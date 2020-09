Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Enric Mas (Movistar) a commenté lors de la première journée de repos du Tour de France qu’il espère “être dans la pommade jusqu’au bout et un résultat meilleur que le top 10”. “Je suis ambitieux, avec cette année que nous avons été si nous sommes dans la pommade jusqu’au dernier jour ça me satisferait, mais j’espère réaliser quelque chose de plus qu’un top 10”.

Le cycliste majorquin, douzième à 2 minutes et deux secondes du leader Primoz Roglic, estime que l’évolution de Movistar s’accroît de jour en jour et que le Jumbo-Visma au maillot jaune aura du mal à maintenir le niveau de domination affiché jusqu’à présent. “Si tout se passe comme prévu, généralement celui qui commence très fort à la fin hésite. Nous espérons que ce sera comme ça, et le jour où cela nous touchera, nous jouerons nos cartes et essayerons de bien faire.”

Concernant les attaques du slovène Pogacar dans les deux jours pyrénéens, le leader de Movistar a souligné que “ses départs sont très forts, comme celui de Peyresourde, mais nous espérons que ces rivaux seront moins et nous plus”. Mas, 25 ans, affronte son deuxième Tour de France et avoue son “manque d’expérience pour être là au jour le jour, ce que reste Alejandro Valverde”.

“C’est incroyable d’avoir ces coéquipiers dans l’équipe, des coureurs qui ont travaillé pour Alejandro et d’autres qui se sont battus pour de grands tours. Maintenant, c’est une fierté qu’ils travaillent pour moi. Par exemple, hier lors de la descente du port, j’étais excité de voir comment Alejandro m’a aidé à perdre du temps. “

Alejandro Valverde: “Je m’améliore de jour en jour, mais j’ai 40 ans”

Alejandro Valverde (Movistar) a déclaré ce lundi à La Rochelle, lieu de repos du Tour de France, que l’équipe Jumbo-Visma du leader Primoz Roglic “fait des expositions inutiles” aux commandes du peloton et prédit que lorsqu’il fera preuve de faiblesse “ce sera le moment attaquer “.

“Rendre ces affichages insensés n’est pas logique, cela suppose une usure inutile. Le Tour est long, il en reste beaucoup et ils dépensent trop. Quand nous verrons leur faiblesse, nous attaquerons, tout comme les autres”, a-t-il déclaré.

Le champion du monde 2018 a mis en lumière les attaques du Slovène Tadej Pogacar, le troisième classé de la Vuelta 2019 qui a révolutionné les deux étapes pyrénéennes avec son ambition offensive.

“Attaquer comme Pogacar est très difficile de nos jours. Personne ne fait ça aujourd’hui, il a montré qu’une équipe peut être démantelée en étant plus forte. Il peut briser cette union du Jumbo, je ne sais pas si les autres peuvent le faire maintenant. , mais pas si loin », a-t-il ajouté.

Sur son état physique et mental, Valverde a commenté son évolution au fil des jours et a rappelé que lorsque sa force lui manquait, il laisserait sa position à un autre coureur.

“Je voudrais être meilleur, sans aucun doute, mais ça va très vite et il y a une équipe dominante, qui est le Jumbo. Je m’améliore chaque jour, mais j’ai 40 ans, je ne suis pas un enfant et il doit venir un moment où je ne le suis pas. Je peux être à cent pour cent. Il passe toute la journée, quelque chose qui n’est parfois pas compris, sans nécessité. Mentalement je me sens bien, calme et je suis clair que si je dois prendre ma retraite, je prendrai ma retraite. Il reste un an pour Tokyo et si je ne vais pas bien, je le dirai pour ne supprimer la position de personne », a-t-il assuré.

Avec 12 participations au Tour de France, Alejandro Valverde a affirmé que cette édition de la course française est l’expérience la plus étrange de sa vie professionnelle, qui a débuté en 2002.

“C’est le plus étrange de toute ma vie à cause du Covid. Un Tour rare pour tout le monde, dans tout et partout, à l’hôtel, dans la rue ou à Murcie à pied”, at-il commenté.

Concernant les critiques reçues par le peloton pour le manque d’intensité dans les premières étapes, le cycliste espagnol a souligné: “Nous n’allons pas lentement et attaquer en aucune façon ne serait pas logique.”

«Chacun critique ce qu’ils veulent, mais on n’allait pas lentement. Il y a eu une journée sans échapper, sans attaques, mais on n’allait pas lentement. Il faut savoir où attaquer, on ne peut pas se faire exploser. Hier a été une journée imparable, très rapide et impossible de bouger. Une équipe domine et si vous partez, elle vous rattrapera. Il faut être conservateur et attaquer quand on peut », a-t-il insisté.

