Emmenée par Enrique Sanz, l’équipe Kern Pharma a remporté ce dimanche le premier triomphe de la marque pharmaceutique en cyclisme professionnel à Belgrade-Banjaluka, une course serbe de catégorie 2.1.

Une étape courte et plate avec une légère montée a été le décor dans lequel le pilote Orcoyen a de nouveau rencontré le triomphe, marquant le chemin que le reste des pilotes du Kern Pharma Team suivra à l’avenir. Le cycliste navarrais a terminé à la perfection le travail de ses coéquipiers, qui ont gardé le contrôle de la course tout au long de la journée.

Le début de l’étape a été nerveux et il a fallu plus d’une heure et demie pour qu’un groupe de 5 cyclistes se forme. Ce groupe était contrôlé par l’équipe Kern Pharma et par l’ensemble du leader, le Mazowsze Serce Polski. Kiko Galvn et Daniel Mndez étaient chargés de tenir l’échappée à distance. Urko Berrade a donné la dernière impulsion pour neutraliser les deux derniers évadés et laisser Enrique Sanz avec des options de victoire pour le vol final.

Lors de l’arrivée finale, la puissance et le vétéran du coureur navarrais ont prévalu, qui, comme il l’a expliqué, a enduré “avec assez de puissance dans un développement avec lequel je pensais pouvoir gagner. J’ai pu bien sprinter dans une arrivée qui était un peu Etrange et la vérité est que ça s’est très bien passé pour moi, je n’ai pas eu à rectifier mon développement sur la colline et j’ai gardé ma puissance pour gagner. Le premier jour je suis tombé et me suis blessé à la main. Les kinésithérapeutes ont beaucoup travaillé pour que J’allais bien aujourd’hui et dans le sprint je ne l’ai même pas remarqué. Je suis très reconnaissant à l’équipe pour cette victoire, pour le travail et pour continuer à croire après tant de secondes places. Je me souviens aujourd’hui de Manolo Azcona et Juanjo Oroz, promoteurs de ce projet. Je veux les dédier très sincère ce triomphe pour eux. “

Juanjo Oroz lui-même a apprécié le triomphe d’Enrique Sanz. “C’est historique. Je pense que tous les amateurs de cyclisme sont heureux de cette victoire. Nous sommes une équipe partante. Nous essayons de nous concentrer beaucoup sur nos performances pour ne pas nous perdre de vue sur nos objectifs et, de cette façon, les victoires viennent, comme aujourd’hui. Maintenant. Je me souviens de Manolo Azcona, qui est à Pampelune et qui sera très heureux de cette victoire d’Enrique Sanz. Je suis vraiment excité. Gagner est très difficile et faire ce que nous faisons lors de notre première année a beaucoup de mérite “, a-t-il déclaré.

Demain, le cycle de course des Balkans se terminera avec la dernière étape de Belgrade-Banjaluka. Mart Mrquez, deuxième au classement général, tente d’attaquer la victoire finale sur un parcours plat de 175 kilomètres.

Classifications

Classement de l’étape:

1.Enrique Sanz (équipe Kern Pharma) – 2:38:22

2. Orluis Alberto Aular (RGA Caja Rural-Seguros) – mt

3. Roman Maikin (Cambodia Cycling Academy) – mt

Classification générale:

1.Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) – 10:04:41

2. Mart Mrquez (Kern Pharma Team) à 0h18

3. Daniil Pronskiy (Vino-Astana Motors) à 0:25

