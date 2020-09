Tour de France 2020 :

Le cycliste colombien Egan Bernal, défenseur du titre, s’est retiré du Tour de France avant la dispute de la dix-septième étape qui se déroulera aujourd’hui entre Grenoble et Méribel Col de la Loze, considérée comme le jour de reine de cette édition.

Le joueur de 23 ans, leader d’Ineos et premier favori n ° 1 pour le maillot jaune, s’attachera à retrouver sa forme physique pour le reste de la saison.

Bernal, après s’être évanoui au Grand Colombier dimanche dernier, a perdu plus de 7 minutes et s’est retrouvé sans options au classement général. Hier à l’arrivée à Villard de Lans, le coureur de Zipaquir a de nouveau souffert pour atteindre la ligne d’arrivée, cette fois à plus de 27 minutes du vainqueur et loin du groupe de favoris.

Au classement général, il était en place 16 à 19 minutes et 4 secondes.

“Evidemment, ce n’est pas comme ça que je voulais que mon Tour de France se termine, mais je suis d’accord que c’est la bonne décision dans les circonstances. J’ai le plus grand respect pour cette course et j’ai hâte de revenir dans les prochaines années.” nota Bernal.

De son côté, le directeur d’Ineos Grenadiers, Dave Brailsford, a expliqué que la décision est la bonne pour le cavalier et la formation.

“Nous avons pris cette décision en gardant à l’esprit les intérêts d’Egan. C’est un vrai champion qui adore courir, mais c’est aussi un jeune pilote, avec de nombreux tours d’avance et à ce stade, finalement, nous pensons que c’est plus prudent. arrêter de courir. “

