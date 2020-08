Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Équipement et vélos · 31/08/2020

Le lancement du nouveau système de vélo électrique de Shimano, connu sous le nom de Shimano EP8, élève les deux piliers du vélo électrique – le matériel et le logiciel – à une nouvelle référence dans un système d’ingénierie de composants de vélo électrique complet. des épreuves de VTT et de compétition les plus avancées, au trail running, au cross-country, au VTT occasionnel, au trekking et au vélo d’aventure hors route.

La deuxième génération du système de VTT électrique Shimano est dotée de nouvelles fonctionnalités conçues pour porter les performances de l’EP8 au plus haut niveau jamais enregistré dans l’histoire du vélo électrique Shimano. La plupart des caractéristiques uniques du Shimano EP8 résident dans sa puissance plus élevée et son poids réduit, son pédalage plus souple, son moteur intégré et plus silencieux, qui gère également le refroidissement plus efficacement et offre un meilleur contrôle du vélo par rapport à ses prédécesseurs. De même, les deux applications mobiles remaniées – E-Tube Ride et E-Tube Project – offrent aux cyclistes plus d’options à l’écran et un contrôle plus personnalisable des caractéristiques du moteur.

Le nouveau système suit les principes de longue date de Shimano de créer une sensation de conduite naturelle avec une puissance contrôlable élevée en cas de besoin, enveloppé dans un ensemble de système complet Shimano. Du moteur du vélo électrique à la transmission et aux freins, c’est le niveau de performance que vous attendez d’une marque avec une expérience de vélo de montagne presque inégalée.

Matériel EP8

Moteur

Le nouveau moteur EP8 (DU-EP800) est capable de fournir un couple de 85 Nm pour conquérir les pistes les plus difficiles et les pentes les plus raides. Cette augmentation de puissance de 21% par rapport à son prédécesseur, le Shimano Steps E8000, s’accompagne d’une réduction de poids de 300g à 2,6 kg (10% de moins) grâce à un nouveau boîtier en magnésium. Ce poids réduit et ce couple élevé en font l’un des moteurs les plus performants de la catégorie en termes de rapport puissance / poids.

L’augmentation de la puissance par rapport au poids est également complétée par une amélioration de l’efficacité de la batterie. La traînée (le frottement produit par la rotation de la pédale, particulièrement perceptible lorsque le système fonctionne sans alimentation) a été réduite de 36% (par rapport à E8000) grâce à une structure scellée mise à jour et à une conception optimisée des engrenages. Cette réduction du frottement améliore l’efficacité de la batterie lorsque le moteur est actif, ou une conduite plus douce lorsque vous pédalez sans assistance (par exemple, lorsque le moteur est arrêté ou lorsque vous roulez à plus de 25 km / h). Outre la réduction du frottement, il s’agit d’un mécanisme d’embrayage amélioré qui offre une coupe plus douce lorsque vous pédalez à plus de 25 km / h. Cette augmentation de couple n’est pas nuisible au bruit. En fait, bien au contraire, le nouveau moteur EP8 est plus silencieux, fonctionnant au même niveau sonore que le E7000, vous pouvez donc oublier les distractions et vous concentrer sur la route.

En outre, le boîtier du moteur en magnésium plus petit offre des propriétés de conduction thermique améliorées avec des améliorations internes (structure d’engrenage optimisée et nouveaux câbles EW-SD300) pour ajouter du refroidissement et améliorer les performances au couple maximal sur les longues et fortes montées.

La cage du moteur a également une conception plus intégrée avec les lignes et les angles du cadre du vélo, ce qui améliore la garde au sol, et avec les batteries internes, elle donne aux vélos équipés Shimano EP8 un aspect remarquablement propre.

Tous ces facteurs se combinent pour fournir une puissance raffinée et naturelle à partir d’un moteur plus léger, plus silencieux, plus compact et plus puissant avec moins de résistance au pédalage et une augmentation de 20% de la distance.

