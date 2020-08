Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 29/08/2020

La cycliste britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) a remporté la septième édition de La Course by Le Tour de France, une épreuve féminine d’une journée du calendrier UCI Women’s WorldTour (UCI Womens World Tour) organisée ce samedi sur une piste de 96 pistes. kilomètres avec départ et arrivée dans la ville de Nice.

Avec un temps de 2 heures, 22 minutes et 51 secondes, Deignan a remporté l’arrivée à Nice devant les Néerlandaises Marianne Vos (CCC) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg), deuxième et troisième complétant le pdium de course.

Le vainqueur de la septième édition de La Course by Le Tour de France est issu d’un quintette de cyclistes qui ont formé la bonne évasion, parvenant à atteindre la ligne d’arrivée pour disputer la victoire.

Deignan a succédé à la Néerlandaise Marianne Vos, lauréate de la dernière édition, dans les palmiers de l’épreuve française.

Classifications [Clasificaciones completas]

Classification du test:

1. Elizabeth Deignan (GBR / Trek-Segafredo) – 2:22:51

2. Marianne Vos (NED / CCC) – mt

3. Demi Vollering (NED / Parkhotel Valkenburg) – mt

4. Katarzyna Niewiadoma (POL / Canyon-Sram) – mt

5. Annemiek van Vleuten (NED / Mitchelton-Scott) – mt

6. Elisa Longo Borghini (ITA / Trek-Segafredo) à 0:07

7. Emilia Fahlin (SWE / FDJ) -Nouvelle Aquitaine) à 1h50

8. Elisa Balsamo (ITA / Valcar) à 1:50

9. Soraya Paladin (ITA / CCC-Liv) à 1:50

10. Liane Lippert (GER / Sunweb) à 1:50

