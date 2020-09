Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 14/09/2020

Enric Mas (Movistar) a profité de la deuxième journée de repos dans un climat de tranquillité et de confiance qui lui a donné une évolution physique et mentale qui l’a placé huitième au général et avec des options de podium. Son objectif est d’essayer, mais en tout cas d’être un apprentissage pour se consolider en tant que leader de Movistar et concourir pour le maillot jaune prochainement.

“Je vais bien, les sensations sont meilleures maintenant que dans la première et la deuxième semaine, je vais pas à pas et il y a une arrivée très longue et difficile. Cela me donne confiance pour me voir devant, je m’améliore, mais c’est aussi vrai que les rivaux sont en meilleure forme. “Nous allons faire face à une semaine très exigeante et tout peut arriver. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. J’espère que cela ne nous touchera pas.”

Une semaine où il deviendra évident au sein du peloton que le Tour est une question de résistance et d’élimination sous la domination du Jumbo-Visma de Roglic.

«Lors de l’ascension vers le Grand Colombier, nous avons vu que lorsque Adam Yates a commencé sur une ligne droite très dure, le Jumbo s’est tendu avec Dumoulin et nous l’avons atteint rapidement. Nous avons vu que si vous commencez, vous devez être très fort et s’accrocher à l’arrivée. et attaquer, c’est s’immoler “.

Le leader de Movistar a déclaré qu’il était à un moment très similaire à celui qui lui a permis d’être deuxième de la Vuelta 2018, ce qui est un point de motivation pour le cycliste majorquin.

“Oui, les sensations sont similaires à celles de la Vuelta 2018, mais cette année est différente, il y a d’autres coureurs, et ils sont tous pleins maintenant. Ça pourrait être un tour à élimination, c’est pourquoi le fait d’être huitième et pour pouvoir avancer, c’est mieux que si j’étais cinquième et que je devais empêcher les autres de me dépasser. “

Mas a recalculé ses ambitions, initialement stipulées dans le top 15 puis réduit à acquérir des apprentissages pour les éditions futures.

“Vena de Burgos et del Dauphin et être dans le top 15 ne me paraissait pas trop mal, mais maintenant je suis dans le top 10 et je ne le vois plus, voyons ce qui se passe cette semaine.”

Le fait d’avoir l’aide d’Alejandro Valverde suppose pour Enric Mas “un point de motivation supplémentaire, car voir qu’il y a peu de favoris devant et que nous sommes tous les deux me donne la tranquillité d’esprit. Tirer, allons-y et entre nous nous donnons la paix d’esprit que nous l’avons manqué “.

Avec l’évolution de l’aspect physique, la partie mentale joue également un rôle fondamental chez un Enric Mas qui pense investir dans l’apprentissage pour pouvoir concourir pour le maillot jaune dans les prochaines éditions.

“J’ai l’air bien mieux que l’an dernier et je veux y retourner l’année prochaine en pensant à gagner le Tour, je dois me consolider en tant que chef d’équipe et venir avec une équipe pour être parmi les meilleurs.”

Alejandro Valverde: “L’équipe est à sa place”

Alejandro Valverde (Movistar) sera le leader de l’équipe espagnole pour la Coupe du monde en route qui se tiendra le 27 à Imola, une “position” qui assume le maillot arc-en-ciel 2018, bien qu’il prévienne du Tour de France qu ‘”ils pourront jouer autres trucs “.

“Je vais de mieux en mieux et j’espère très bien arriver à la Coupe du monde. Être le leader de l’équipe espagnole, c’est très bien, mais d’autres coéquipiers peuvent être en bonne condition et jouer diverses figures”, a déclaré Valverde lors de la deuxième journée de repos du Tour de France.

Parlant de la course française, dans laquelle il occupe la douzième place à 6,52 du leader, le Slovène Primoz Roglic, le cycliste de 40 ans originaire de Murcie, a souligné que “l’objectif n’est plus d’entrer dans le top 10, mais d’être proche d’Enric , que chaque jour est meilleur “.

Une aide, qui de par son expérience, est indispensable pour son coéquipier Enric Mas, qui dispose de réelles options de podium dès sa huitième place au classement général.

“Je pense que mon aide est importante car avoir un partenaire dans le groupe avant est la clé, au cas où votre vélo vous ferait défaut, vous avez une crevaison …. Aussi Enric et moi sommes de taille similaire et cela peut être bon pour vous. Nous sommes calmes, l’équipe est en place, une semaine très difficile approche et nous savons que nous n’allons pas gagner le Tour, mais nous essaierons de grimper des positions “.

Valverde sait que renverser le Slovène do Roglic-Pogacar sera compliqué, et essaiera également d’entrer, car il serait un rival à contrôler.

“Tout va être montagneux et compliqué. Tenter une évasion sera difficile, ils ne me laisseront pas et cela ne coûtera rien. Les renverser est presque impossible aujourd’hui.”

