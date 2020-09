Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 04/09/2020

A la veille du départ de la haute montagne, le Colombien Egan Bernal a retrouvé le maillot blanc du Tour qui distingue le meilleur jeune homme de la course, le premier qu’il portait l’année dernière avant de finir par porter du jaune sur les Champs Elysées. de Paris.

Après une période de folie, marquée par des coupures dans le peloton qui ont laissé de côté certains favoris, le cycliste Ineos, entré dans le premier groupe, est remonté en quatrième position et est désormais le meilleur des moins de 25 ans. .

Ce même maillot lui a permis l’année dernière de monter pour la première fois sur le podium du Tour, ce qu’il a pris goût à.

“C’est un honneur d’avoir le maillot blanc, cela signifie que tout va bien pour nous”, a déclaré le coureur colombien, qui a arraché ce maillot au Slovène Tadej Pogacar, a coupé en éventail et a donné 1,21 au but de Lavaur.

Bernal, 23 ans, a 13 secondes d’avance sur le Britannique Adam Yates et 10 secondes sur le Slovène Primoz Roglic, que tout le monde désigne comme son principal rival pour la victoire finale.

Désormais, il y a deux étapes pyrénéennes et, bien qu’aucune n’ait de haut de gamme, le Colombien estime qu’il y aura des attaques et considère que c’est peut-être le bon moment pour gagner du temps, sachant que ce Tour se clôt sur un contre-la-montre plus favorable pour ses rivaux. .

L’INEOS, OFFENSIF

Bernal a remercié le travail de son équipe, ce qui a conduit le fan dans lequel, en plus de Pogacar, l’Espagnol Mikel Landa, un autre des candidats à la victoire finale, a été laissé de côté.

“Le Tour se gagne aussi dans des étapes comme celle-ci, il faut profiter de tout le terrain”, a-t-il déclaré.

Les Ineos avaient le point marqué sur la route. Au départ de Castres, à environ 40 kilomètres de la ligne d’arrivée, le vent devait souffler de côté, une longueur d’avance pour le peloton qui s’est brisé en mille morceaux.

La détonation n’a surpris aucun des patrons colombiens de l’équipe.

Nairo Quintana, très bien soutenu par ses coéquipiers de l’équipe Arkea, est resté dans le groupe des favoris, même s’ils n’ont pas fait grand-chose pour distancer ceux qui avaient été coupés.

Le prix pour celui de Boyac était de remporter deux places au classement général, de se placer désormais en sixième position, en attendant que la route monte pour pouvoir démontrer ses meilleures conditions.

Quintana, déjà monté trois fois sur le podium à Paris, a surmonté une première semaine pleine de pièges avec brio.

La même chose est arrivée à Miguel ngel Lpez, qui est maintenant huitième et quand il a senti qu’il y avait des hommes importants derrière lui, il a impliqué ses hommes d’Astana pour augmenter l’avantage.

“Le moral de l’équipe est excellent, après la victoire de (Alexey) Lutsenko. Il a travaillé dur et méritait cette victoire”, a déclaré “Supermn”, qui voit également arriver son terrain favori.

URN, DANS LE TOP-10

Rigoberto Urn a fait son chemin dans le Top-10 après l’étape et a également aidé à décrocher avec quelques hommes de Education First en tête du peloton.

Le deuxième de 2017 a été bien soutenu par son compatriote Sergio Higuita, champion de son pays, quinzième au général.

Celui qui a perdu du temps ce jour-là était Esteban Chaves, qui a été coupé et a remporté le but à 1 minute et 21 secondes du meilleur.

Le coureur Mitchelton, le coéquipier du leader actuel, a terminé septième au classement général et est tombé 17e.

Classement général junior (Top-10) après l’étape 7:

1. Egan Bernal (COL / Ineos) – 30:36:13

2. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 0:09

3. Sergio Higuita (COL / Education First) à 0:28

4. Tadej Pogacar (SLO / Emirats Arabes Unis) à 1h15

5. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 18h44

6. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) à 27h18

7. Harold Tejada (COL / Astana) à 30h14

8. David Gaudu (FRA / Groupama-FDJ) à 34:39

9. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) à 36:19

10. Neilson Powless (USA / Education First) à 36:35

Luis Miguel Pascual