Spécifications techniques

– Le moteur EP8 offre un facteur Q de 177 mm et dispose de ses propres bielles dédiées disponibles dans des longueurs à partir de 160 mm (également 165/170/175 mm).

– Le système sera généralement monté avec des transmissions Shimano 12 vitesses XTR / XT / SLX / Deore avec technologie Dynamic Chain Engagement + et 3 options de plateau (34T / 36T / 38T).

– DU-EP800 utilise le même système de montage de cadre que DU-E8000 et DU-7000, ce qui signifie que les fabricants peuvent utiliser la même conception de cadre avec plusieurs moteurs Shimano.

– Shimano EP8 est également compatible avec le changement de vitesse mécanique (9/10/11/12 vitesses), les systèmes Di2 (11 vitesses) et les systèmes de moyeu d’engrenage interne (11/8/7/5 vitesses). En particulier, l’EP8 est entièrement compatible avec le NEXUS Inter-5 nouvellement incorporé, ce qui fait des moyeux Shimano haute puissance internes pour vélos de ville et de trekking une réalité.

– Un nouveau guide-chaîne (CD-EM800) est également disponible. La nouvelle conception d’évacuation de la boue offre un contrôle supplémentaire de la chaîne et est compatible avec les 11 et 12 vitesses. Shimano Steps permet des lignes de chaîne de 56,5 mm ou 53 mm grâce à l’écart réglable entre le guide et la chaîne.

Contrôleurs de guidon: ordinateur et bouton poussoir

L’écran de l’ordinateur EP8 (SC-EM800) partage l’apparence externe de l’écran de l’ordinateur E8000 très apprécié, mais avec la nouvelle fonctionnalité qui permet à l’utilisateur de basculer entre les profils. Il dispose d’un écran couleur de 1,6 “lisible au soleil avec un design léger et compact pour s’adapter aux conditions exigeantes des itinéraires de vélo de montagne.

Une autre différence importante est la polyvalence au niveau de son positionnement, installé soit dans une pince, soit intégralement dans la couronne du premier guidon au monde spécifique pour e-bike et de la marque PRO, plaçant l’ordinateur en lieu sûr pour éviter le risque de dommage.

L’ordinateur SC-EM800 communique sans fil avec l’application Shimano E-Tube Project via Bluetooth, permettant aux cyclistes de modifier les paramètres du moteur pendant la course. L’ordinateur SC-EM800 peut également communiquer avec des ordinateurs tiers via ANT pour afficher des informations sur l’équipement et la batterie.

Pour faire fonctionner le nouveau moteur, les pilotes peuvent utiliser le nouveau commutateur d’assistance EP8 SW-EM800-L. Permet aux cyclistes de sélectionner les modes d’assistance Off, Eco, Trail et Boost en plus du mode d’assistance à la marche. Le bouton-poussoir a une conception améliorée avec des boutons concaves avec une plus grande surface de contact pour un actionnement et un contrôle plus faciles. L’interrupteur est disponible dans une version Shimano I-spec compatible avec les commandes de la tige de selle télescopique (par exemple, Shimano SL-MT800-IL).

Alternativement, le bouton poussoir peut être complètement retiré si les coureurs préfèrent sélectionner les modes d’assistance via l’écran de l’ordinateur SC-EM800.

Cependant, la suppression du bouton élimine complètement l’option du mode d’assistance à la marche très utile que l’on trouve dans tous les systèmes Shimano STEPS. Il a été mis à jour pour les systèmes mécaniques EP8 afin de créer un mode d’assistance à la marche intelligent, ce qui signifie que le cycliste peut descendre et marcher le long du vélo avec l’assistance du moteur. Une double pression sur la commande d’assistance moteur fait tourner les pédales et le vélo se déplace à 4 km / h, quel que soit le rapport engagé.

