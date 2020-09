Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 13/09/2020

Le cycliste colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier) a assuré ce dimanche qu’il a perdu “trois ans” de sa vie et qu’il ne choisit plus de monter sur le podium du Tour de France, après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Colombier à plus de 7 minutes. les Slovènes Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis).

«J’ai souffert depuis la première montée, je pense que j’ai perdu environ trois ans de ma vie sur l’étape d’aujourd’hui. J’espérais un miracle qui ne s’est jamais produit. J’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux, les autres sont plus forts et Je n’ai pas pu les suivre, il faut l’admettre », a assuré le chef d’Ineos Grenadier.

Le vainqueur de la dernière édition a assuré que le podium à Paris “n’est plus une option” et qu’il va désormais s’asseoir avec son équipe pour reconsidérer les objectifs.

Même s’il a assuré qu’il souffrait de problèmes de dos depuis la première étape du Tour de France, une nuance qui n’est pas l’excuse qui explique la perte de temps.

“Ce n’est pas la meilleure façon de commencer le Tour, j’ai eu mal au dos tous les jours, mais je ne reste pas pour ça, c’est plus mal aux jambes que mal au dos, bien que ce dernier soit quelque chose que je dois regarder”, a-t-il commenté. .

Rigoberto Urn: “J’ai relâché la pression il y a cinq ans”

Le colombien également Rigoberto Urn (Education First), troisième au classement général du Tour de France après la quinzième étape, s’est montré satisfait de la position dans laquelle il affronte la troisième semaine, dans laquelle il a assuré qu’il y a des jours importants.

“Le niveau cette année est assez élevé, nous sommes dans une bonne position, il y a encore des jours de très bonnes montagnes, un temps important”, a déclaré le cycliste Education First, à 1 minute et 34 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic. (Jumbo-Visma).

Urn, deuxième de l’édition 2017, a assuré qu’il essaierait de récupérer le jour de repos de ce lundi pour affronter la dernière semaine dans les meilleures conditions.

Le Colombien a affirmé ne pas ressentir de pression pour être désormais le mieux placé de son pays au classement général, après les échecs subis par Egan Bernal et Nairo Quintana.

«J’ai enlevé la pression sur moi il y a cinq ans, ma seule pression était de soutenir ma mère, et je le fais déjà, ainsi que ma belle-mère», a-t-il plaisanté.

Miguel ngel Lpez: “Je suis toujours dans le combat”

Miguel ngel `Supermn Lpez (Astana), pour sa part, s’est dit satisfait de la situation dans laquelle il se trouve après les deux premières semaines du Tour de France et a affirmé qu’il était toujours” dans le combat “.

“Cela a été une étape de beaucoup de combat, après quinze jours où nous nous sommes beaucoup portés. Plus d’un a payé pour cela”, a-t-il déclaré en référence à ses compatriotes Egan Bernal et Nairo Quintana, qui ont perdu des options pour monter sur le podium à Paris.

López, désormais quatrième du classement général, à 1 minute et 45 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic, s’est contenté d’être resté parmi les meilleurs et n’a cédé que 8 secondes au vainqueur de l’étape, également le Slovène Tadej Pogacar: “Je suis toujours dans le combat.”

“Je suis très content de cette étape, la première journée dans les grandes montagnes. Je pense que c’était bien pour moi, car j’ai pu être avec les meilleurs pilotes et aussi continuer leur attaque à la fin”, a ajouté le pilote Astana.

“L’équipe a fait un excellent travail pour moi pendant la journée. Nous avions un bon plan pour cette étape, nous n’avons commis aucune erreur et tout s’est plutôt bien passé du début à la fin. À la fin, j’avais encore Harold Tejada à mes côtés dans la dernière montée et J’ai été très favorable », a-t-il déclaré.

“La quatrième place aujourd’hui n’est pas mauvaise. Il nous reste encore une troisième semaine complète et nous le ferons jour après jour, en travaillant ensemble en équipe”, a-t-il déclaré.

