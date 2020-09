Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/11/2020

Le cycliste espagnol Enric Mas (Movistar), entré après la treizième étape du Tour de France dans le top-10 du classement général, en principe un de ses objectifs, espère s’améliorer de jour en jour “sereinement et tourné vers l’avenir”.

“De la part de l’équipe, ils me transmettent beaucoup de tranquillité, en particulier Eusebio Unzu. Il me dit toujours: ‘Que vous soyez avec ceux d’en haut ou pas, allez tranquillement, étape par étape, en regardant vers l’avenir.”

Malgré une perte de 55 secondes par rapport aux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, les deux premiers du classement général, le coureur d’Art (Baléares) ne s’est pas amélioré par rapport aux étapes précédentes.

“Ce fut une autre journée très difficile, avec quelques moments de répit. Peut-être une trêve dans cette section où le peloton a été plus calme après la chute de Bardet et d’autres hommes importants. En supprimant cette” paradita “, toute la journée est C’était extrêmement difficile, y compris la fin. J’ai perdu 55 secondes, mais personnellement je me sens beaucoup mieux chaque jour, et je pense que nous nous améliorons. “

Quant à la lutte pour le général, le chef des rangs du Movistar admet la supériorité du front slovène.

“Vous pouvez voir qu’il y a des coureurs qui sont toujours là, comme Roglic et Pogacar, mais d’autres ont abandonné un peu de temps … et nous sommes dans ceux-là. Heureux d’être là; petit à petit nous avançons, et j’espère qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin de Tour “.

Enric Mas considère que “2020 est une année très différente, il y a des gens très forts et nous sommes venus ici tournés vers l’avenir”.

“L’équipe veut que je gagne en expérience et que je fasse de moi, peut-être, pas un peu plus leader, mais je m’intègre pleinement dans cette dynamique.”

“Vous apprenez à connaître les ports, les routes, les descentes … ce que nous ferons dans d’autres années, et Imanol Erviti, Rojas, tous les vétérans et ‘professeurs’ de l’équipe vous donnent la tranquillité d’esprit, car vous voyez qu’ils savent tout, et c’est parce qu’ils courent depuis des années et des années Tour, Dauphin et toutes les courses en France. Cette expérience que j’ajoute m’aidera dans le futur. “

Pour ce samedi, Mas a évoqué “une journée où il sera très important de garder l’équipe unie, une autre journée exigeante, alors que dimanche je devrai rejouer. On y va pas à pas, sans regarder directement le Grand Colombier car chaque étape pèse et compte”.

Marc Soler: “Les attaques ont été continues dans la dernière partie”

L’Espagnol Marc Soler a de nouveau joué un rôle de premier plan sur la scène. Soler est entré dans la première coupe de 5 avec Alaphilippe, qui est passé à 17 expéditionnaires en montant le Col 55 Col de Gury. Grand groupe qui avait la licence Jumbo-Visma de Primoz Roglic, permettant une différence maximale de près de 9 minutes en passant par Lanobre, à côté du magnifique château de Val, km 111.

“C’est encore un de ces jours où tout le monde veut courir. J’ai beaucoup donné mon visage, mais pas seulement dans la dernière partie: aussi pour entrer. Imanol a fait un excellent travail pour que je me rapproche le plus possible. quand ce groupe de cinq est parti initialement, et j’ai dû couper ces 50 moi-même «jusqu’à ce que je puisse me connecter avec le groupe en face», explique-t-il.

«Les attaques ont été continues dans cette dernière partie et le problème était que, puisqu’il y a 2-3 coureurs de Deceuninck, Bora, Education First … un seul, naviguant seul, doit prendre plus de responsabilités en partant. aux mouvements. Ça se voit parce qu’ils se divisent le travail et à la fin du diplôme, ça finit par être payé, comme cela m’est arrivé », ajoute-t-il.

“Schachmann est parti le premier, et bien que nous ayons essayé de le garder, la responsabilité que Deceuninck a prise n’a pas suffi à combler l’écart, puis il a essayé de démarrer, mais c’était impossible. Entre port et port, tout le monde n’est pas passé et toute cette usure que vous payez. Les dernières rampes ont été difficiles », conclut-il.

Mikel Landa: “J’ai été proche des meilleurs”

L’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) s’est contenté d’avoir été proche des meilleurs dans la treizième étape du Tour de France, bien qu’il ait abandonné un peu de temps avec les Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar.

“Ce fut une journée très difficile, avec de nombreux hauts et bas et une finition très explosive dans laquelle Pogacar et Roglic ont su faire des différences, nous avons terminé près d’eux, mais j’ai pu prendre un certain avantage avec d’autres rivaux”, a déclaré le cycliste du Bahreïn-McLAren.

L’Espagnol, qui a perdu 13 secondes avec le couple slovène, a réalisé un revenu avec les Colombiens Miguel ngel Lpez, Egan Bernal, Rigoberto Urn et Nairo Quintana.

Il est maintenant huitième au classement général, à 1 minute 55 secondes du maillot jaune de Roglic.