Batteries

Les options de batterie incluent les nouvelles batteries Shimano introduites en 2020, toutes deux de 630Wh. La batterie du tube diagonal BT-E8016 et la batterie interne BT-E8036, ou la batterie de chargement de batterie interne de 504 Wh plus petite mais plus rapide, la BT-E8035-L. Comme leurs prédécesseurs, toutes les batteries Shimano Steps ont une durée de vie extrêmement longue, pouvant supporter jusqu’à 1000 cycles de charge complets avant que leur capacité ne soit réduite à 60% de la capacité d’origine, ce qui dans de nombreux cas est plus que le temps que le propriétaire économise. le vélo.

Logiciel EP8

Le raffinement du logiciel de l’EP8 est l’autre moitié de la formule de Shimano pour un cyclisme VTT plus naturel et un meilleur contrôle. Cela a été réalisé grâce à des ajustements du fonctionnement des modes d’assistance, ainsi qu’à la personnalisation de ces modes.

Au réglage le plus fort, le mode Renforcer Il peut désormais fournir une puissance de 85Nm (en fonction des réglages préprogrammés), ce qui n’est atteint que si le pilote apporte 25Nm de couple.

Le mode Piste Il peut également atteindre 85Nm mais il est plus réactif à l’entrée du pilote et en dépend donc davantage, même en économisant la batterie en entrée à faible couple (0-30 Nm) ou en augmentant rapidement la puissance délivrée pour fournir le maximum de 85Nm de sortie pour attaquer les pistes lorsque le cycliste pousse plus fort (entre 30-100 Nm de couple). Cela se produit beaucoup plus tôt que son prédécesseur et c’est cet algorithme de rapport de puissance d’entrée plus intelligent qui rend le mode Trail si polyvalent qu’il peut nous faire oublier la nécessité de changer de mode.

Le réglage maximum en mode ECO peut être de 30Nm (selon les paramètres du fabricant), obtenu à 70Nm d’entrée de manière similaire. En plus d’augmenter la distance de conduite, le mode Eco peut être utilisé pour que les cyclistes puissent s’entraîner quand ils le souhaitent.

De plus, tout est hautement personnalisable, à la maison et sur la route, via l’application E-Tube Project (version 4.0.0), ce qui permet aux cyclistes de mieux contrôler comment et quand ils roulent. Les modes Boost, Trail et Eco peuvent être personnalisés en 10 niveaux différents, le couple peut être ajusté dans n’importe quelle position entre 20-85Nm, il y a 5 niveaux d’assistance initiale disponibles, et ceux-ci peuvent être configurés pour différents profils d’utilisation, (par exemple , cyclisme haute performance / extrême, cyclisme d’endurance occasionnel, etc.) ou différents utilisateurs. Toutes ces informations peuvent être enregistrées en tant que “préférences” dans les profils utilisateur, par exemple, un mode de marche à économie de batterie et un mode d’escalade à haute puissance, et les utilisateurs peuvent facilement choisir entre ces modes via le écran.

Pendant ce temps, une application E-Tube Ride mise à jour peut être utilisée par les utilisateurs de vélos électriques pour surveiller toutes les informations d’itinéraire sur l’écran d’un téléphone intelligent. L’écran affiche des informations telles que les mesures dans les modes Eco Trail et Boost, ainsi que des fonctionnalités récemment ajoutées telles que l’historique des itinéraires, des cartes en direct et des graphiques mis à jour faciles à comprendre.

L’application E-Tube Project et l’application E-Tube Ride sont désormais disponibles au téléchargement sur les magasins d’applications iPhone et Android et sont entièrement compatibles avec Shimano EP8.

Disponibilité

Shimano EP8 est le nom du système, mais bien sûr, vous avez besoin d’un vélo pour développer toutes ses caractéristiques uniques. Les composants Shimano EP8 seront disponibles à partir de septembre 2020 aux côtés des vélos de nombreux fabricants équipés d’EP8. Les consommateurs utilisant les systèmes Shimano E6100, E7000 ou E8000 pourront les mettre à niveau avec l’aide des centres de service Shimano sur le marché de détail.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.