dans cette édition, la course prend moins de hauteur, ce qui offre aux Colombiens moins d’avantage sur leurs rivaux d’autres latitudes.

Seule l’étape de mercredi prochain, entre Grenoble et le col indien de la Loze, permet aux «coléoptères» d’exploiter leurs attitudes au-dessus de 2 000 mètres.

Ce jour-là, le peloton dépassera Madeleine, dont le sommet est à 2 000 mètres, mais surtout arrivera à La Loze, à 2 304, le sommet de ce Tour.

Au vu de ce qui a été montré jusqu’à présent, seul un affaiblissement des Slovènes peut ouvrir les portes de la victoire à Bernal.

Le Colombien a un autre essai demain, avec un but en tête du Grand Colombier, une catégorie spéciale, après avoir dépassé deux autres ports de première classe.

Après la journée de repos, le peloton affrontera la première édition alpine, la moins dure de toutes. Le Col de la Loze sera précédé d’une dernière journée dans ce massif sans haut de gamme.

Bernal doit faire demi-tour une course qui lui est devenue difficile sur ce terrain, avant d’affronter le dernier contre-la-montre samedi à La Planche des Belles Filles, où sur le papier il a un désavantage avec Roglic.

ÉQUIPE ET EXPÉRIENCE

Bernal continue de compter sur son équipe, qui pour l’instant a été moins forte que le Jumbo slovène, mais qui peut être la clé de la phase finale.

“Mon équipe me soutient et je suis fier de ma performance jusqu’à présent. Après tout, je suis troisième au général du Tour de France. La course ne se terminera qu’à Paris”, déclare Bernal.

Les Néerlandais monopolisent le contrôle de la course comme Ineos le faisait à d’autres occasions. Mais Bernal n’a pas encore utilisé la lettre de l’Équatorien Richard Carapaz, 14e au général.

Le troisième élément en faveur du Colombien est son expérience. À 23 ans, le cycliste de Zapaquir est le seul de l’équipe actuelle du Tour à savoir ce que c’est de gagner la course.

“Contrairement aux autres, je sais gagner un Tour”, répète Bernal comme pour se donner une autre raison de croire au triomphe final.

Le Colombien sait que la clé maintenant est de ne pas devenir fou. Réagir de manière pessimiste à la situation raciale, même si les sentiments n’auraient pas été bons, peut être contre-productif.

La patience est l’une des forces du champion en titre, une caractéristique qui lui a permis de perdurer la saison dernière dans une équipe où il partageait la tête avec le Britannique Geraint Thomas.

Maintenant, il est de retour entre les mains du «sort du Tour», avec la conviction que «rien ne se perd».

“Peu importe que je termine troisième, deuxième, premier ou cinquième: il n’y aura rien à regretter, car j’aurai tout donné”, conclut-il.

Classement général après l’étape 14 (Top-10):

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 61:03:00

2. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

3. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:59

4. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 1:10

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 1:12

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:31

7. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:42

8. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:55

9. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 2:06

10. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 2:54

Luis Miguel Pascual

